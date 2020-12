'Drinque sem álcool, sim! Drinque sem protesto, não teremos não!'

Eduardo Faleiro, Massimo Battaglini e Henrique Chaves, sócios do Outland (foto: Paulo Campos/divulgação)

Henrique Chaves, um dos sócios do Outland, conta que estava tudo pronto para a abertura do restaurante, que funciona no mesmo espaço da Land Spirit, quando os proprietários se viram obrigados a se adequar, mais uma vez, depois do anúncio da lei seca e da proibição da venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte. Foram necessários três dias para criar a carta de drinques sem álcool. "Compreendemos e respeitamos o momento que o Brasil e o mundo vivem. Somos favoráveis a medidas de isolamento, protocolos, fiscalizações e cuidados. Mas também não deixamos de questionar e perguntar como manter viva e pulsante a nossa capital dos bares, como manter vivos os nossos encontros. Como podemos pensar juntos em soluções que nos permitam viver com mais harmonia e alegria? Drinques sem álcool temos sim! Mas drinques sem protesto, não teremos não!", afirma Henrique.





Com texto de Fernanda Young, Pós-F, para além do masculino e feminino está confirmado para única sessão, sábado (19), no Cine Theatro Brasil Vallourec. O monólogo com Maria Ribeiro, previsto para o mês passado, segue o formato híbrido, com plateia presencial e público conectado no YouTube. A peça é adaptação do livro homônimo de Fernanda, vencedor do Prêmio Jabuti em 2019.





Jota Quest e a dupla César Menotti & Fabiano participam da live comemorativa ao tricentenário de Minas Gerais e ao encerramento do ano. A transmissão, a partir das 11h de domingo (13), no canal da Drogaria Araujo no YouTube, contará também com o chef Leo Paixão, que vai preparar uma receita em tempo real.





Em tempos de pandemia, Mary Arantes (foto) segue todos os protocolos para evitar a proliferação do coronavírus. De acordo com a designer, a máscara é aliada indispensável nesta luta e o sentimento de usá-la, com todo o calor que nosso país tropical oferece, é de respeito total com o outro e consigo mesmo. “Não existe desculpa neste momento, muito menos exceção. É usar e ponto final. Mais máscaras e menos risco! Só assim nós nos sentiremos mais seguros”, afirma.





Cumprindo todos os protocolos sanitários, Mary Arantes dá continuidade à edição especial de Natal de sua quermesse, na próxima semana. O espaço, na Serra, terá portas e janelas abertas, dois metros de distância entre os expositores, uma pessoa por sete metros quadrados, álcool em gel em todas as mesas e aferição de temperatura. Traje obrigatório: máscara para expositores, funcionários e visitantes.





Estão confirmadas as participações de Alex Dário e Vitor Carpe, Ana Tereza Lage (@analage_ceramicas), Aveia (@aveia.tapecaria), Cátia Magalhães (@catiamagalhãesjoalheria), D’Banho (@dbanho), Guilda Catarina (@guildacatarina), Liliane Coelho (@lilianecoelho.ar), Lóris (@vistaloris), Lúcia Borges (@l-u-c-i-a- b-o-r-g-e-s), Madame Frufru (@madame_frufru_), Marble Design Pieces (@marbledesignpieces) e Mary Design (@mary_design). A quermesse vai funcionar sexta-feira (18) e sábado (19), das 10h às 19h; e no domingo (20),

das 10h às 17h.