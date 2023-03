O ChatGPT que enxerga chegará na próxima semana

Aliado ou inimigo? (foto: administradores.com.br)

O que nos faz humanos? Qual o poder ou o limite do pensamento? A racionalidade é algo que nos define? A linguagem, a poesia e a arte são produtos exclusivos da humanidade? Com a chegada avassaladora da inteligência artificial, essas questões serão cada vez mais postas à mesa.Além disso, qual o papel da educação nesse contexto? O que significará ensinar-aprender dentro de alguns anos? A OpenAI anunciou, dia 14 de março, uma versão atualizada de seu mais novo brinquedinho para adultos entediados: uma inteligência artificial capaz de se relacionar com humanos a partir da leitura de imagens, com habilidades de "raciocínio", exibindo "desempenho de nível humano em vários ramos profissionais e acadêmicos", conforme comunicado da empresa.No contexto da chegada de mais um elemento de disrupção, segundo alguns entusiastas, temos a oportunidade de repensar se, na verdade, estamos falamos de uma disfunção. Ainda é cedo para dizer os verdadeiros impactos da sociedade tecnológica. Por isso, aqueles que tentam esse exercício, fazem apenas uma atividade mística de futurologia.No entanto, já podemos observar algumas realidades latentes: estamos mais impacientes no contexto das relações humanas, não toleramos conversas que durem mais de trinta segundos, adolescentes compartilham vídeos sobre automutilação e as respostas para todos os problemas já estão na boca de algum influencer.Talvez estejamos não apenas em uma fase de transformação digital, mas de uma mudança antropológica. Diante disso, é preciso lembrar que o exercício diário e de algumas funções são fundamentais para a existência, aprimorando e progresso de algumas características físicas e psicológicas. Funciona assim com a memória, com a escrita, com o pensamento, com o futebol, com o sexo e demais atividades que preenchem a existência de significado.Fico pensando, em minha filosofia de boteco, que, para alguns seres humanos, isto é, para aqueles que nunca se deram ao luxo de um bom exercício de pensamento, a chegada do ChatGPT e todas as suas promessas seja uma boa mesmo. Serão igualados aos eruditos, terão todos os trabalhos de escola resolvidos e construirão novas formas de relacionamento planejado. Assim, sobrará mais tempo para tarefas edificantes, como, por exemplo, criar danças novas para o TikTok ou postar fotos de comida nas redes sociais.Já a outra espécie de gente, pessoas que se entregam ao pensamento, ao amor e à reflexão, continuará vivendo da mesma forma. Creio que elas terão grandes mudanças em sua forma de ser e viver. O único ponto de atenção é que serão, cada vez mais, aves mais raras no espaço. Mas isso não deve nos assustar. Afinal de contas, a água-viva viveu milhões de anos sem cérebro. 80 anos, para algumas pessoas, será fichinha. E você? Quer fazer parte de qual grupo?