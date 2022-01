A lição do episódio de Novak Djokovic

Recado

Saiu nos jornais. Afeganistão corta a cabeça de manequins de vitrine. Virou notícia. Que medo! Volta e meia países cujo nome termina em -stão viram manchete. É o caso de Casaquistão, Curdistão, Tadjiquistão. E por aí vai.





As quatro letras vêm do persa stan. Querem dizer país, terra. Afeganistão é a terra dos afegãos; Casaquistão, dos cazaques; Curdistão, dos curdos; Tadjinistão, dos tadjiques.





O não

O tenista número 1 do mundo foi barrado no Aberto da Austrália (foto: Paul CROCK / AFP)



De um lado, os adeptos da vacina. Por outro, os que negam a eficácia do imunizante. Entre eles, Novak Djokovic. O tenista número 1 do mundo foi barrado no Aberto da Austrália. A razão: o atleta sérvio se pronunciou contra a vacina. Do episódio, fica a lição. O não, como prefixo, agradece, mas dispensa o hífen: não vacinados, não ingerência, não discriminação, não intervenção.





É assim

Bolsonaro estava em Santa Catarina. Sentiu-se mal. Levaram-no pra São Paulo. Lá, foi internado. Três dias depois, recebeu alta. Assim mesmo: alta com l.





Gênero explícito

A dúvida vem de longe. Feminino? Masculino? Cargos e funções, se exercidos por mulher, escrevem-se no feminino. Presidente (ou presidenta), agente administrativa, secretária-executiva servem de exemplo. Atenção ao exagero. Siga a índole da língua. Na concorrência do feminino e masculino, fique com o masculino plural.





Filhos engloba filhas e filhos. Brasileiros, brasileiras e brasileiros. Amigos, amigas e amigos. Não caia no modismo de discriminar – sem necessidade – o sexo das pessoas: os presentes e as presentes, os embaixadores e as embaixadoras, os leitores e as leitoras. Cruz-credo!





Só prazer

Férias pedem lazer. Entre tantas ofertas, uma sobressai. É a leitura. Ler nos permite viver muitas vidas, aventuras, sonhos. Mas, antes de pegar o livro, convém lembrar-se das terceiras pessoas do verbo que encanta. No singular, pede acento. No plural, deixa o chapeuzinho pra lá e dobra o e. Veja: ele lê, eles leem.





Por falar em ler...

Quem é que manda? O leitor. Da escolha da obra à leitura, Sua Excelência faz e acontece. Pode tudo. Quem lhe assegura a força é Daniel Pennac. Ele escreveu os 10 direitos imprescritíveis do leitor:





1. O direito de não ler.

2. O direito de pular páginas.

3. O direito de não terminar um livro.

4. O direito de reler.

5. O direito de ler qualquer coisa.

6. O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível).

7. O direito de ler em qualquer lugar.

8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali.

9. O direito de ler em voz alta.

10. O direito de calar.





Senhora família

A chuva castigou a Bahia. As águas inundaram vários municípios. Deixaram mortos, feridos, desalojados e desabrigados. O fato virou notícia. Nas redações, pintou uma dúvida. Por que a maioria das palavras em que soa x depois de en- se escrevem com x (enxame, enxaqueca, enxurrada) e enchente se grafa com ch?





A resposta está no poder da família. Contra ela, nenhuma regra vence. Enchente vem de encher, que vem de cheio. O ch, que aparece na palavra original, se repete nas derivadas. É o caso também de chiqueiro (enchiqueirar) e charque (encharcar).





Leitor pergunta

Haja visto ou haja vista? Sempre confundo.

Jorge Abi, Santos





Haja visto é tempo composto, formado do presente do subjuntivo do verbo haver mais o particípio do verbo ver: É importante que eu haja visto (= tenha visto) o filme para poder comentá-lo.





Haja vista é locução invariável. Significa veja-se, tendo em vista, que se oferece à vista: Ele não é culpado, haja vista que só coordena o programa.