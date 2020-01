Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto gravam DVD em Portugal

WMC 3ALCEU, ACHO (foto: Acervo pessoal)



Ao lado de Alceu Valença, a Orquestra Ouro Preto faz hoje sua segunda e última apresentação em Portugal. Ontem, eles gravaram o show que vai resultar no DVD Valencianas 2, na Casa da Música, no Porto. “Estamos muito felizes de estar em Portugal, desde a semana passada, ensaiando e trabalhando os arranjos com Alceu”, comemora o maestro Rodrigo Toffolo. “É uma página muito importante na vida da orquestra e de Alceu também. Serão orquestradas 15 canções dele, dando sequência ao projeto Valencianas, gravado há seis anos, em Belo Horizonte”, acrescenta.





Anteontem, em Lisboa, Alceu visitou os instrumentistas hospedados numa linda casa em Santa Polônia, com vista para o Rio Tejo, conta Toffolo. “Resolvemos fazer um sarau. Alceu tocou, cantamos músicas de Geraldo Azevedo, Luiz Gonzaga e Tom Jobim... Foi bem descontraído, bem bacana, naquela noite fria de Lisboa. Um clima delicioso para marcar o fechamento da preparação do Valencianas 2.”





SÁBADO

PAPO DE FOTÓGRAFO





Com cerca de 100 mil visitantes desde sua abertura, em dezembro, no CCBB-BH, a exposição Man Ray e a fotografia deve atrair mais admiradores do americano no sábado (25), às 16h, com a palestra do fotógrafo Pedro Vasquez. Consultor técnico da mostra, ele vai explicar detalhes dos processos e técnicas utilizados por Ray, um dos artistas mais importantes do início do século 20. As senhas serão distribuídas às 15h. A curadoria do evento é assinada pela francesa Emmanuelle de l’Ecotais. Os trabalhos do fotógrafo podem ser conferidos até 17 de fevereiro.









CHECK IN

ENCONTRO EM INDIANÁPOLIS





Pela primeira vez, o aeroporto internacional de Belo Horizonte será expositor na Routes America 2020, em Indianápolis, nos Estados Unidos. A expectativa é de que 80 companhias aéreas e 300 aeroportos participem do fórum, marcado para 2 a 6 de fevereiro. Atualmente, o aeroporto de Confins trabalha com rotas regulares para 45 destinos nacionais e internacionais.









ENTRE AS MELHORES

MINEIRA É DESTAQUE





A rede Centro Visão é a única empresa mineira entre as finalistas do Transitions Innovation Awards 2020, premiação internacional voltada para as áreas de inovação e varejo do segmento de óticas e laboratórios oftalmológicos. Foram selecionadas duas redes brasileiras, que concorrem na categoria varejo. A premiação está marcada para fevereiro, em Orlando, nos Estados Unidos.









NO CINEMA

REAÇÃO DE FÃS





Cena rara nas sessões de cinema em Belo Horizonte, o aplauso depois dos créditos finais chamou a atenção, sexta-feira, na sala Cineart do Boulevard, que exibia Jumanji – Próxima fase. Entusiasmado, um grupo de adolescentes aprovou a aventura bem-humorada de amigos que entram em um jogo eletrônico. Para alegria da garotada, pelo jeito, haverá continuação – a terceira da franquia.