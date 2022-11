Lula nas Nações Unidas e a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber

Na Conferência sobre Mudanças Climáticas, o presidente eleito Lula se comprometeu a zerar o desmatamento da Amazônia (foto: Ahmad Gharabli/AFP)



Um defensor do planeta e da humanidade. É assim que o mundo interpreta o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, agora, tem a responsabilidade de propagar o discurso da paz, da defesa da vida e do respeito ao meio ambiente.

O brilho de Lula no Egito é o pedido de desculpas da história pelas seguidas humilhações que o povo brasileiro sofreu ao longo dos últimos sete anos.

“Não existem dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade, e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário”. É trecho do discurso do presidente Lula.

Em discurso na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, o presidente eleito do Brasil comprometeu-se a mobilizar esforços para evitar o desmatamento da Amazônia e atrelar a agenda ambiental à da igualdade social.

“Estou aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar de novo aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada”. É mais um pouco de Lula na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU).

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber fez um discurso em referência ao Dia Internacional da Tolerância ao abrir a sessão de ontem.

“A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral”, afirmou a ministra.

E ela deixou claro: “a tolerância é harmonia na diferença, não é apenas um dever moral, como também uma exigência política. A tolerância é virtude que faz possível a paz e contribui para substituir a cultura da guerra pela cultura da paz”.

Mas não ficou só nisso. A ministra que comanda o STF voltou a condenar os ataques verbais sofridos por ministros da Corte durante conferência realizada no último fim de semana em Nova York, nos Estados Unidos da América (EUA).





Ela é do ramo

A servidora pública de Itaipu Binacional Silvana Vitorassi vai participar da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na área de Meio Ambiente. O nome dela foi confirmado, ontem. Quem anunciou foi o vice–presidente eleito Geraldo Alkmin (PSB). Vitorassi é doutora em Educação Ambiental e atualmente é gerente do Departamento de Proteção Ambiental da hidrelétrica. Ela afirmou que ficou honrada com o convite especialmente “por se tratar de uma área tão urgente como a ambiental”.





Galvão tem alta

O narrador Galvão Bueno recebeu alta e deixou, ontem, o Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele foi internado na semana passada depois de testar positivo para a COVID-19. Nas redes sociais, o apresentador celebrou a recuperação e fez o alerta sobre a nova onda da doença. “Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A pandemia voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica, já vou agora para casa”.





E teve a jornada

“Os olhinhos brilham. São crianças que, muitas vezes, mal viram um brinquedo ou nunca se alimentaram com fartura”, disse a presidente da Jornada Solidária, Nazareth Teixeira da Costa. Programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas Gerais levou uma manhã de brincadeiras e festa de Natal para crianças de creches da capital Belo Horizonte. Recheada de música e brincadeiras, a festa de Natal contou com a presença ilustre de voluntárias vestidas de princesas da Disney e super-heróis.





Visita da paz

O estande do Brasil na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 27) recebeu, ontem Rattan Lal, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007. Professor Universitário de Ciência do Solo e diretor do Centro de Gerenciamento e Sequestro de Baixo Carbono da Universidade Estadual de Ohio, o especialista indiano foi também vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação, em 2020. E fez rasgados elogios, basta um trecho: “A ciência brasileira e suas informações são muito boas. Tenho orgulho, porque muitos dos meus estudantes são brasileiros”.





Para finalizar

Ex–atleta de vôlei, a senadora Leila Barros (foto) (PDT-DF) disse que Isabel Salgado representou a vanguarda no vôlei e destacou as conquistas da ex-jogadora nas quadras. “O esporte brasileiro tem hoje um dos dias mais tristes da sua história, com a notícia da partida repentina da Isabel Salgado. Ela foi ícone de uma geração vanguardista do voleibol feminino e multicampeã nas quadras e na vida. Isabel foi uma mãe zelosa e uma mulher com firmes posições. Perdemos uma líder que deixou um legado para toda a sociedade.





