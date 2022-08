Escrever bem é cortar palavras, diz o ditado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O desnecessário sobra

Era uma vez um comerciante do mercado público de Porto Alegre. Ele vendia sardinhas, dourados, tambaquis, pirarucus e surubins. O negócio prosperava a olhos vistos. Certo dia, cheio de entusiasmo, o gaúcho resolveu inovar. Mandou afixar um enorme cartaz com os dizeres “Hoje vendemos peixe fresco”. Olhou de longe. Gostou do resultado. Orgulhoso, perguntou ao cliente:

– O que você acha da novidade?

– É, está boa. Mas me diga uma coisa: você vende peixe velho? Não? Então para que o fresco?

E apagou o adjetivo. Ficou “Hoje vendemos peixe”.

– E agora?, indagou interessado.

– Para que o hoje? Hoje é hoje.

Restou “Vendemos peixe”.

– Por acaso você dá peixe? Não? O vendemos sobra.

No final, o vendedor tirou o cartaz. Quem chega vê o peixe. Não precisa de anúncio.

O peixe e nós

O que a história do peixeiro tem a ver conosco? Ela ensina uma lição. Quem escreve tem que ser sovina. Economizar palavras poupa tempo, espaço e… a paciência do leitor. Por isso, livre-se dos excessos. Como?









2 – Corte, nas datas, os substantivos dia, mês e ano: em 10 de agosto (não: no dia 10 de agosto); em março (não: no mês de março); em 2018 (não: no ano de 2018).





3 – Novamente, elimine palavras ou expressões desnecessárias: processo de adaptação (adaptação); decisão tomada no âmbito da diretoria (decisão da diretoria); trabalho de natureza temporária (trabalho temporário); problema de ordem sexual (problema sexual); curso em nível de pós-graduação (curso de pós-graduação); lei de alcance federal (lei federal); doença de característica dermatológica (doença dermatológica).





4 – Troque a locução adjetiva por adjetivo: objetos para crianças (objetos infantis); pessoa sem emprego (pessoa desempregada); discurso sem novidade (discurso repetitivo).





5 – Substitua a oração adjetiva por adjetivo: animal que se alimenta de carne (animal carnívoro); empresário que planta café (cafeicultor); profissional que não presta atenção (profissional desatento).





6 – Use aposto em vez de oração apositiva: Brasília, que é a capital do Brasil, oferece serviços públicos de boa qualidade. (Brasília, capital do Brasil, oferece serviços públicos de boa qualidade.)





7 – Troque a oração pelo termo nominal correspondente.O diretor exige que o relatório seja apresentado. (O diretor exige a apresentação do relatório.)





8 – Corte artigos indefinidos. Em 99% das frases, eles são dispensáveis: Houve (um) troca-troca de profissionais jamais visto. O diretor quer traçar (uma) nova política de recursos humanos. Os funcionários pediram (um) aumento de salário.





9 – Casse possessivos. O seu constitui uma das piores pragas do texto. Além de sobrecarregar a frase, com frequência torna o enunciado ambíguo:

A campanha foi equilibrada até o (seu) final.

Para manter o (seu) ritmo de crescimento, o agronegócio precisa de excelentes estradas.

O empresário endurece as (suas) críticas ao governo.

Ufa!





Leitor pergunta

Viger ou vigir? Nunca sei.

Claudio Santos, Viamão





Vigir não existe. A forma é viger. O dissílabo tem um defeitão. É intolerante. Detesta o a e o o. Só se conjuga nas formas em que essas vogais não aprecem depois do g. A 1ª pessoa do singular do presente do indicativo não tem vez. Nem o presente do subjuntivo. Nas demais, o amigo só de alguns é regular. Conjuga-se como viver: vives (viges), vive (vige), vivemos (vigemos), vivem (vigem); vivi (vigi), viveu (vigeu), vivemos (vigemos), viveram (vigeram); vivia (vigia); viveriam (vigeriam). E por aí vai.

Complicado? A língua oferece mil outras possibilidades. Deixe o viger pra lá. Que tal vigorar? Ou entrar em vigor?



Recado “Para ter lábios atraentes, diga palavras doces.” . Audrey Hepburn