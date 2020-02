A banda Baianeiros lança, quinta-feira, DVD em parceria com a Sony

(foto: Kiki Santoro/divulgação)



DE OLHO NA FOLIA

DVD E ENSAIO

Se depender dos bons ventos da carreira, o carnaval de Lelo Lobão, ex-Chiclete com Banana, e Danniel Maestri vai ficar na memória. Na quinta-feira, a dupla, que forma o Baianeiros, lança nas plataformas digitais o DVD Ao vivo no carnaval de BH (Sony Music). No domingo, os fãs se reúnem em ensaio de carnaval, a partir das 15h, na festa Deu praia BH. O disco reúne quatro faixas inéditas: Baianeiro, carro-chefe do DVD com participação de Alexandre Peixe, que compôs a música; Bateu colou, composição de Gigi, baixista de Ivete Sangalo; Festa mineira; e, por último, Ale alegria.





O DVD, com participação de Eri Jhonson e do cantor baiano Alexandre Peixe, foi gravado no ano passado, em dois dias de desfile do Baianeiros, que reuniu mais de um milhão de pessoas. A direção de vídeo é de Anselmo Troncoso, responsável por trabalhos de Jorge & Matheus, César Menotti & Fabiano, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano e Ferrugem.





O OSCAR VAI PARA...

CAROL RIBEIRO E SKAZI

Carol Ribeiro (foto: Livia Wippich/Divulgação)



Na noite em que a beleza conta tanto quanto voltar para casa com a estatueta dourada, a modelo Carol Ribeiro fez bonito no Oscar. Ela usou vestido da grife mineira Skazi feito em tecido com micropaetês grape, gola alta e ombreira construída especialmente para a peça, com drapeado que começa no corpo e dá movimento à saia.





GILBOÍSMO

SEXTA EDIÇÃO NO CRUZEIRO





O bloco Gilboísmo vai animar o Bairro Cruzeiro no domingo de carnaval. A partir do meio-dia, acessos à Rua Outono, na altura do bar Jângal, estarão restritos aos oito mil foliões esperados por lá. Os ingressos gratuitos devem ser retirados na plataforma Sympla. Já estão confirmados os blocos da Família, organizado pela Cavallieri Escola de Música, Jângalove, regido pela bateria Puro Prazer, e a Banda do Índio, puxando o Bloco do Quintalzinho. Os DJs Humberto Bosser e KrioK Lutterbach fazem parte do line-up da folia, que chega à sexta edição.





AGENDA

PURO ÊXTASE





Em 21 de março, Frejat volta ao Palácio das Artes com a turnê Tudo se transforma. Acompanhado por Billy Brandão (guitarra), Bruno Migliaéri (baixo) e Marcelinho Costa (bateria), ele vai relembrar sucessos do Barão Vermelho e canções da carreira solo, além de releituras. “É um show pra cima, cheio de sucessos que o público, com certeza, vai cantar e dançar bastante”, garante Frejat.