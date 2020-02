Filha de atores, Linda Paulino prefere trabalhar nos bastidores

O carnaval está aí. Afinal, o que está em alta na hora de se maquiar para a folia? Linda Paulino, de 26 anos, aposta em néon e muito brilho. Glíter, batons líquidos, pastinhas multiuso de efeito matte, cola de cílios para fixar pedrarias e vaselina para colar glíter são recomendados por ela para os dias de folia. “Quem gosta de make bem 'reboco' deve caprichar nos produtos de pele de efeito matte, além de bastante pó solto e compacto para ajudar na durabilidade. Para a geral, protetor solar em primeiro lugar e muita água. Também é importante investir em produtos resistentes à água e bons fixadores de maquiagem”, ensina.





Filha dos atores Luiz Arthur e Cynthia Paulino, Linda é maquiadora há seis anos. Ela conta que um de seus trabalhos marcantes foi a “maquiagem de gênio” feita em uma amiga. “Foi a mais demorada e trabalhosa. A coitada precisou de uma embalagem de lenço umedecido, além de alguns banhos e dias para tirar tudo, mas o resultado valeu a pena. Graças a Deus, minhas amigas topam minhas ideias doidas”, diz ela, que adota o meio-termo entre a maquiagem artística e social. “Amo o poder de transformação da maquiagem”, afirma.









COM A PALAVRA

Linda Paulino

Maquiadora





Seu pai, o ator Luiz Arthur, diz que você é atriz talentosa. Por que não seguiu o caminho dele e de sua mãe, Cynthia Paulino?

Ficar no backstage me atrai mais. Tanto no teatro quanto em trabalhos que envolvem vídeo e fotografia, prefiro deixar o foco para atores e modelos, ficando apenas com a missão de deixar todo mundo lindo. Se uma câmera ou muita gente se vira pra mim, fico travada. Prefiro lidar só com meus produtos e pincéis.





Você assinou a maquiagem das peças O homem bomba e Coisas boas acontecem, produções mais recentes de seus pais. Como é trabalhar com eles?

Nossa relação sempre foi de muita amizade, honestidade e apoio. Então, trabalhar juntos é sempre ótimo, com muito diálogo e animação. Desde pequena, acompanho os dois em vários projetos. E vice-versa, o que também ajuda muito. Também assinei a maquiagem dos grupos Armatrux e Pigmalião. A maquiagem é essencial para a transformação completa do ator em personagem. É muito bacana poder fazer parte desse processo.





Quando você era criança, literalmente pintou as paredes de sua casa. Luiz Arthur diz que você sempre teve fascinação pela cor e pelo traço.

Sempre amei desenhar, pintar e também me maquiar, desde muito pequena. Sou atraída por vários tipos de arte... dança, música, cinema, tatuagem. Acho que isso se deve à sensação que cada tipo de arte consegue provocar em cada pessoa.





Você ingressou no curso de design de interiores da Uemg, mas não teve jeito, a maquiagem falou mais alto. O que tanto a atrai na profissão?

Desde nova, sempre usei maquiagem, não com a quantidade e a frequência de hoje, claro. Sempre tive facilidade de aplicar tanto em mim quanto em outras pessoas, só não tinha técnica. De cara, vi que o ambiente de faculdade não era pra mim, nem aquela rotina. Fiz meu primeiro curso no Senac em 2014. A cada aula, fui me apaixonando mais pela técnica e por aquilo que aprendia. Clientes foram aparecendo, assim como trabalhos em diversos segmentos da maquiagem. Me apaixonei por todos eles. Não tem jeito, nasci para fazer isso.





No início, você ralou para montar sua maleta de pincéis e tintas. De lá pra cá, melhorou o mercado para quem está começando?

Hoje em dia, as coisas estão mais fáceis, tanto para quem está começando quanto para quem já atua na área. Quando comecei, maquiagem ainda não era o boom que é hoje graças ao Instagram e ao YouTube. Tínhamos clientes menos frequentes, bem menos produtos no mercado, clientes que exigiam certas marcas de renome mais caras na maleta, além da pressão pessoal de ter logo tudo do melhor. Hoje, há enorme variedade de produtos e marcas nacionais excelentes e de valor justíssimo, como Suelen Makeup, DaPOP, Colormake, Vegas, Bruna Tavares, Ruby Rose... Também há produtos e marcas criados por maquiadoras para atender às nossas necessidades e expectativas, como Ana Paula Marçal e Nathalia Capelo Cosmetics. A maior parte dessas marcas é vendida na loja Cores Mais Cores. Sempre recomendo essa loja para minhas alunas, clientes e amigas.





Você tem canal com tutoriais no YouTube?

Não tenho canal no YouTube! Uso o Instagram como portfólio, às vezes posto alguns tutoriais e dicas, além de maquiagens que faço em mim mesma, modelos e clientes. Como boa foliã, vou para os blocos durante toda a semana do carnaval. Em cada bloco, make de cor e tema diferentes – aliás, postarei @lindapaulinomakeup para minhas seguidoras. Não perco a oportunidade de fazer uma boa produção.