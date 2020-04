De repente me envolvi numa mistura de sentimentos, com um convite para viver este momento. Ele provocou em mim uma mudança, sem abrir mão dos meus valores. Senti que quando as coisas mudam, vamos mudando também. Tive mudanças de hábito e na minha zona de conforto.

Estou encontrando um tempo diferente, de algo diferente, maior do que eu.

É um encontro comigo mesma, revendo a minha vida. É o meu encontro com o tempo que resolvi aproveitar. Tempo para reinventar.

Aprendi a valorizar o abrir a janela e sentir o Sol! Já não preciso me levantar e ir atropelando a vida. Estou me descobrindo nestes momentos. Este vírus invisível é um chamado para revisitar a minha existência, modificando meus hábitos e costumes.

Criei uma rotina diária para favorecer o hábito com leveza, prazer e disciplina. Quero sair desta quarentena mais jovem do que entrei. Por isso, a cada dia me reinvento!





. Momento saúde





Diariamente, pilates e esteira, pois, apesar

de cosmopolita, estou classificada pela

OMS como idosa!

. Momento trabalho





No máximo cinco horas por dia. Equipage home office (lojas fechadas, férias coletivas, incertezas, planejando e estratégia).





. Momentos deliciosos





Conversar com meus oito netos. Na casa de uma filha, a mesa de jantar virou mesa de pingue-pongue. Na outra, o filho de 5 anos cortando o cabelo do de 4.! O neto adolescente quer me ensinar a cozinhar. Uma neta descobrindo a jardinagem e querendo me vender os desenhos que faz por R$ 1 cada! Outro, arrasando no violão. A neta caçula: “Vovó, você me ama muito, né?”. “Quero uma guitarra de presente”. E ainda aguardando a chegada da Maria Vitória em julho.! Muita gratidão a minha família pelo amor, companheirismo e dedicação comigo. Estamos superunidos.





. Momento relax





Netflix (ótimas séries) e “tricotar” no

WhatsApp com as

amigas que amo.





. Momento tóxico





TV, no máximo uma hora (noticiários).





. Momentos desafiadores





Além de achar tempo para os livros, meu propósito é conhecer o mundo virtual com a vida on-line. As fronteiras estão abertas; estou aprendendo novas coisas. A tecnologia é o caminho. Sou uma aprendiz da vida, pois quando paramos de aprender, esquecemos o que somos. Quero ter disciplina para o estudo, aprender novas formas de aprender. Temos escolha: olhar para o desconhecido ou para o conhecido.





. Momento da oração





Para fortalecer meu espírito e elevar minha imunidade, preciso nutrir minha vida interior. O mandamento é o amor, sempre lembrando que somos todos irmãos. Nesta Páscoa, celebrei a fé na vida que triunfa. Nesta quarentena, vamos tirar o “s” da palavra Crise: Crie.