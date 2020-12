Uso de máscara é dever de todos, afirma o regente da Filarmônica

(foto: Daniela Paoliello/divulgação )

Nesta sexta-feira, a Filarmônica de Minas encerra a temporada de 2020 com a última apresentação da Maratona Beethoven. O regente titular, Fabio Mechetti (foto), e os músicos seguem à risca o protocolo, com distanciamento e usando máscaras no palco. Muitas vezes, espectadores questionam a necessidade do acessório. "Embora não exista dúvida de que isso interfere na possibilidade de realizarmos nosso trabalho da melhor maneira possível – especialmente eu, como regente, que nada toco, mas utilizo expressões faciais para me comunicar com os músicos –, o uso da máscara não é só protocolar, mas, acima de tudo, um sinal de respeito", comenta o maestro. "É respeito à vida do próximo, ao conviver coletivo, à viabilidade de manter nossa atividade profissional. E serve – por que não? – de exemplo àqueles que ainda acham que a COVID-19 é invenção midiática", conclui.





NA PARADA

IN THE DARK





Vintage Culture encerra o ano com balanço positivo, emplacando o Top 1 geral e mundial no Beatport, plataforma de música eletrônica. O DJ também está na disputada lista dos top 100 da DJ MAG, ocupando o 30º lugar.





QUADRINHOS

DESIGN DE PERSONAGENS





O mineiro Guilherme Balbi, nome por trás da ilustração da HQ Alien – The original screenplay, ministrará aulas de design de personagens em janeiro, na Casa dos Quadrinhos. O curso terá oito horas, quatro delas em vídeo.





NO JARDIM

CONCERTO DE NATAL





O pianista Ricardo Matosinho, o barítono Pedro Vianna e a cantora Fabíola Protzner, que formam o trio Ad Libitumm, fazem concerto na segunda-feira, às 10h30, no jardim do Hospital Luxemburgo, em BH. De casa, o público poderá acompanhar a apresentação pelo Instagram e Facebook do ECA (@ecabh) e do Instituto Mário Penna (@institutomariopenna).