O atual ministro e o protagonismo de Lula

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), não viajou para a COP 27 e nem para a reunião da cúpula do G20, dois eventos globais importantes que ocorrem nesta semana. Desde que perdeu as eleições, Bolsonaro tem saído pouco, muito pouco mesmo, do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República.





Enquanto a COP 27 discute as metas dos países para reduzir o aquecimento global, o G20 deste ano discute a guerra na Ucrânia, além da possibilidade de uma recessão econômica em 2023. Bolsonaro escalou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que já chegou atacando ontem os líderes e empresários que vão de jatos particulares à Conferência do Clima da ONU, a COP 27.





“Filantropos, líderes e empresários e seu sempre exagerado número de assessores vieram em jatos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar metas de redução de emissões dos outros, sugerindo carros ultramodernos a hidrogênio ou 100% elétricos, completamente desconexos da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo”, afirmou Joaquim Leite.





Mas não foi só. Fez questão de ressaltar ainda que “os governos têm a responsabilidade de atuar nesta agenda com racionalidade, sem discursos populistas e utópicos”, acrescentou o ministro brasileiro.





Enviado especial dos Estados Unidos da América (EUA) à COP 27, John Kerry chegou a dizer ontem, à BBC News Brasil, que estava animado para se reunir com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também está em Sharm el Sheik, no Egito, para participar da Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Kerry disse que aguardava a conversa com Lula para definir a futura ajuda dos EUA para ações de preservação na Amazônia, mas afirmou estar confiante de que o futuro presidente vai promover uma guinada completa na política ambiental do Brasil. Ele se encontrou com Lula ontem, mas detalhes não foram divulgados. As conversas ocorreram no hotel onde a comitiva de Lula está hospedada. Em sua conta oficial no Twitter, Lula publicou fotos de Kerry.





A próxima primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que está na comitiva de Lula, não esconde o otimismo com a viagem. “Estou com muita expectativa. Quarta-feira a gente tem duas agendas importantes aqui. É muito importante a gente voltar a ver o Brasil no centro do mundo novamente, com protagonismo na questão do meio ambiente e do clima, principalmente”, disse Janja à imprensa.

Luís Roberto Barroso

Haja paciência

Em Nova York com outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para participar de uma conferência, o ministro da mais alta corte de Justiça do país Luís Roberto Barroso (foto) perdeu a paciência, ontem, com um manifestante bolsonarista que seguia os magistrados pelas ruas do local do evento e questionava sobre possível fraude no resultado das eleições de ou- tubro. O ministro Barroso optou por agir: “Perdeu, mané, não amola!”. E claro que respondeu ao homem. Se tinha o tal Allan aquele das costumeiras fake news, deixa pra lá.

Tá tudo bloqueado!

O Twitter bloqueou a conta de Davi Sacer, o cantor gospel que incitou atos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estão em Nova York. No domingo, ele compartilhou postagem que informa o endereço do hotel onde os ministros do STF estão hospedados, para participar do evento organizado pelo Lide Brazil Conference. Acima da publicação, Sacer escreveu: “Brasileiros em Nova Iorque, contamos com vcs!”. Depois da publicação, cerca de 15 brasileiros se concentraram na porta do hotel e passaram a xingar e a ameaçar os ministros.

Três meses fora

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, deverá ser afastado do cargo depois do pedido do Ministério Público Fede- ral do Rio de Janeiro (MPF-RJ). Foi pedido o afastamento imediato do diretor por 90 dias. O pedido foi feito porque Silvinei teria usado seu cargo de forma indevida para beneficiar a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). De acordo com o documento, houve sim a intenção clara de promover “verdadeira propaganda político-partidária e promoção pessoal de autoridade com fins eleitorais”.

Morre Fleury

O ex-governador paulista Luiz Antônio Fleury Filho (foto) morreu ontem, aos 73 anos. Natural de São José do Rio Preto, ele foi promotor de Justiça, secretário da Segurança, deputado federal e governador de São Paulo de 1991 a 1994. Foi sob a sua gestão no governo do estado que ocorreu o chamado massacre do Carandiru, no qual 111 presos foram mortos após a invasão da Polícia Militar ao complexo penitenciário, na zona norte de São Paulo. Em nota, a direção nacional do MDB lamentou a morte do ex-governador. A causa da morte não foi divulgada.

E tem guerra aí

Pelo menos duas pessoas morreram após uma explosão atingir a pequena cidade de Prezewodóv, na Polônia, na tarde de ontem. A cidade fica perto do território ucraniano, invadido pela Rússia em 24 de fevereiro por ordem do presidente russo, Vladimir Putin. Segundo a agência Associated Press, a explosão foi causada por um míssil disparado pela Rússia que cruzou a fronteira da Ucrânia com a Polônia. Segundo a Ucrânia, pelo menos 100 mísseis foram disparados pela Rússia em direção ao país.

diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques