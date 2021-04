"Menino Maluquinho", clássico da literatura infantil, inspira novos autores

(foto: Fábio Yabu/divulgação)

Novidade no mercado editorial, "Os meninos maluquinhos" foi lançado pela Editora Melhoramentos, marcando o Dia Mundial do Livro, comemorado semana passada. Inspirado no personagem de Ziraldo, os contos foram escritos por Fábio Yabu, que também ilustra o livro, Cristino Wapichama, Guga Mafra, Gustavo Reiz, Load Comics, Rafael Calça, Raphael Draccon e Vitor Cafaggi. Para Yabu, responsável pelo projeto, o conceito de infância está muito mais aberto do que há 40 anos, o que permite mostrar vários tipos de infância e de meninos maluquinhos. "Tem um que nasce na quebrada, outro que foi conhecer uma aldeia indígena, um que é órfão, temos até um robô. No final, o que importa é que são todos meninos felizes e que, mesmo com as maluquices, se tornam homens bons no futuro."





DRIVE-THRU

MANHÃ DE AUTÓGRAFOS





Cada setor se vira para manter em ação diante dessa pandemia que parece não ter fim. Érica Toledo, por exemplo, marcou para sábado o lançamento do livro de crônicas "Vida afora, porta adentro" (Editora Pomar de Ideias), em formato inédito. Os leitores da jornalista poderão adquirir a obra fazendo transferência Pix, e retirá-la, das 10h às 13h, no Centro de Cultura Itamar Franco, em frente ao prédio da Rede Minas. O leitor receberá o livro sem descer do veículo. Não haverá venda no local. Quem for a pé também receberá a edição, com todos os cuidados de prevenção. “As pessoas entram numa fila de carros para comprar hambúrguer, sorvete, remédio. Será que farão isso para buscar um livro?", questiona. Para adquirir o exemplar, o pagamento deve ser feito usando a chave de Pix: livrovidaafora@gmail.com. O valor é R$ 40. O comprador deve colocar o nome completo na identificação da transação e enviar o comprovante pelo mesmo e-mail. No dia do lançamento, é só buscar o livro e receber a dedicatória feita no local pela escritora.





ALIEN DAY

ON-LINE





O cofundador da Casa dos Quadrinhos, Cristiano Seixas, e o diretor do Porta dos Fundos, Ian SBF, participam de live para comemorar o Alien day, homenagem à franquia criada pelo diretor Ridley Scott, amanhã, às 21h, nas redes sociais da escola (YouTube, Facebook e Twitter). No encontro, a dupla vai falar sobre “Alien”, clássico do cinema; o gênero sci-fi, e a minissérie em quadrinhos “Alien – The original screenplay”, cujo roteiro é assinado por Seixas.





30 ANOS

TEATRO DA CIDADE





Difícil está para todos nós, mas o teatro tem sofrido muito com a ausência de público. Por isso, quando um espaço faz aniversário em plena pandemia bate um sopro de esperança para que ele volte com força. O Teatro da Cidade, na Rua da Bahia, completa três décadas de atividades. Pelo palco estilo elisabetano, foram apresentados mais de 25 espetáculos teatrais de produção própria, 200 produções externas que levaram mais de 1 milhão de espectadores. O espaço conta com galeria de arte e café utilizado como espaço de convivência.





>>>





Os 30 anos do Cidade foram marcados com oficina de criação de trilha sonora com Lucas Canorinte e oficina de iluminação básica com Márcia Neves. O material foi transmitido pelo canal do Teatro da Cidade no YouTube. Efigenia Maria, Irís Harry, Natielle Caldas, Sheila Oliva, PH Mello, Bruna Agliard e Paula Libéria se revezaram no palco on-line em uma semana de apresentações.