Lula assinou medida provisória para o programa Minha casa, minha vida (foto: Ricardo Stuckert)





O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, ontem, em Santo Amaro (BA), a retomada do Minha casa, minha vida, com a entrega de 2.745 unidades habitacionais.





Ele assinou medida provisória que dá a largada para a retomada do programa nacional de moradia.





Na cidade baiana, o presidente fez a entrega de 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. Ele anunciou que o programa tem como meta contratar, até 2026, 2 milhões de moradias.





Uma das principais novidades do novo programa é o retorno da Faixa 1 do Minha casa, minha vida, agora voltada para famílias com renda bruta de até R$ 2.640 (anteriormente, a renda exigida era de R$ 1.800). Nos últimos quatro anos, a população com essa faixa de renda foi excluída do programa.





Agora, a ideia é de que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%.





Outras novidades do velho programa são a ampliação da inclusão da locação social, a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Os empreendimentos estarão mais próximos a comércio, serviços e equipamentos públicos, e com melhor infraestrutura no entorno.





Na mesma ocasião, o presidente Lula anunciou a retomada das obras de 5.562 unidades habitacionais em cinco municípios: Rio Largo, em Alagoas; Chapadinha, no Maranhão (868); Imperatriz, também no Maranhão.





Como tudo na política passa por Minas Gerais, também integram a lista Governador Valadares, em Minas Gerais (240), e Belém, no Pará (1.008). Ao todo, o governo federal fará a continuidade ou retomada de obras de 186,7 mil moradias em todo o país.





E o jeito mineiro tem também o evento que será realizado de forma simultânea, isso mesmo, on-line, em Lauro de Freitas (BA), João Pessoa (PB), Contagem (MG) e Aparecida de Goiânia (GO). Ao todo, as unidades entregues abrangem nove municípios de seis estados, num investimento que somou mais R$ 206,9 milhões.





O delegado Saadi

O delegado Ricardo Saadi foi designado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção. O ex-ministro Sérgio Moro disse que o então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) pressionou pela retirada de Saadi de cargo na PF do Rio.





Guerra santa

A derrota de Jair Messias Bolsonaro (PL) na eleição presidencial gerou um racha no universo evangélico brasileiro. Enquanto alguns líderes de grandes igrejas vêm tentando se aproximar do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um grupo de pastores aderiu ao movimento que defende uma intervenção militar e o retorno de Bolsonaro ao poder. Vários desses pastores pertencem a igrejas pequenas ou nem sequer atuam em templos físicos. Nas redes sociais, porém, eles alcançam milhões de pessoas e pregam uma espécie de guerra santa contra o novo governo.





Montadora estacionada

A montadora Volkswagen decidiu suspender as atividades em três fábricas do Brasil por causa da falta de componentes. Nas unidades de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e São José dos Pinhais, no Paraná, a interrupção da produção será de 22 de fevereiro a 3 de março. Os trabalhadores entram em férias coletivas. De acordo com a empresa, a paralisação já estava planejada desde o ano passado e faz parte da “estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtivos devido ao fornecimento de componentes”.





Congresso em ação

Governadores se reuniram, ontem, com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para pedir apoio do Legislativo às medidas de compensação financeira aos estados. O argumento é que houve grande perda na arrecadação por causa das mudanças feitas pelo então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no ICMS, que é um imposto estadual, sobre itens como combustíveis. A estimativa a ser compensada chega a até R$ 45 bilhões.





Judiciário

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, disse, ontem, que o Judiciário está “incólume” e que a democracia ficou inabalada após os atos golpistas de 8 de janeiro. De acordo com a ministra, as instituições estão tomando as necessárias medidas. Na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ontem, Rosa Weber lembrou seu primeiro discurso como presidente do CNJ, em setembro do ano passado, quando disse que a Justiça permanece com a missão de tornar efetivo o direito de viabilizar a vida em sociedade e de realizar justiça.





Pinga-fogo

Em tempo: entre os conteúdos que esses pastores divulgam, estão várias profecias e revelações que eles dizem ter recebido de Deus, como uma revelação sobre a destruição do Supremo Tribunal Federal (STF), uma visão sobre um pacto que Lula teria feito com demônios.





Tem mais: publicaram mensagem de que Deus seria favorável a uma intervenção nos Poderes da República. Dias antes, três torres de energia foram derrubadas país afora. A polícia investiga se os atos têm alguma relação com o movimento que tenta derrubar o governo Lula.





Mais um Em tempo, da nota da Volkswagen: os trabalhadores da fábrica de motores em São Carlos estarão em férias coletivas de 20 de fevereiro a 1º de março. As atividades da fábrica de automóveis em Taubaté seguem normalmente, com dois turnos de produção, segundo informou a montadora.





“Desde o primeiro dia de mandato, trabalhamos por este acordo e, agora, ele é realidade. Significa destravar e abrir portas para atendermos a quem passa fome, preenche requisitos e não são atendidos pelo Auxílio Brasil e serão atendidos pelo Bolsa-Família.”





Dessa forma, “o presidente Lula cumpre mais um compromisso de priorizar quem passa fome”, declarou o ministro Wellington Dias o do combate à fome. Então, chegou a hora de encerrar. FIM!