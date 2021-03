O fotógrafo Pedro Prates ilustra a seção 'Cidade pandêmica' da Coluna HIT

CIDADE PANDÊMICA

(foto: Acervo pessoal)



FOTO DE PEDRO PRATES, 32 ANOS

Biomédico e fotógrafo





“Com a cidade vazia e a ausência de pessoas e interação humana nas ruas, as paisagens vazias se tornaram alvo imagético para fotógrafos que, assim como eu, utilizam-se da cidade como fonte de inspiração. Entender os tons e paletas de uma cidade vazia é a busca da fotografia de rua pandêmica, distanciando-se das pessoas e aproximando-se das nuances naturais que uma metrópole oferece em tempos de isolamento social.”





ON-LINE

PARA GAROTADA





A data da primeira live do musical infantil “O tubarão-martelo e os habitantes do fundo do mar”, no domingo que vem, não foi escolhida à toa, pois 21 de março é o Dia Mundial da Água. As crianças aprendem com as canções sobre animais marinhos e a importância de preservar o meio ambiente. Dez dançarinos interpretam golfinho, baleia, siri, tartaruga e peixe-palhaço, além de peixinhos, estrelas-do-mar, animais abissais, sereias e, claro, o astro tubarão-martelo.





>>>





O espetáculo, transmitido pelo canal O tubarão martelo no YouTube, será em benefício do Projeto Assistencial Novo Céu, organização sem fins lucrativos que acolhe pessoas com paralisia cerebral.





PASTEL

TEMPERO A MAIS





A criatividade dos chefs e seus serviços de delivery podem nos salvar. Uamiri Menezes criou recheios de cupim desfiado ao pomodoro e ora-pro-nóbis, palmito pupunha e bacon, abobrinha grelhada com pimentão e lentilha e de três queijos e linguiça artesanal com requeijão de raspa. O acompanhamento pode ser baroa palha, farofa crocante de bacon ou creme de queijo.





VOZES NEGRAS

NO YOUTUBE





Nesta quinta-feira (18/3), o YouTube promove forum on-line para discutir a diversidade racial na mídia brasileira. O encontro será aberto ao público das 9h30 às 11h30, com transmissão no canal YouTube Criadores. Participam a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), a diretora da revista “Claudia”, Guta Nascimento, Thiago Amparo, professor da FGV Direito SP e da FGV RJ, e Pedro Borges, editor-chefe do portal Alma Preta.





>>>





O fórum Vozes Negras da Mídia faz parte das iniciativas da plataforma para fomentar produtores de conteúdo negros no YouTube, com a criação de um fundo de financiamento destinado a esses criadores. Em janeiro, a plataforma anunciou a primeira turma de selecionados em vários países, que incluiu 35 brasileiros. Péricles, Nath Finanças e 10ocupados receberão recursos para investir em produção de conteúdo.