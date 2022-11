Lula lamentou tragédia causada por criminoso em escolas (foto: AHMAD GHARABLI/AFP)





Um ataque a duas escolas deixou três mortos em Aracruz, no Espírito Santo. A Secretaria de Segurança Pública informou que o autor invadiu os estabelecimentos de ensino com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou. Depois, foi até a sala dos professores e deu mais tiros. Dois professores foram mortos.





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou solidariedade às famílias das vítimas. Afirmou que soube da tragédia com tristeza e deu apoio ao governador capixaba.





“Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Renato Casagrande (PSB) na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas”, publicou Lula no Twitter.





O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também se manifestou. Ele se disse consternado e cobrou medidas de prevenção para que episódios como esse não se repitam. Consternado com os ataques ocorridos nas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, manifesto minha solidariedade às comunidades escolares, às famílias e aos amigos das vítimas. Que haja investigação célere e prevenção para que tragédias como esta não se repitam”.





Três ex-alunos do RenovaBR eleitos neste ano por Minas Gerais e uma suplente estão entre os mais de 50 matriculados no curso de formação para parlamentares de primeiro mandato que será promovido pelo RenovaBR e pelo Insper, em São Paulo. São eles a futura deputada estadual Lohanna (PV-MG) e os futuros deputados federais Pedro Aihara (Patriota-MG) e Samuel Viana (PL-MG), além da primeira suplente Laiz Soares (Solidariedade-MG).





O objetivo da qualificação é preparar os parlamentares para os desafios dos próximos quatro anos. Com foco em gestão estratégica de mandato, as aulas serão realizadas entre 5 e 9 de dezembro, na sede da instituição de ensino, na Vila Olímpia, São Paulo.





Com carga horária de 40 horas, a formação se propõe a debater propostas para os principais desafios brasileiros e criar um plano de gestão estratégica de mandato. Entre os professores estão o cientista político Carlos Melo, o economista Marcos Lisboa e o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Ricupero.





O arcebispo

O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, que preside a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi convidado por oficiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para presidir palestra sobre Igreja e Movimentos Sociais. O encontro, realizado ontem, reuniu ainda oficiais das polícias militares de 21 estados brasileiros. A palestra do arcebispo faz parte de curso formativo oferecido pelo batalhão, que busca estimular reflexões sobre os movimentos sociais na democracia brasileira.





Coronel agradece

Na palestra, dom Walmor sublinhou as lições do papa Francisco a respeito da importância dos movimentos sociais. O arcebispo também dedicou reflexões sobre a doutrina social da Igreja. Ao final, esclareceu dúvidas dos participantes, em um momento de diálogo e partilha. O coronel Juliano Trant, comandante do Batalhão de Choque, agradeceu ao arcebispo pela palestra, que foi muito elogiada pelos oficiais. “As falas foram muito precisas e estimularam reflexões”, comentou um dos participantes.





Reeleição na Amat

A advogada trabalhista e diretora secretária-geral adjunta da OAB-MG, Cássia Marise Hatem Guimarães, foi reeleita, ontem, presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas (Amat) para os próximos três anos (2023/2025). A entidade foi fundada em 1970 e congrega profissionais da advocacia mineira que militam nas áreas trabalhista e previdenciária. A chapa Força Trabalhista foi eleita, sendo Cássia Marise Hatem Guimarães a segunda mulher a presidir a instituição, que possui mais de 3.000 membros. Cássia Hatem é a segunda mulher a presidir a Amat, que tem mais de 3 mil membros.





Multas prescritas

Integrantes do grupo temático de meio ambiente do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstraram espanto diante do valor das multas ambientais prescritas durante a gestão de Jair Bolsonaro. O valor total de multas vencidas e que não podem mais ser cobradas pode chegar a R$ 18 bilhões. E pode ser ainda maior, porque as avaliações ainda estão em fase preliminar.





PL sozinho

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, decidiu que o PL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro e dirigido por Valdemar da Costa Neto, terá que pagar sozinho a multa de R$ 22,9 milhões por ter acionado a Justiça por má-fé e pedir revisão extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O ministro atendeu ao pedido do PP e do Republicanos, que formaram a coligação que apoiou a candidatura de Bolsonaro à reeleição. Ao TSE, os partidos alegaram que não concordaram com os questionamentos feitos do PL sobre as urnas eletrônicas.





Pinga-fogo

Em tempo sobre a nota da Amat: Compõem também a diretoria eleita: vice-presidente, Julio Baía; segunda vice-presidente, Larissa Santiago; secretário-geral, Conrado Di Mambro; secretária-adjunta, Daniela Zapata; tesoureiro, Rosendo de Fátima. Entre os conselheiros Gustavo Leonardo e Otavio Tostes.





Mais um em tempo: Sem dar detalhes, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que prendeu o homem que invadiu as escolas em Aracruz (ES). Trata-se de um adolescente, ex-aluno de uma das instituições atacadas.





Em tempo sobre o arcebispo: Além de presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dom Walmor é arcebispo metropolitano de Belo Horizonte.





Os estudos clínicos da primeira vacina totalmente nacional contra COVID-19 foram iniciados, ontem, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Sendo assim, basta por hoje, a semana está acabando. Tomara que não traga sobressaltos. FIM!