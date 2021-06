Profecias-manifesto inspiram Lucas D'Ascenção na campanha Vacina para Todos

Autorretrato do designer gráfico Lucas D'Ascenção

"Aprender a lidar com a realidade pandêmica em meio ao desgoverno tem sido um processo doloroso, mas novo. Inspirada pelas profecias-manifesto de Zoe Leonard e Randolpho Lamonier, a peça gráfica homenageia os sentimentos e desejos de amigos próximos nesta quarentena. Entre as notícias e o isolamento, o que nos resta é apegar às faíscas de esperança de uma nação vacinada, seja de forma irônica, utópica ou apenas encarando a dura realidade de frente."

Peça criada pelo designer gráfico Lucas D'Ascenção para a campanha Vacina Para Todos





"Lucas D'Ascenção é, entre muitas coisas, um designer gráfico baseado em Contagem (MG). Formado pela Escola de Design - UEMG (2019), sua prática tem interesse no design e suas interlocuções em um mundo político. Atualmente, contribui em um estúdio de design de São Paulo e realiza projetos comissionados nas áreas de branding, editorial e web".

Às sextas-feiras, a Coluna Hit publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações dos designers Gabriel Figueiredo, Victor Galuppo, M Vianna e Marja (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk, Pedro Hamdan (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães, Luciano Ferreira e Gabriela Silva (embaixo), entre outros





QUADRINHOS

LIVE COM DUNGO

Quadrinista norte-americano, AJ Dungo é presença garantida na 4ª Feira de Quadrinhos da Casa. O ilustrador e surfista ficou ainda mais conhecido por sua graphic novel “In waves”, lançada em 2019. A obra narra o amor pelo surfe, que ele compartilhava com sua parceira Kristen Tuason, que morreu de câncer, entrelaçado à história dos maiores nomes do esporte, como Tom Blake. A live com Dungo está marcada para 12 de junho (sábado), às 19h, no CDQ CON, palco virtual do evento.





TATUAGEM

SENSAÇÃO NAS REDES

Se o assunto são filtros das redes sociais, todos os holofotes se voltam para Jeferson Araujo, que criou filtros que imprimem tatuagens por todo o corpo por meio da tecnologia “segmentação de pele”, nova ferramenta do Instagram. O sucesso foi imediato, e artistas como Maytte Araneda e Paige Piskin elegeram o filtro como o seu preferido. O trabalho de Jeferson Araujo é tão respeitado que ele é autor do filtro oficial do filme “Cruella”, dos Estúdios Disney.





DIRTYLOUD

DEZ ANOS DE PISTA

O músico, DJ e produtor mineiro Marcus Vinícius lançou um documentário sobre o seu projeto Dirtyloud, que, ao longo de 10 anos, percorreu 16 países nos quatro cantos do mundo, participando dos principais clubs e festivais. O filme pode ser visto no canal do Dirtyloud no YouTube. O documentário de 16 minutos é produzido pelos mineiros Paula Mordente e César Raphael.