A eleição hoje mais acirrada é na disputa presidencial

Sem capacete, a dupla seguiu na mesma moto e puxou a fila de apoiadores. O presidente da República e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro (PL) e o candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), participaram de uma motociata na capital paulista. E foi cedinho. A concentração começou às 7h na Praça Campo de Bagatelle, no Bairro Santana.





Eles tiraram fotos com apoiadores, falaram com a imprensa e começaram a percorrer ruas e marginais da capital. Jair Bolsonaro, o liberal, desceu da moto no Parque do Ibirapuera e andou pela multidão devidamente cercado de seguranças. Mas terceirizou para a própria esposa.





Vamos a ela: “As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas famílias, a porta do inferno não prevalecerá contra nossa nação brasileira”, disse a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de cima de um trio elétrico. “Queridos, é um momento decisivo.”





“Hoje é o momento onde nós daremos a resposta nas urnas, daremos a resposta de que o bem vai prevalecer, em nome de Jesus, porque os ataques não são contra mim, não são contra o presidente, não são contra os ministros, mas são contra os princípios e valores de Deus”, emendou.





Tudo isso foi em discurso na Esplanada. A primeira-dama fez a declaração acompanhada da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves Bezerra de Oliveira.





O grupo de apoiadores percorreu ruas da região com som e bandeiras para participar de uma caminhada, na manhã de ontem, na Avenida Paulista. O candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad, acompanhou o ato. Os apoiadores começaram a se reunir por volta das 9h.





Por volta das 12h30, o candidato à Presidência da República do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-governador Geraldo Alckmin (PSB) subiram no automóvel com Fernando Haddad e Márcio França, que disputa uma vaga no Senado Federal.





Horas antes, Fernando Haddad participou de coletiva de imprensa para veículos estrangeiros, no comitê de campanha, no Bairro Bela Vista, na capital, e pediu para os apoiadores não se envolverem em discussões.





“Não aceite provocação, não responda. Se estiver num ambiente com uma pessoa pregando a violência política, deixe o recinto, vá para sua casa. Se tiver qualquer risco à sua integridade física, não se envolva na discussão”, alertou Fernando Haddad.





Fusão do partidão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou ontem que o Partido Progressistas (PP) vai mesmo se fundir com o Partido União Brasil. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa. Na noite de sexta-feira, Lira esteve com o vice-presidente do Partido União Brasil, Antônio Rueda. O anúncio feito pela equipe de Arthur Lira não diz quando a fusão será concretizada e muito menos qual será o nome da legenda. O Partido União Brasil tem 52 deputados e sete senadores. O Partido Progressistas tem 57 deputados e oito senadores.





Fafá é Lula

A cantora Fafá de Belém declarou nas redes sociais que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República, no 1º turno. A artista fez questão de publicar vídeo dando o maior apoio possível ao ex-presidente petista na tarde de ontem, isso mesmo, em plena véspera da eleição. Durante o vídeo, Fafá se dirigiu aos indecisos e às famílias de vítimas da COVID-19. No discurso, a cantora também citou a gestão da pandemia no Brasil. “O amor, ele vence o medo e o ódio. A luz, ela vence a escuridão.”





Apoio de fora

Na disputa dos apoios entre os presidenciáveis, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) recebeu o apoio de lideres de direita. O primeiro-ministro da Hungria, ViKtor Órban e o ex-primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu gravaram vídeo de apoio à reeleição do presidente, que, nas redes sociais agradeceu. Por aqui, além de Neymar, Bolsonaro recebeu o apoio dos cantores Gustavo Lima e Zé Neto. “Gente. Voto é secreto. E eu volto a falar mais uma vez, aliás, pela 22ª vez eu venho falar que o voto é secreto”, escreveu o parceiro de dupla com Cristiano.





Uma ameaça à paz

Ator, roteirista e cofundador do canal do YouTube Porta dos Fundos, Antônio Tabet anunciou nas redes sociais que é mais um artista a votar no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. O artista expôs, em textos no Twitter e no Instagram, que o voto é primeiramente uma discordância ao que o presidente Jair Bolsonaro (PL) representa. “O Brasil já foi sinônimo de natureza, da alegria e do carnaval. Hoje, é de milícia, de morte e de mal”, criticou Tabet em postagem em que posa para foto ao lado de Lula. “O Brasil nunca foi exemplo de honestidade, mas o Brasil de Bolsonaro é o pior.”





Para encerrar…

…o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves classificou de absurdo e negou um pedido da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para limitar a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que municípios mantenham a oferta de transporte público para as eleições. O ministro disse ver riscos de a tese lançada pela campanha se transformar em desinformação e determinou que o Ministério Público adote providências para evitar a propagação de dados falsos sobre a oferta do serviço pelas prefeituras neste domingo.





PINGA FOGO