(foto: NASA/AIA)

Por que Vênus se chama Vênus?



Surpresa! Cientistas descobriram vestígios de vida no planeta mais próximo da Terra. Não é gente de carne, osso, sangue, nariz, olhos e cabelos. É substância que pode ter sido produzida por micróbio – indício de vida fora da Terra. Será? Astrônomos sugerem o envio de sonda ao belo vizinho do Sistema Solar. Enquanto buscam, vale a curiosidade: por que Vênus se chama Vênus? A resposta: porque é brilhante, dourado, quente. Os babilônios o chamavam de rainha do céu. Os romanos o associaram ao amor, à feminilidade e ao romance. É o único planeta com nome associado a figura feminina.





A deusa do amor

Vênus nasceu no mar. Era bonita e branca como a espuma que as ondas fazem. Assim que veio ao mundo, os ventos da primavera sopraram e a levaram para a ilha de Citera. Lá, vestiram-na, enfeitaram-na e a mandaram para o Olimpo, lugar onde vivem os deuses. A presença dela era sinal de graça, prazer e amor.





Um dia, Vênus conheceu Vulcano, o deus do fogo. O homem era muito feio. Os dois se casaram. Mas, logo, logo, a bela partiu pra outro. Começou a paquerar Marte, o senhor da guerra. Eles se encontravam escondidinhos pra ninguém descobrir.





O deus Sol viu os dois aos beijos e abraços. Fofoqueiro, contou pra Vulcano. O maridão jurou vingança. Fabricou uma rede mágica-invisível. Quando Vênus e Marte dormiam, jogou-a em cima deles. Os dois ficaram presos. Vulcano chamou os deuses para testemunharem a traição. Chateada, Vênus se mudou para a ilha de Chipre. Mora lá até hoje com um montão de apaixonados.





Uma é a outra

Vênus para os romanos. Afrodite para os gregos. Palavras ligadas à deusa do amor remetem à sexualidade. É o caso de afrodisia (excitação sexual exagerada) e afrodisíaco (excitante).





É vida

Bio, em grego, quer dizer vida. As três letrinhas formam montões de vocábulos. Em todos, mantém o significado. Biologia é o estudo da vida. Biografia, a história da vida de alguém. Micróbio, organismo pequeeeeeeeeeeeeeeeno, microvida.





Pedigree

Substantivos próprios têm pedigree. Por isso se escrevem com inicial maiúscula. Nome de planetas entra no seleto clube dos associados em cujas veias corre sangue azul: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.





Terra e terra

Maiúscula ou minúscula? Ao falar do planeta, use a inicial grandona. No mais, pequenina: A Terra gira em torno do Sol. A Terra é redonda e azul. Voltou à terra natal depois de 10 anos.





Lá e cá

Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá.

As aves que aqui gorjeiam

Não gorjeiam como lá.

(Gonçalves Dias)





Superdica

Gorjeio se escreve com j porque a letra se parece com o bico do passarinho.





Carta

O desembargador Diaulas Ribeiro escreveu sobre nota publicada na coluna de domingo: “O uso do imigrar é muito raro quando há referência à movimentação em curso, no presente ou no passado, a partir de um país. Se partiu de, emigrou. Se já chegou e entrou, e a referência é o país de chegada, imigrou. emigrei da Grécia há 60 anos e sou imigrante no Brasil há 59 anos e 11 meses. No mês que falta, fui navegante. Sabemos bem a diferença. Para que não haja dúvidas, o exemplo que dei é fictício. Eu nasci em Minas e migrei para Brasília”.





Leitor pergunta

Nestes tempos de pandemia, tenho lido muitas frases construídas com o verbo socorrer. Uma forma me incomoda, parece esquisita, soa mal. “O acidentado foi socorrido ao Hospital das Clínicas”. Está certo?

. Bia Santos, Canoas





Olho vivo, Bia. Socorre-se alguém em algum lugar. O acidentado foi socorrido no Hospital das Clínicas. Não diga, nem em pesadelo, foi socorrido ao hospital. Xô!