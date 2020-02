Jantar em Belo Horizonte se mantém como tradição entre cinéfilos

(foto: Edy Fernandes/Divulgação)



Comparada ao ano anterior, a festa de Franklin Bethônico foi bem intimista. Um grupo de amigos do empresário acompanhou a entrega do Oscar durante jantar na cobertura dele, na Savassi. “Uma grande festa, como a de 2019, no Automóvel Clube, ou uma menor, como a deste ano, sempre dá muito trabalho e exige cuidados na produção”, comentou Franklin, que ainda não definiu como será a de 2021.





SOLO

DENISE FRAGA NO CCBB





No espetáculo Eu de você, a atriz Denise Fraga está sozinha no palco para contar as histórias reais que ela recolheu em um verdadeiro mutirão. Cerca de 300 foram enviadas à produção pelas redes sociais, e-mail e WhatsApp. A trilha sonora é executada pela banda feminina formada por Clara Bastos, Priscilla Brigante e Ana Rodrigues. Fernanda Maia assina a direção musical e Luiz Villaça a direção do espetáculo, que chega em 8 de maio ao CCBB de Belo Horizonte.





EDUCAÇÃO

DE OLHO NO FUTURO





A Escola Americana de Belo Horizonte marcou para 19 de fevereiro, no Restaurante O Italiano, o segundo jantar de fundraising. Recursos arrecadados no encontro serão destinados à construção de um prédio na escola.





WAKEBOARD

DISPUTA NA LAGOA





O campeão pan-americano Marcelo Giardib está entre os confirmados de mais uma edição do Campeonato Mundial de Wakeboard. O evento está marcado para 22 a 24 de maio, na Lagoa dos Ingleses.





DE OLHO NA FOLIA

BLOQUINHO DO ARNALDO





O bloco Batucarte é o convidado especial do Bloquinho do Arnaldo, que vai animar a Praça João Pessoa, no Funcionários, na quinta-feira (20). No repertório, marchinhas para relembrar os carnavais de outrora.





PRÊMIO DE DESIGN

MINEIROS NO PÁREO





Os irmãos Susana Bastos e Marcelo Alvarenga, da Alva Design, e a arquiteta e designer Juliana Lima Vasconcelos estão entre os finalistas da quarta edição do Prêmio Casa Vogue.