Estudante de BH representará o Brasil em concurso internacional de oratória

Isabela Pereira Rodrigues Campos (foto: Adriana Gonçalves/Divulgação)

Isabela Pereira Rodrigues Campos, de 16 anos, aluna da Cultura Inglesa, será a representante do Brasil no Internacional Public Speaking Competition, marcado para maio, em Londres. Em tempo de pandemia, o concurso foi cancelado pela primeira vez em 2020 e retornou este ano, no formato on-line. Isabela e sua professora, Eliza Lamatta, ganharam como presente um Kindle.





Na disputa on-line participaram alunos da Cultura do Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo e Belo Horizonte. Isabela foi a escolhida entre 12 inscritos para representar a capital mineira. O júri foi formado por Beatriz Meneguetti, diretora da Cultura Inglesa de Maringá e da ABCI; Chris Thirlaway, diretor de estudos da Cultura Inglesa do Recife; e Karla Rebecca, gerente acadêmica

da Cultura Inglesa de Manaus. A final está marcada para o período de 10 a 14 de maio, em Londres. O evento também seguirá o formato on-line, oferecendo aos competidores uma semana de eventos culturais virtuais organizados pelo ESU, como visita virtual à BBC, workshops de oratória e visitas virtuais guiadas a museus.





A ESU (The English-Speaking Union) é órgão filantrópico com tradição em programas culturais, intercâmbios educacionais, eventos e competições. Presente em 54 países, foi trazida para o Brasil pela diretora da Cultura Inglesa Belo Horizonte, Sandra Laucas. O Public Speaking Competition é um dos eventos mais interessantes e teve como tema neste ano “The world is bigger and smaller that it's ever been”. O candidato teve cinco minutos para explorar suas ideias, sendo avaliado por três jurados e pela plateia virtual, que levou em consideração domínio da língua inglesa, habilidade de falar em público, capacidade de discorrer sobre o tema.





O concurso é organizado por Tatiana Laucas, presidente da ESU no Brasil. A presidente da ESU em Londres é a princesa Anne, irmã do príncipe Charles, que assumiu a presidência após a “aposentadoria” de seu pai, o saudoso príncipe Phillip, duque de Edimburgo.





ON-LINE

YARA 70





Quem ainda não viu a exposição “Yara Tupynambá – 70 anos de carreira”, no CCBB-BH, não precisa sair de casa. A visita à mostra pode ser feita por meio do site da artista . No acervo, 74 obras de diferentes fases da carreira da artista, com temática voltada ao meio ambiente. A curadoria é de José Theobaldo Júnior.





MINAS

DOAÇÕES





O Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socioambiental do Minas Tênis Clube, está recebendo doações de alimentos não perecíveis (exceto sal) destinadas a instituições que estejam em dificuldades financeiras em virtude da pandemia. Quem quiser participar pode levar os alimentos de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 16h30, na entrada do Centro de Facilidades do Minas (Rua da Bahia, 2.244).

(foto: Arquivo pessoal)



EU USO MÁSCARA





Maurício Maoli

DJ





O uso da máscara é de extrema importância no cenário que estamos vivendo. Ela é a primeira barreira contra a transmissão do coronavírus, tem um custo muito baixo e deve ser levada muito a sério. Desde o início da pandemia, nunca me relaxei. Tive contato com pessoas que tiveram a doença (soube depois) e não me infectei. A máscara nunca foi um incômodo, e hoje ela faz parte de um pedaço de mim. Quando vejo alguém sem máscara ou sem fazer o seu uso correto, me dá uma profunda tristeza. Não devemos ter vergonha de usá-la, mesmo diante de amigos próximos. São nos pequenos descuidos que podemos nos contaminar e espalhar a doença para familiares e pessoas queridas.