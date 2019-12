Fim de ano movimenta os bufês de BH, que não têm do que reclamar

10, 9, 8, 7...

Do Natal até aqui, sem parar





Contando os minutos para a virada, as multidões se dividem entre os lugares preferidos dispostas a começar o ano com o pé direito. Para garantir a qualidade e a excelência das cozinhas, outra multidão vai arregaçar as mangas em longas jornadas. “Para quem trabalha neste ramo, não existe data. O importante é o trabalho”, observa o chef Cantídio Lanna. Ele sabe o que diz: passou o próprio aniversário no Uruguai, trabalhando em um casamento. No réveillon, Lanna comandará a cozinha do Meca New Year, em Inhotim. “Só saio de lá às seis da manhã de quarta-feira”, diz, contando que seu ritmo já era intenso duas

semanas antes do Natal.

Cantídio Lanna (foto: Eugênio Gurgel/EM/DA PRESS)





Apesar da correria, Cantídio conseguiu curtir o Natal com a família. Na casa da mãe, Pichita, o almoço reuniu cerca de 60 parentes. “É aquela maravilha. Cada tia traz um prato. Uma o pernil, outra o filé, o bacalhau e a farofa. Isso é bom, pois você cansa de comer a sua comida”, observa, com bom humor. No bufê, peru e pernil foram os campeões do Natal. “Apesar do nosso cardápio diversificado, os pratos tradicionais são os preferidos”, revela Cantídio.





Túlio Pires (foto: Marcos Vieira/EM/DA PRESS)







O chef Túlio Pires dividiu sua agenda entre as encomendas retiradas pelos clientes e os pedidos mais sofisticados, que incluem serviço completo. Atrasadinhos, claro, bateram o ponto. “Muita gente deixou para a última hora. Mas em 20 de dezembro paramos de receber encomendas, pois precisamos de um tempo para organizar a produção, as compras e a cozinha”, explica. Os pedidos para a ceia do Morro do Chapéu e as encomendas ficaram sob responsabilidade da equipe dele. Ao contrário de Cantídio, Túlio vai curtir o réveillon. Ontem, embarcou para o Rio de Janeiro com a família e amigos dos filhos que fazem intercâmbio em Belo Horizonte. Porém, férias, mesmo, só na segunda quinzena de janeiro.





***





Quando retornar do Rio de Janeiro, Túlio terá muito trabalho pela frente. Ele vai assinar o bufê da formatura da turma de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, festa que reunirá cerca de 4,5 mil pessoas.





Patrícia Soutto Mayor (foto: Leca Novo/divulgação)

Patrícia Soutto Mayor também comemora as vendas no Natal de seu bufê. “Houve crescimento de 15%, comparado à mesma época do ano passado”, diz a empresária, que registrou grande movimento de pedidos de ceia para grupos de 30 a 50 pessoas. Na medida do possível, Patrícia acompanha de perto o trabalho de sua equipe. “Quando não consigo ir, eles são tão comprometidos que até enviam fotos para que eu veja tudo. No Natal trabalhamos muito”, afirma.

lll





Em 24 de dezembro, a empresária fez um jantar para ela, o marido e os dois filhos. “Essa é a época que temos para conversar sobre o ano que passou e planejar o futuro.” No dia seguinte, na casa de uma de suas irmãs, Celinha, Patrícia se reuniu com familiares. À mesa, nada de sofisticação. “Valorizamos o que nos traz boas lembranças da infância e os sabores de que todos gostam. Nesse menu especialíssimo da família Soutto Mayor, o peru, a farofa e o cajuzinho não podem faltar.” Ela vai passar o réveillon com as amigas, mas sempre atenta ao celular, pois a equipe mandará as fotos que vão garantir o sucesso do novo ano.