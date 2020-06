(foto: Vivaine Reboucas/divulgação)





De Cupidos e flechas

Sexta é Dia dos Namorados. Cupido pede passagem. Ninguém escapa. De venda nos olhos, arco e flecha nas mãos, ele não escolhe hora nem lugar. Menino, menina, adulto, adulta, idoso, idosa, todos correm perigo. Queiram ou não, podem levar uma flechada. O resultado é sempre o mesmo. O atingido fica apaixonadíssimo. Por isso chamam o garotinho de deus do amor. A flecha já feriu você?





Para viver um grande amor

O amor é cego, mas não é surdo. Para mergulhar em paixão, cuidado com o vocabulário amoroso. No início da relação, os verbos têm uma marca. São transitivos diretos. Paquerar, namorar, abraçar e beijar dispensam intermediários. Todos eles mandam a preposição tentar outra freguesia: Maria paquera Luís. Luís paquera Maria. Maria namora Luís. Luís a namora. Luís abraça Maria. Maria o abraça. Maria beija Luís. Luís a beija.





Sem intermediários

Vela é coisa dos tempos em que Adão e Eva usavam fraldas. Irmão, irmã, primo ou prima ficar no meio dos apaixonados já era. Seja contemporâneo. Não diga namorar com. Ou paquerar com. A preposição põe pra correr o grande amor. Valha-nos, Deus!





De Vinicius, o poetinha

De tudo ao meu amor serei atento





Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto





Que mesmo em face do maior encanto





Dele se encante mais meu pensamento.





Viu? O poetinha usou “mesmo em face do maior encanto”. Muitos questionam. Dizem que a locução deveria ser “face ao”. E daí? Nota 10 pro Vinicius. Face a não existe. A forma é em face de: Em face do exposto, determino o arquivamento do processo. Em face da silabada, a garota bateu asas e voou.





Coisas do Olimpo

Hermes e Afrodite se casaram. Tiveram um filho. Que nome lhe dar? Inspiraram-se nos brasileiros. Chamaram-no Afrodito. Um pedacinho vem de Hermes. O outro, de Afrodite. O garotinho era lindo como a mãe, mais conhecida por Vênus. A ninfa Salmaris caiu de amores por ele. A paixão era tal que comoveu os deuses. Cheia de truques, a mocinha conseguiu que eles fundissem os dois num só corpo. Daí nasceu a palavra andrógino. O vocábulo é composto de andros (homem) e gynê (mulher). O andrógino possui, ao mesmo tempo, a natureza masculina e a feminina.





Jogo de sedução

João se separou da mulher. Viveu o luto. O tempo passou. Num sábado, acordou alegre. Vestiu roupa nova e ganhou a rua. No bar, encontrou amigos. Entre um chopinho e outro, pintou a paquera. Lá foi ele. Copo na mão e dentes à mostra, chegou-se sem pressa. Olhos nos olhos, perguntou sedutor:





– Posso me sentar na sua mesa?





– De jeito nenhum. Pega mal.





– Você tem compromisso?





– Não.





– Então...





– Se você se sentar na mesa, vai disputar o espaço com a cerveja e os pasteizinhos.





Ele se lembrou da lição da professora Valci. Ela ensinou que, para indicar proximidade ou vizinhança, só a preposição a tem vez. Sorridente, disse baixinho:





– Eu quero pôr o copo na mesa e sentar-me à mesa. Posso?





Eles se sentam à mesa até hoje. Falam ao telefone todos os dias. Ficam um tempão à porta conversando. No avião, disputam lugar à janela. Volta e meia, cochicham ao ouvido um do outro.





Até quando?

Segundo Vinicius, o amor é infinito enquanto dura. Millôr disse de outro jeitinho: “Eterno no amor tem o mesmo sentido que permanente no cabelo”. Será?





"Amor é fogo que arde sem se ver, / é ferida que dói, e não se sente; / é um contentamento descontente, / é dor que desatina sem doer" Camões









Leitor pergunta

Em “graças a Deus” ocorre crase?

. Ceres Silveira, Porto Alegre





Deus é nome masculino (o Deus). Como todos os masculinos, agradece, mas dispensa o acentinho.