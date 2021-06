Pandemia muda programação da segunda edição da Cinebitaca

Idealizada pela fotógrafa Beth Freitas e pela produtora cultural Tamira Abreu, a Mostra Cinebitaca está de volta a partir da próxima quinta-feira (24/06). O evento, originalmente pensado como ação do cinema independente no boteco, agora é retomado em versão on-line. O público poderá conferir no canal do YouTube esta segunda edição, que tem programação gratuita e diversa de filmes mineiros. São 26 curtas que abordam a pandemia de COVID e a quarentena a partir de pontos de vista singulares, compondo um mosaico de experiências, angústias e imaginação do contexto pelo qual passamos.





A primeira edição do Cinebitaca foi realizada em abril de 2019, no Bar Brasil 41, em Santa Efigênia. Por causa da pandemia, a mostra será dividida em quatro sessões abertas por debate com diretores e seguidas pelos filmes, com duração média de 50 minutos. Na impossibilidade de estar no boteco vendo filmes e conversando, Bar do Lulu, Pastel de Angu, Social Bar e Restaurante e Bar Aqui, Ó... serão homenageados, dando nome a cada um dos quatro dias da programação.





BELEZA

MÂOS MINEIRAS





O hairstylist mineiro Lazaro Lambertucci, conhecido no mercado de noivas e de moda em Belo Horizonte, agora está em Nova York. Por lá, o profissional já acumula clientes de peso, como o marido de Sasha Meneghel, João Figueiredo. Lambertucci foi o responsável por repaginar o visual do artista no início da semana.





PODCAST

NOVA VERSÃO DE “ELIPSE”





Letícia Sabatella está na capa da terceira edição da revista de audiovisual “Elipse”, que será lançada virtualmente na quinta-feira (24/06). Editado pela ONG Contato, o número 3 da publicação mostra o cinema feito no Norte do país, impulsionado nos últimos anos pelas produções voltadas a temáticas indígenas e ambientais. A novidade fica para o lançamento da Elipse sonora, a versão em podcast da revista.





AMOR DE MÃE

DANÇA E TEATRO





“Cartas para Irene”, novo espetáculo da Ananda Cia. de Dança Contemporânea, será apresentado em 25 e 26 de junho no canal do YouTube da companhia. A montagem, que une dança e teatro, fala sobre memória e saudade, e se estrutura a partir de cartas escritas pelo dançarino e ator Oscar Capucho à sua mãe, que morreu há quase 10 anos. A direção é de Anamaria Fernandes e a codireção de Duna Dias.





“'Cartas para Irene' é homenagem a minha mãe, mulher sábia e forte que me educou, cuidou bem de mim e me colocou para o mundo. Ela permitiu que eu pudesse alçar voos grandes, porque sempre acreditou em mim. A forma de ela me tratar foi importante, porque fiquei cego aos 9 anos e ela, em vez de me colocar num lugar de vulnerabilidade, potencializava meus pontos positivos. Ser cego nunca foi limitação para Irene. Ela dizia: 'Tudo para você vai ser difícil, faça algo de que você goste'. Devo a ela minha formação de ator e dançarino, esse homem em que me tornei pela condução dela. Quero eternizar Irene, contando a nossa história”, afirma Oscar Capucho.