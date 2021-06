Primeiro título de Miss Brasil a representante de Minas completa 60 anos

Stael Abelha em seu retorno a BH, após ser eleita Miss Brasil (foto: Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo EM %u2013 21/6/1961)

Desde abril fazendo pesquisas diárias para a coluna em busca de fatos interessantes, procuro informações sobre Stael Rocha Abelha, que, há exatos 60 anos, foi eleita a primeira Miss Brasil mineira. Quem se dispôs a falar só informou que ela está morando em Brasília. Nem mesmo o autor da biografia “Miss Stael” quis falar pelo telefone. Só se dispôs a conversar pessoalmente, o que, convenhamos, é melhor evitar nestes tempos de pandemia. Uma página no Instagram reúne muitas fotos de Stael nos concursos de Miss Brasil e Miss Universo, sua formatura no curso normal em Caratinga e um vídeo muito legal registrando o momento em que ela foi recebida pelo então prefeito de Belo Horizonte Aminthas de Barros. Mas o que mais chama a atenção é a foto de Stael e o marido, Múcio Athayde, com sua primeira netinha. “A Bárbara está vestindo um body que diz 'Miss Brasil 2030'... Quem sabe!?”, detalha a legenda. A coluna também tentou contato com ela via rede social e não obteve retorno. O reinado de Stael durou pouco. Após a edição do concurso Miss Universo, em Miami, em 15 de julho de 1961, ela renunciou ao título para se casar.



Stael com o marido, Múcio Athayde, e a primeira neta, que veste body com a faixa %u201CMiss Brasil 2030%u201D (foto: Instagram/Reprodução)

FESTIVAL

A VIOLA E O CIRCO





Chico Lobo levará a sua moda de viola para o picadeiro virtual do Festival Circo para Todos, primeiro festival on-line do Circo de Todo Mundo, marcado para 4 de julho, no YouTube. O músico é convidado especial do curador do evento, o artista e palhaço Rodrigo Robleño, e diz que levará para o público um pouco da história da viola de raiz com o circo. “A música caipira tem namoro forte com o circo, as histórias se cruzam. Nas décadas de 1940 e 1950, violeiros se apresentavam muito no picadeiro. Era como se o circo fosse uma grande artéria para que o estilo chegasse até as pessoas. É isso que vou tentar resgatar no festival, por meio de modas e cantigas: celebrar a relação da moda de viola com o circo”, diz Chico Lobo, um dos primeiros artistas de BH a realizar lives colaborativas na pandemia.





• • •





“Logo no começo na pandemia, me vi com o desejo enorme de levar a minha música para as pessoas de alguma forma. Além das lives, realizei também o ‘Quarentena violado’, em que reuni 11 violeiros do Brasil em um grande festival, e a terceira “Mostra internacional violas de arames’, com violeiros do Brasil e de Portugal, que foi toda on-line. Nós, artistas, vamos caminhando para encontrar formas de chegar ao nosso público. Reinventar é a palavra do momento.”





QUADRINHOS

CERRADO COM CAATINGA





O Norte de Minas e o interior do Sudoeste da Bahia são o cenário do “Contos da Calango”, de Cristiano Seixas. Na graphic novel sobre a heroína, a história se passa em um mundo pós-apocalíptico. O lançamento será em 30 de junho, às 21h, na live Papo CDQ. Parte do valor arrecadado com as vendas da revista será destinada à ONG dedicada ao resgate e tratamento de animais silvestres e domésticos Asas e Amigos (www.asaseamigos.com.br).





TRE

POSSE VIRTUAL





O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Marcos Lincoln dos Santos, e o vice-presidente e corregedor, desembargador Maurício Torres Soares, tomaram posse nos cargos. A cerimônia foi transmitida por meio do canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e acompanhada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes.