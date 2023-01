Presidente Lula assegurou que haverá punição aos terroristas que atacaram os poderes em Brasília (foto: Carl de Souza/AFP )





“A gente tem que estar precavido, mas não assustado. A gente tem que ter sempre consciência de que, se acontecer, a gente vai ter que estar preparado. A gente não tem que ficar falando toda hora isso, criando um clima de pânico na sociedade. Eu não me comporto assim.” Quem deixa claro é o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Ele voltou a defender a democracia e assegurou que haverá punição aos terroristas. “Não brinquem com a democracia. A democracia garante o direito de você ter liberdade para tudo, mas ela não lhe dá o direito de ocupar o espaço do outro. Quando tentam fazer isso, estão passando por cima da Constituição. E nós seremos duros, duros em fazer com que a Constituição seja cumprida. Quem vacilar ou brincar, a lei será utilizada para proteger a democracia.”





Em café da manhã com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ontem, que os palácios do Planalto e da Alvorada necessitam de triagem, pois estão repletos de bolsonaristas. Só que tem mais: “a única coisa que eu não queria era que Bolsonaro me passasse a faixa”, diz.





Bastaria o que foi dito acima, mas tem ainda um registro de Lula: “Eu estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada. Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade”.





E Lula ainda ressaltou que houve um temor: “Depois dessa estupidez que foi feita no último domingo, eu recebi outra vez uma quantidade de telefonemas de todos os chefes de Estado. Todo mundo preocupado com a democracia”. Ou seja, tudo saiu pela culatra.





É mesmo grave a situação do ex-presidente da República Federativa do Brasil Jair Messias Bolsonaro (PL). Mesmo fora do país, ele apanha. A prefeita Alessandra Buono, de Anguillara Veneta, região da Itália, que concedeu em 2021 uma honraria ao ex-presidente Bolsonaro (PL), está sendo impelida por parlamentares italianos a revogar a honraria.





Entre os partidos que pedem a revogação estão o Partido Democrático, o Movimento Cinco Estrelas, os Verdes e a Refundação Comunista. O principal motivo para a honraria foi seu bisavô, que nasceu na região de Anguillara.





Os parlamentares declararam que “depois da tentativa de golpe no Brasil por seus partidários do agora ex-presidente, só podemos confirmar o absurdo desse reconhecimento que pedimos para ser revogado com urgência”.





É o velho ditado: Rei morto, rei posto. Tanto que a prefeita Alessandra, responsável pela honraria dada a Jair Messias Bolsonaro, é ligada ao partido de extrema-direita Lega Nord, e, óbvio, ela não se pronunciou sobre o assunto.

Grana congelada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), não assegurou, ontem, que o governo vai elevar o salário mínimo para R$ 1.320 neste ano. Atualmente, de acordo com a Medida Provisória baixada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), em dezembro do ano passado, está valendo, de forma congelada, o valor de R$ 1.302. A proposta de Orçamento para 2023 previa R$ 6,8 bilhões para custear o reajuste do piso prometido pelo presidente Lula, mas o valor se mostrou insuficiente para elevar o valor para R$ 1.320, conforme foi divulgado na equipe de transição.

Culpa do ministro

Tudo isso veio logo depois de o novo governo tomar posse. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, houve aumento significativo no número de beneficiários do INSS, cujos pagamentos são, em sua maioria, atrelados ao mínimo. “Esses recursos do orçamento foram consumidos pelo andar da fila do INSS. Porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não têm nada a ver com dignidade, a fila começou a andar”, disse Haddad. Por conta da inclusão de novas famílias no INSS, o ministro afirmou que o governo está refazendo as contas.

Aras vai defender?

Um grupo de 79 procuradores encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma representação criminal na qual pedem a investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por incitação ao crime. Os membros do Ministério Público Federal (MPF) sustentam que o ex-capitão, ao longo de todo o seu mandato na Presidência, lançou dúvidas infundadas contra o sistema eleitoral. De acordo com o grupo, Bolsonaro também se engajou na disseminação de mentiras sobre as instituições do Poder Judiciário. Isso mesmo, fake news contra os juízes e demais magistrados.

Eleito e preso

O assessor Anderson Novais de Paula, que trabalha para o deputado estadual bolsonarista Cabo Gilberto (PL), está entre os presos pela invasão e depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Cabo Gilberto foi eleito deputado federal pela Paraíba, apoiado por Jair Messias Bolsonaro (PL). O também deputado bolsonarista Walber Virgolino tem estimulado atos golpistas contra o resultado das eleições presidenciais e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

País do futebol

O Brasil tem sete representantes no The Best, prêmio da Federação Internacional de Futebol (Fifa) aos destaques do ano. As indicações foram divulgadas na quinta-feira. Três deles brigam pelos postos de melhores da temporada entre homens (Neymar e Vinícius Júnior) e mulheres (Debinha). Os goleiros Alisson e Ederson concorrem à premiação de melhor da posição. A sueca Pia Sundhage, técnica da Seleção feminina, disputa como melhor treinadora. Os eleitos serão anunciados em cerimônia em 27 de fevereiro próximo, em Paris (França).

pingafogo

.Em tempo, sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que não consegue dar aumento de 3% para o salário-mínimo porque tudo consideram como "gasto". E olha que ele estava com a nova presidente da Caixa, Rita Serrano.





.Já o atacante Richarlison briga pelo Prêmio Puskás, de gol mais bonito, graças ao voleio do segundo gol brasileiro na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia na Copa do Catar. Garrincha perguntava: “Já combinou com os russos?”.





.O governo federal lançou, ontem, o manual da nova identidade visual da atual gestão. O documento tem orientações sobre o uso da marca em ações de publicidade e patrocínio, sob o slogan Brasil Uniãoe Reconstrução.





.A nova marca tem as cores verde, amarelo e azul. Afinal, elas foram inspiradas na bandeira brasileira, somadas ao vermelho e preto em referência à diversidade. As peças publicitárias que estão utilizando a logomarca definida no governo anterior ficam válidas até o fim das campanhas.





.Já que é assim, em plena sexta–feira, basta por hoje. FIM!