Escrever é conspirar

Ontem, 25 de outubro, em um bate papo com a escritora Eliana Alves Cruz na Feira Literária de Tiradentes eu rememorei a frase do Franz Fanon que está na introdução de sua obra Pele Negra Máscara Brancas: "falar é existir para o outro". Eliana então me respondeu: se falar é existir para o outro escrever é existir para a história.





Essa resposta nos possibilita refletir criticamente a história de tantas mulheres que só não foram apagadas da memória do país porque ousaram a escrever. Afinal, o que seria da fala de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Neuza Santos Souza, Beatriz Nascimento, Alzira Rufino se elas não tivessem ousado transgredir o sistema de sua época e escrever? Seria palavras soltas ao vento e apagadas pelo epistemicídio como a de tantas outras intelectuais orgânicas que não tiveram a possibilidade de registrar o seu conhecimento.





17:08 - 07/09/2023 País de doutores O acesso à educação e a cultura tão rechaçado pela extrema direita nos últimos anos são elementos que colaboram com a mudança mesmo que lentamente da realidade das pretas e dos pretos nesse país. Desde 2018, quando a Festa Literária de Paraty homenageou pela primeira vez uma pessoa negra, na ocasião o escolhido foi o primoroso Lima Barreto, estamos presenciando uma verdadeira revolução no mercado editorial. Um nicho totalmente branco passou a destacar autoras negras e autores negros em sua programação. Artistas e intelectuais que chegaram com tudo e hoje são a cereja do bolo e o ponto alto de qualquer programação. Além de mostrar para esse sistema que literatura escrita por mãos negras vende e vende muito sempre se destacando no topo das listas das obras mais vendidas.





Conceição Evaristo ensina todos os dias que as nossas escreviências não são para ninar os da casa grande e sim acordá-los de seus sonos injustos, portanto a escrita negra é um ato de conspiração contra esse sistema que ainda se revela tão racista.





Seguimos conspirando na literatura, nas feiras e nos festivais. Ontem foi o primeiro dia da quarta feira literária de Tiradentes. A programação vai até o dia 29. Além da Eliane Alves Cruz que abriu a programação ontem estarão entre os convidados e as convidadas a jornalista Flávia Oliveira, as escritoras Lavínia Rocha e Madu Costa, o escritor Jeferson Tenório, Júlio Emílio Braz dentre outros.





Segue a programação completa:

ARENA LITERÁRIA I

PRAÇA DA RODOVIÁRIA

Rua Custódio Gomes – Centro Histórico, Tiradentes / MG

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 | QUINTA-FEIRA

10h – As Aventuras de Joe Harper em Tiradentes, lançamento e distribuição gratuita do livro com o escritor Irones Paula. Mediação: Alex Borges.

11h – Os quatro cavaleiros – Humberto Werneck. Mediação: Ruan Gabriel.

12h – Biscoito Fino: Shakespeare e Homero no século 21 – Hamilton Vaz Pereira e Rodrigo Lacerda. Mediação: Ruan Gabriel.

14h – Mergulho – lançamento do livro com o escritor Volnei Canônica e a ilustradora Mariana Massarani. Mediação: Roger Mello.

15h – Osso Nosso e Rabos, Rabichos e Rabiolas – Leo Cunha lança. Mediação: Rosana Mont’Alverne.

16h – Resistência Negra na Literatura – Edital de escritores independentes FLITI – Adriana Santana, Jonas Batista Neto e João Gomes Júnior. Mediação: Igor Duarte.

17h – Espinho de Arraia – lançamento do livro com o escritor e ilustrador Roger Mello. Mediação: Volnei Canônica.

18h – O Encontro Marcado entre gerações – Rodrigo Lacerda. Mediação: Edmilson Caminha.

19h – Acertos de Cor: preto, branco, marrom e amarelo – Paulo Scott e Jeferson Tenório. Mediação: Etiene Martins.





DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | SEXTA-FEIRA

10h – A Revolução da Maturidade – Kika Gama Lobo e Valéria Martins. Mediação: Anna Lee.

11h – Ser o que se é – Pedroca Monteiro e Daniel Kondo. Mediação: Martha Medeiros.

12h – FUTUROS: os livros e as pessoas dos livros – Lúcia Riff, Bruno Thys e José Santos. Mediação: Mario Câmera.

14h – O que querem as mulheres – Morgana Kretzmann e Anna Lee. Mediação: Sylvia Palma.

15h – Andar com Fé e Nós, A Gente – Daniel Kondo e Guilherme Gontijo Flores. Mediação: Eveline Alves.

16h – Vidas Instagramáveis – Francisco Bosco e Francisco Daudt. Mediação: Sylvia Palma.

17h – Geração Espontânea – Maria Ribeiro e Antonio Prata. Mediação: Mario Câmera.

18h – Erotismo no olhar – Reinaldo Moraes e Bob Wolfenson. Mediação: Cristina Aragão.

19h – Conversa na Sala – Martha Medeiros. Mediação: Ana Elisa Ribeiro.

DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 | SÁBADO

10h – Discursos Perigosos: aliciamentos para o tráfico de pessoas – Anália Belisa Ribeiro conversa com Rose Marie Inojosa.

11h – Podcast com Poesia – Bruno Venga, Ana Elisa Ribeiro e Valeska Torres. Mediação: Luciana Vendramini.

12h – FUTUROS: naturais e artificiais – Luiz Alberto Oliveira e Fabio Scarano. Mediação: Pedro Nabuco.

14h – Minha vida de pijama – Helio De La Peña e Adão Iturrusgarai. Mediação: Daniel Kondo.

15h – Tudo por uma Pop Star – Thalita Rebouças. Mediação: Cristiane Costa.

16h – O Drible: romance do futebol brasileiro – Sérgio Rodrigues. Mediação: Marcelo Barreto.

17h – Corações e Mentes – Ruy Castro e Heloísa Seixas. Mediação: Cristiane Costa.

18h – Conspiração Mineira – Eduardo Bueno. Mediação: Karla Monteiro.

19h – Como uma onda no mar – Nelson Motta. Mediação: Cristina Aragão.

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 | DOMINGO

10h – A vida por escrito – Ruy Castro, Karla Monteiro e Tom Cardoso. Mediação: Bruno Thys.

11h – Águas da Compaixão – Rafael Gallo conversa com Ana Elisa Ribeiro.

12h – Primavera das Mulheres – Helô Teixeira e Antonia Pellegrino.

14h – Bia Bedran, seus livros e canções – conversa musical em comemoração aos 50 anos de carreira.

15h – FUTUROS: a força do jornalismo – Flávia Oliveira e Patrícia Campos Mello. Mediação: Bruno Thys.

16h – Mamma África – Lavínia Rocha e Madu Costa. Mediação: Alex Borges

17h – Ancestralidade e Cultura Popular – Edital de escritores independentes FLITI – Ana Paula Torquato e Édina Cunha. Mediação: Igor Duarte.

19h – Banda Ramalho – Apresentação celebrando os seus 163 anos de tradição musical em Tiradentes.

20h – Encerramento Oficial da 4ª FLITI.





ARENA LITERÁRIA II

PRAÇA DA RODOVIÁRIA

Rua Custódio Gomes – Centro Histórico, Tiradentes / MG

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 | QUINTA-FEIRA

10h – Galinha ao Molho – espetáculo adaptado do conto de Fernando Sabino, com o Grupo Fragmentos.

11h – Sala de leitura de portas abertas: a contação de histórias no espaço escolar – Júlio Emílio Braz e Silvia Castro. Mediação: Alex Borges.

12h – O Menino Sabino – apresentação lítero-musical inspirada na obra “O Menino no Espelho” e outras crônicas de Fernando Sabino, com a Cia. Canta Contos.

14h – Literatura e Acessibilidade – Layla Souza conversa com Tiago Dumard.

15h – A Menina que Entrou na História – lançamento do livro com Alex Andrade. Mediação: Volnei Canônica.

16h – Culturas Originárias: ilustrando mitos e outras narrativas indígenas – Ciça Fittipaldi. Mediação: Roger Mello.

17h – A Caminho de Belém – lançamento do livro com Leo Cunha e Rui de Oliveira.

18h – Irina – leitura dramatizada com Raquel Iantas.

19h – Literatura para as Infâncias – Volnei Canônica e Roger Mello.





DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | SEXTA-FEIRA

10h – Literatura e História – Edital de escritores independentes FLITI – Adilson Ferreira e Robson Araújo. Mediação: Volnei Canônica.

11h – Construção e resgate da identidade étnico-racial na literatura infantil – Monique Pacheco e Bruno Rodrigues. Mediação: Madu Costa.

12h – Descobrindo um mundo novo – Edital de escritores independentes FLITI – Viviane Viana e Cris Barakat. Mediação: Volnei Canônica.

14h – Akenda Mbani: Diálogo entre a oralidade e o livro ilustrado – Rosana Mont’Alverne e Bruna Lubambo.

15h – Zuza – lançamento do livro com Madu Costa. Mediação: Alex Borges.

16h – Chapeuzinho Vermelho e Outros Contos por Imagem – lançamento da edição ampliada dos livros Rui de Oliveira. Mediação: Roger Mello.

17h – Literatura e Ficção – Edital de escritores independentes FLITI – Heitor Campos de Oliveira e Bruno Barreto. Mediação: Volnei Canônica.

18h – Seu Dedo é Flor de Lótus – lançamento e leitura de poemas egípcios do livro com Guilherme Gontijo Flores. Mediação: Daniel Kondo.

19h – Iu Tubo – A Evolução da Vida no Planeta – espetáculo com a Companhia de Inventos.





DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 | SÁBADO

10h – Voando Alto – lançamento do livro escrito pelos alunos da Escola Municipal Professora Alice Lima Barbosa, da cidade de Tiradentes. Apresentação: Prof. Rosimara da Silva.

11h – Ciência Monstro – lançamento do livro com Nina Falcão. Mediação: Igor Duarte.

12h – De Onde Te Vejo – lançamento do livro com Ana Luiza Novis. Mediação: Alex Borges.

14h – Marlene, a Rainha Diferente – lançamento do livro com Mona Vilardo.

15h – Princesa Kaguya – leitura e pocket show com Carol Naine e Daniel Kondo. Apresentação musical do livro “Desembarcados”, com Guilherme Gontijo Flores, Carol Naine e Daniel Kondo.

16h – Notas sobre o humor – Beto Silva conversa com Helio De La Peña.

17h – Elis e eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe – com João Marcello Bôscoli.

18h – O Halo mbar – lançamento do livro de Fernando Dourado. Mediação: Helio Saboya.

19h – A importância de se escrever sobre a própria mitologia – André Gabeh. Mediação: Igor Duarte.





DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 | DOMINGO

10h – Brincar de Morar em Livro – espetáculo com Alessandra Vincentin.

11h – Era Uma Vez Um Livro Vivo – contação de história a partir do livro “Bichológico”, com Paula Taitelbaum.

12h – Literatura Thriller – Edital de escritores independentes FLITI – Arthur Laizo e Antônio Pedro Souza. Mediação: Volnei Canônica.

14h – Contos, Crônicas e Poesias – Edital de escritores independentes FLITI – Wagner Lacerda, Samuel Carrasco e Vanderlei Barbosa. Mediação: Volnei Canônica.

15h – Espetáculo musical inspirado nos livros “Maria Teresa”, “Espinho de Arraia” e “Enreduana”, de Roger Mello, com os cantores Camila Marlière (voz) e Tibor Fittel (acordeon).

16h – Literatura e Ficção – Edital de escritores independentes FLITI – Nelson Carvalho e Felipe Fraga Bulhões. Mediação: Volnei Canônica.

17h – Bia Bedran, seus livros e canções – conversa musical em comemoração aos 50 anos de carreira.

19h – Encerramento da 4ª FLITI na Arena I.





ESPAÇO ÔNIBUS-BIBLIOTECA FLITI

Largo das Mercês

Rua Silvio Vasconcelos, 231 – Centro Histórico – Tiradentes / MG





DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 | QUINTA-FEIRA

09h – A menina que Entrou na História – bate-papo com Alex Andrade.

11h – Tem um bichinho no meu poema – Edital de escritores independentes FLITI – contação de história com Déa Araújo.

12h – Galinha ao Molho – espetáculo adaptado do conto de Fernando Sabino com o Grupo Fragmentos.

14h – Iauretê – histórias de onça e outros bichos, com Silvia Castro.

16h – O Silêncio das Margaridas – espetáculo teatral com Tiago Dumard.





DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | SEXTA-FEIRA

09h – Galinha ao Molho – espetáculo adaptado do conto de Fernando Sabino com o Grupo Fragmentos.

10h – Voando Alto – conversa sobre o livro escrito pelos alunos da Escola Municipal Professora Alice Lima Barbosa, da cidade de Tiradentes. Apresentação: Prof. Rosimara da Silva.

12h – As Aventuras de Joe Harper em Tiradentes – bate-papo e distribuição gratuita de livros com Irones Paula.

14h – Galinha ao Molho – espetáculo adaptado do conto de Fernando Sabino com o Grupo Fragmentos.

16h – Vou te contar – contos africanos – Edital de escritores independentes FLITI – com Vanda Ferreira.





DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 | SÁBADO

10h – Lá na Rua Onde eu Morava – espetáculo autoral com a contadora de histórias Alessandra Vincentin.

11h – O Futuro está escrito – contação de história e bate papo sobre os livros Cadê Cadê e PouPou, com a autora Paula Taitelbaum.

12h – Festa no Reino do Conhecimento – July conta Sabino: Cara ou Coroa?

14h – Como se Passarinho Fosse – Imagine com Sementes – Edital de escritores independentes FLITI – oficina criativa sobre a natureza com Luciene Prado.

16h – Mania de bilhete – contação de histórias com oficina criativa de escrita de bilhetes com Ana Luiza Novis.

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 | DOMINGO

10h – O pequeno livrinho aventureiro – contação de histórias com Adauto Santos.

11h – Festa no Reino do Conhecimento – July conta Sabino: Cara ou Coroa?

12h – Contação de histórias lúdicas – Edital de escritores independentes FLITI – com Flávia Fonseca.

14h – Pelos reinos do mundo – espetáculo autoral com a contadora de histórias Alessandra Vincentin.

16h – Era uma vez… – contação de histórias literárias e de tradição oral com Denise Arantes.





EXPOSIÇÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES

Centro Cultural Yves Alves – CCYA

R. Direita, 168 – Centro Histórico – Tiradentes

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023 | QUINTA-FEIRA

09h – Galinha ao Molho Pardo (curta metragem)

10h – O menino no espelho (curta metragem)

14h – As aventuras do avião vermelho – classificação indicativa livre (curta metragem)

15h – Faca de Dois Gumes – classificação indicativa 18 anos

17h – Santa Turbulência – classificação indicativa 18 anos (curta metragem)

18h – O grande Montecápito – classificação indicativa 18 anos

DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | SEXTA-FEIRA

09h – Galinha ao Molho Pardo (curta metragem)

10h – O menino no espelho (curta metragem)

14h – Sobe e desce – classificação indicativa 18 anos (curta metragem)

15h – O Homem Nú – classificação indicativa 18 anos

17h – Conversinha Mineira – classificação indicativa 18 anos (curta metragem)

18h – Faca de Dois Gumes – classificação indicativa 18 anos

DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 | SÁBADO

09h – Galinha ao Molho Pardo (curta metragem)

10h – O menino no espelho (curta metragem)

14h – Como Nascem as Histórias – classificação indicativa 18 anos (curta metragem)

15h – Faca de Dois Gumes – classificação indicativa 18 anos

17h – Uma ameaça de morte – classificação indicativa 18 anos (curta metragem)

18h – O Homem Nú – classificação indicativa 18 anos