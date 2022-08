(foto: Depositphotos)

'Se o pai não pode amamentar, ele pode trocar fraldas, colocar para arrotar, dar banho, levar ao pediatra, fazer papinha, ir a reuniões de pais'







Pai que é pai sabe que sua função vai muito além de ser provedor. A casa e os filhos são do casal, por isso é preciso que exista um equilíbrio na divisão das tarefas. Se o pai não pode amamentar, ele pode trocar fraldas, colocar para arrotar, dar banho, levar ao pediatra, fazer papinha, ir a reuniões de pais.





Pai que cuida, que trabalha, que paga contas, e que também ensina a andar de bicicleta, que passeia, que dá bronca. Pai não ajuda, pai divide. E pai que divide é exemplo para os filhos. Eles veem o pai fazendo e entendem que cuidar da casa é coisa de quem mora na casa e que não deve haver divisão sexual desse trabalho.





Quando a mãe não tem ajudante, tem parceiro, não fica sobrecarregada e tem mais disposição para ser esposa, amante, companheira. Quantas vezes você levou seus filhos a uma consulta médica? Quando foi a última vez que a criança foi ao dentista? Qual o nome da professora? Quantas horas de sono uma criança precisa dormir por noite? Qual numeração de roupas e sapatos eles usam?

Quem ajuda faz favor, mas cuidar dos filhos não é favor, é obrigação! Criar uma pessoa exige esforço, exige renúncias. Nós, mães, desejamos que todos os pais entendam que pai é aquele que ama, que cuida, que cria. Pai divide as responsabilidades.





O instinto materno não nasce com a mãe, mas a gente se responsabiliza pelos nossos filhos. A maternidade é compulsória. A falta de instinto paterno não seria um facilitador para justificar a falta de envolvimento com a paternidade?





Aos genitores que não assumem seus filhos, saibam que ser pai é muito mais que contribuir com a doação de um espermatozoide, muito mais que levar para passear a cada 15 dias, pagar pensão alimentícia, postar selfie com o filho nas mídias sociais.





Aos pais que são pais de verdade, não deixo meus parabéns, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação, e tenho certeza de que cumprir essa obrigação vale a pena. Ver os filhos crescerem e saber da admiração que eles sentem por vocês é o melhor presente que um pai pode receber.

Pai de verdade não ajuda a mãe, divide as responsabilidades com ela. Pai que é pai, sabe que as roupas não entram no cesto de roupa suja e aparecem limpas dentro do armário. Sabe que casa não é autolimpante. Sabe que as louças não saem da mesa e aparecem, milagrosamente, limpas dentro do armário. Sabe que as camisas não saem da máquina passadas. Sabe que a despensa e a geladeira não se abastecem sozinhas.