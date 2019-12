Fim de ano, as pessoas ficam comovidas com esse clima de Natal. Dão presentes, fazem doações, ficam mais afetuosas. Uma mudança de atitude que dura pouco, mas que pode ser levada para o ano seguinte, basta lembrar de como é bom semear a paz.





Vamos lembrar que ninguém é totalmente bom, nem totalmente mau. Embora o clima tenha sido de polarização, precisamos entender que ninguém está 100% certo, nem 100% errado. Que a interpretação que cada um tem do mundo depende muito das suas vivências.





Descubra que nunca é tarde para fazer novas amizades. Nunca é tarde para voltar a estudar. Nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para mudar de ideia ou para aproveitar a vida. Todo dia é dia de fazer o bem sem olhar a quem.





Lembre-se de que quando um não quer, dois não brigam! Se tem uma coisa que aprendi foi que eu posso deixar a pessoa brigar sozinha, falar sozinha. Se a gente pensar bem, quando uma pessoa tenta te ofender isso tem muito mais a dizer sobre ela do que sobre você.





Feche 2019 com o pé direito. Deixe as energias ruins para trás. Escolha com quem vale a pena conviver. Faça novos amigos. Seja voluntário em ações em que você acredita. Plante árvores. Não espere nada em troca, a recompensa pelas boas ações aparece de formas inesperadas.





“Construir um mundo melhor” e “fazer o bem” são expressões que usamos com frequência, mas que podem ter diversos significados. Eu gosto de pensar em criar oportunidades. Oportunidade para curar uma doença, ajudar alguém a conseguir um novo emprego, ou simplesmente ajudar outra pessoa a acreditar em si mesma. A oportunidade de descobrir o poder de um abraço silencioso.





Se não estamos satisfeitos com as coisas como elas estão, precisamos mudar nossa forma de agir. Aprenda a meditar. A parar para respirar. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Acalme seu coração. Coloque-se no lugar do outro, eu sei, é difícil, principalmente quando é alguém de quem você não gosta, mas de perto as pessoas podem te surpreender positivamente. Se não, mantenha distância. Não adianta querer que o mundo mude sem estar disposto a mudar. Quando a gente muda, o mundo muda.