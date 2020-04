Onyx Lorenzoni deu aula de adulação. De onde vem a palavra puxa-saco?

Lição de puxa-saquismo

(foto: Isac Nobrega/PR)

Você assistiu à coletiva de imprensa de terça no Palácio do Planalto? Então viu Onyx Lorenzoni dar aula de adulação. Ao lado do ministro Luiz Mandetta, rasgou seda para o presidente Jair Bolsonaro. De graça, sem ser chamado, desqualificou o ministro e endossou as teses do dono da caneta BIC. Os presentes não deixaram por menos. Chamaram-no de subserviente, bajulador, capacho, lambe-bota. Em bom português: puxa-saco. Pintou, então, a curiosidade. Qual a origem da palavra? Ela veio ao mundo da gíria militar. Em tempos idos e vividos, os oficiais em viagem levavam sacos de roupas que os ordenanças carregavam sem reclamar. Em 1946, uma marchinha de carnaval popularizou a expressão. Os foliões cantavam Brasil afora "o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais". A partir daí, puxa-saco deixou pra trás a origem e ganhou nova conotação. Ganhou, também, familiares. Entre eles, puxação, puxança, puxada, puxa-saquismo.