O escritor Olavo Romano é o homenageado da 6ª Bienal Mineira do Livro

Olavo Romano (foto: Inês Rabelo/Divulgação ) A sexta edição da Bienal Mineira do Livro adotou um tema que cai como uma luva para os dias atuais. Afinal, livros são o melhor caminho para conquistar paixões. A novidade da feira, que vai homenagear o escritor mineiro Olavo Romano, é o local, uma área de 15 mil metros quadrados no piso Ouro Preto do BH Shopping. A Bienal está marcada para 22 a 31 de maio.





TUDO VERDE

DIA DE SÃO PATRÍCIO





Tradição da cultura irlandesa, a festa de São Patrício continua firme por aqui. O evento promovido pelo Duke'n'Duke está confirmado para dia 15, das 12h às 20h, na Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida do Contorno e a Rua Alagoas, na Savassi. No cardápio, destaca-se a cerveja verde produzida especialmente para a ocasião. Vão animar a festa as bandas Lurex, cover do Queen; Led III, cover de Led Zeppelin, que tem como destaque os irmãos Khadhu e Bhydhu Capanema; e Metamorphosis, cover dos Rolling Stones. A festa terá entrada franca, mediante doação de alimentos que serão entregues ao grupo Força do Bem.





JETHRO TULL

CONFISSÕES DE UM GUITARRISTA





Martin Barre, guitarrista e idealizador da turnê comemorativa dos 50 anos do Jethro Tull, chega a Belo Horizonte em 10 de março, o dia do show no Sesc Palladium. Ele guarda boas recordações das apresentações que fez na cidade em 1988 e 2007. “Minha memória é boa, todas as minhas lembranças são muito fortes e tenho trabalhado muito para voltar. Não gosto de deixar fãs e amigos por muito tempo”, afirma. Barre evita revelar o que vai rolar no palco. “Tenho confiança de que eu e minha banda incrível ofereceremos algo muito especial. Adoro shows, quero um público animado e sorridente”, avisa.





Barre vem a BH acompanhado de Dee Palmer. Ambos são da formação original do Jethro Tull. Atualmente, a banda reúne o tecladista Adam Wakeman (que tocou com Black Sabbath e Ozzy Osbourne), o vocalista Dan Crisp, o baixista Alan Thompson e o baterista Darby Todd.





TIRADENTES

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES





Angelo Arantes, Bárbara Lissa, Coletivo Paisagens Móveis, Dayane Gomes, Helena Teixeira Rios, Laura Camarano, Lorena D’Arc, Mariana Bastani, Nina Mello, Sara Não Tem Nome e Xikão – todos de Minas Gerais – estão entre os 42 artistas selecionados para a mostra coletiva Construção de identidades, atração do 10º Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta, que será realizado de 18 a 22 de março. Foram avaliadas 2.864 fotografias enviadas por 659 inscritos. A seleção foi feita pelas curadoras Anna Karina Castanheira Bartolomeu, Gabriela Sa e Madu Dorella.





AROMATOLOGIA

CAPITAL RECEBE CIAROMA





Belo Horizonte é considerada a cidade nacional da aromatologia. Aqui na capital fica a sede da maior empresa de óleos essenciais da América Latina, a Laszlo Aromatologia, que fundou uma editora de livros sobre o tema. BH sedia também o Instituto Brasileiro de Aromatologia (Ibra), criado há 10 anos. Em maio, a cidade recebe a quarta edição do Congresso Internacional de Aromatologia (Ciaroma). Fábián László, organizador do congresso e fundador do Ibra, conta que as pesquisas científicas sobre o setor cresceram exponencialmente nos últimos anos, o que tem chamado a atenção do público que busca tratamentos naturais. “Com isso, aplicações terapêuticas têm sido ampliadas, mais informação está circulando e com resultado, pois os benefícios são cientificamente comprovados”, diz.