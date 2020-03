Sônia Pinto lança coleção e mostra com instalações do Estudio Manus

SÔNIA PINTO

ARTE EM TRANSE

(foto: Thiago Oliveira/Divulgação)



As coleções sempre geniais de Sônia Pinto são esperadas com grande expectativa pelos admiradores do trabalho da estilista. E hoje, além do lançamento do inverno da marca, o público vai admirar seu novo projeto, Arte em transe. “A ideia é abrir os espaços SP em Belo Horizonte e em São Paulo para ocupações artísticas e culturais junto com as nossas coleções. Estaremos abertos à circulação de diversas áreas do fazer, de novos artistas e também de nomes já consagrados”, conta a estilista. O Estudio Manus, que vai apresentar instalações de luz, argila, porcelana e vidro dialogando com três obras do fotógrafo Hirosho Watanabi e peças do inverno de Sônia Pinto, abre o projeto.





O Estudio Manus, de Daniela Scorza e Caio de Medeiros, comemora 20 anos de criação, com trajetória reconhecida no circuito brasileiro e internacional de arte. O Moma Store, em Nova York, e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, por exemplo, têm nos acervos peças do Manus. Ao longo de duas décadas, a marca se destacou na criação de objetos, luminárias e móveis – peças únicas ou pequenas séries – arquitetura interior, cenografia e ambientações. O espaço, que funcionava na Vila Madalena, em São Paulo, segue nômade, segundo Caio Medeiros. “Agora estamos em Belo Horizonte”, afirma.





Fotógrafo japonês, Hiroshi Watanabi reside e trabalha em Los Angeles, nos Estados Unidos. Suas fotografias fazem parte de acervos dos museus de arte da Filadélfia, Houston, Novo México e Carolina do Norte, para citar alguns.





PARA ELAS

MÚSICA BOA DE GRAÇA





A data oficial passou, mas as homenagens às mulheres continuam com o baterista Lincoln Cheib, o pianista Christiano Caldas e o contrabaixista suíço Stephan Kurmann. Hoje, às 19h, no Memorial Vale, os músicos apresentarão o show Para elas, que tem no repertório composições de Tom Jobim, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Ivan Lins, Edu Lobo, Juarez Moreira e Gilberto Gil, entre outros grandes da MPB. Os ingressos são gratuitos.





ACMINAS

ABERTURA DE TEMPORADA





O primeiro ACMinas Conecta de 2020, evento que reúne jovens empresários para networking, fomento a novos negócios e happy hour, será realizado terça-feira, 17, no espaço Órbi Conecta, às 19h. “O objetivo deste evento é criar oportunidades, estimular parcerias e, principalmente, a aproximação e conexão entre nossos associados”, destaca Bernardo Almeida, presidente da ACMinas Jovem. Ele acrescenta que o Órbi foi escolhido para a realização do encontro por ser um espaço colaborativo, de inovação e empreendedorismo. “Quando o lugar é inspirador, é um estímulo a mais para os jovens empreendedores”, diz.