Sérgio Abritta: 'O tempo é um bem tão precioso quanto a vida'

Dizem que as pessoas se acostumam com tudo. Isso pode ser verdadeiro pra nós, que temos uma vida minimamente estruturada. Mas certamente não é verdadeiro pra quem tem pouco ou quase nada. Não se pode exigir que um trabalhador permaneça em casa, trancado com sua família, se não se oferecer a ele a possibilidade de uma subsistência digna. Isso se não falarmos das milhares de pessoas em situação de rua, que simplesmente não têm onde tentar se esconder do inimigo. Dizem que as pessoas se acostumam com tudo. Isso pode ser verdadeiro pra nós, que temos uma vida minimamente estruturada. Mas certamente não é verdadeiro pra quem tem pouco ou quase nada. Não se pode exigir que um trabalhador permaneça em casa, trancado com sua família, se não se oferecer a ele a possibilidade de uma subsistência digna. Isso se não falarmos das milhares de pessoas em situação de rua, que simplesmente não têm onde tentar se esconder do inimigo.





Então, acostumar-se com a privação da liberdade, num ambiente organizado, ainda mais sabendo que essa restrição não nos é imposta de forma violenta ou autoritária, mas como pressuposto básico para nada mais nada menos do que continuar a viver, não pode nem de longe constituir um flagelo.





Entocados, com os “olhos brilhantes como os da fera que defende a entrada do seu fojo” (verso do genial poeta mineiro Ascanio Lopes Quatorzevoltas, do movimento modernista Verde, de Cataguases, morto, em 1929, com apenas 23 anos de idade), esperamos o dia em que a cidade desperte e a peste tenha simplesmente desaparecido, como num passe de mágica.





Enquanto isso, tentamos nos adaptar a uma outra forma de vida, onde o supérfluo ocupe seu verdadeiro lugar no compartimento das coisas que não servem para nada.

E talvez nossa maior descoberta tenha sido a de que a arte não faz parte da categoria dos produtos prescindíveis.





Ando pelo apartamento, no tempo que já não me falta depois do trabalho remoto, e vou catando ao acaso as obras que foram listadas através dos anos e que jamais chegaram ao topo das consideradas inadiáveis: o livro perdido de Meruane, o romance póstumo de Bolaño, a peça inacabada de Pirandello, os textos escolhidos de Marighella.





Depois, passo às estantes de filmes e me pergunto a razão de ter tardado tanto a (re)vê-los. Lá estão Varda, Resnais, Truffaut, Scola, todos empilhados numa espera injustificável.





Não satisfeito, procuro na web pelas peças a que não assisti, concertos que perdi, museus que nunca visitei, mas não com o propósito de vê-los todos e urgentemente e, sim, de escolhê-los a dedo, pacientemente, para quando e se quiser.





Chego, então, à conclusão de que o tempo é um bem tão precioso quanto a vida, porque afinal ele se confunde com a existência. Desperdiçá-lo, no fundo, é atentar contra nossa própria humanidade.





Se a pandemia nos deixar um legado, será o de que é necessária uma outra forma de existência, ou melhor, de coexistência, onde viver não seja só arranjar formas de passar o tempo, mas, sim, de reinventá-lo. Um tempo em que o tempo seja uma dádiva e não uma aflição e que todos, e não somente alguns, o tenham. Um tempo, enfim, de ressignificação.