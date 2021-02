Da janela de casa, fotógrafo registra o dia a dia no isolamento social

"A pandemia vista da janela é uma série de fotografias que estou fazendo ao longo desses 11 meses e meio de confinamento. Da janela do meu partamento, no bairro Estoril, estou fotografando o cotidiano, como os transeuntes, pássaros, carros, motocicletas, helicópteros, aviões, insetos, gatos, cães, varandas, lua, sol..." (foto: MARCELO PRATES/DIVULGAÇÃO)



ATELIÊ CASA

FRAGA POR BRACHER





Difícil encontrar o ofício que passou ileso à pandemia. Carlos Bracher, que ao longo de 60 anos de carreira pintou ao vivo mais de 350 retratos, fará a sua primeira pintura on-line. Enquanto ele estará em seu ateliê em Ouro Preto, o estilista Ronaldo Fraga vai posar para o artista de sua casa, em Belo Horizonte. O público, que sempre acompanhou Bracher, poderá fazê-lo acessando o YouTube, Facebook e o Instagram do Ateliê Casa Bracher.





***

Apesar da mudança do presencial para o virtual, o método de trabalho de Bracher continuará o mesmo. Depois de um estudo em carvão sobre tela, o artista cobre os traços com suas características pinceladas fortes. Para criar o clima, não pode faltar trilha sonora com clássicos de Beethoven, Brahms e Bach, compositores favoritos de Bracher. O trabalho, marcado para sábado, dura uma hora.









DOAÇÃO

PARCERIA MINAS/EUA





Já está em Belo Horizonte a estrutura móvel para enfrentamento de calamidades, doado pelo Comando Sul do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. São 40 leitos, geradores de energia e ventiladores de ar que podem ser usados tanto durante a pandemia do novo coronavírus quanto em casos de desastres naturais. Uma delegação do Departamento de Defesa dos EUA esteve na capital mineira para treinar equipe da Defesa Civil.





MULHERES

DENGO NO JARDIM





A cantora Flávia Ellen é a convidada da próxima edição do projeto "Música no hospital", em 8 de março, com transmissão on-line do jardim do Hospital Luxemburgo. Acompanhada por Flávia Larissa Horta (baixo) e Glaw Nader (piano), Flávia vai apresentar "Dengo". "É um show de acolhimento ao público em um momento tão difícil para todos nós. Com repertório de música brasileira, feito por mulheres, as artistas vão levar carinho às pessoas que estão no ambiente hospitalar, em especial às mulheres”, adianta Ricardo Matosinho, curador do projeto e diretor do Espaço de Cultura e Arte, idealizador do projeto ao lado do Instituto Mário Penna. A apresentação poderá ser acompanhada ao vivo pelo Instagram e Facebook do ECA (@ecabh) e do Instituto Mário Penna (YouTube e Facebook) e Instagram (@institutomariopenna), segunda-feira, 8 de março, às 10h30.









116 ANOS

EXEMPLO SOLIDÁRIO





O aniversário do Rotary International, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade, foi ontem, mas a data que marca os 116 anos de fundação não pode ser esquecida pela representatividade junto à comunidade. Só com relação à pandemia, o Distrito 4760, que reúne mais de 50 cidades da Região Metropolitana de BH ao Noroeste de Minas Gerais, arrecadou cerca de R$ 125 mil em equipamentos para proteção individual para hospitais e profissionais de saúde. Foram doados respiradores, máscaras N-95, capotes de TNT, filtros para troca de calor e umidade, óculos de proteção.