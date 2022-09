O presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto foi questionado em entrevista sobre a exploração eleitoral do PIX pela campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro (foto: José Cruz/Agência Brasil)



É a economia, estúpido. O resultado divulgado, ontem, representa o segundo maior rombo nas contas do governo para meses de agosto, só perdendo para agosto de 2020, que foi no momento em que a pandemia da COVID-19 impactou o resultado.





A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo federal registraram déficit primário de R$ 49,97 bilhões no mês passado. Melhor dar o fato que interessa de uma vez. O resultado representa uma piora na comparação com julho, ou seja, quando o saldo foi positivo e de R$ 18,86 bilhões.





O déficit primário é registrado quando as despesas do governo superam as receitas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário, o resultado é de superávit.





O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o PIX, ferramenta de transferência de recursos em tempo real, é um projeto da instituição financeira, que já era debatido antes de ele ser indicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), para comandar o órgão.





“Quando eu cheguei no Banco Central, um dos temas era a agenda de inovação. Tinha um grupo de trabalho sobre pagamento instantâneo antes da minha chegada, já concluído, que tinha o beneficio de ter um programa de pagamentos instantâneo bem-feito.”





E ele acrescentou que isso geraria “melhoria na intermediação financeira”. Campos Neto deu a declaração ao ser questionado, durante entrevista, sobre a exploração eleitoral do PIX pela campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro.





“O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central vem a público repudiar mais uma vez o uso eleitoral do PIX por certos grupos políticos. Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos analistas e técnicos do Banco Central.”





“Ou seja, por servidores concursados de Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo”, deixou claro a entidade sindicalista.





Os servidores do BC reivindicaram a criação do Pix, que, embora tenha sido lançado em novembro de 2020, no governo Bolsonaro, foi gestado na administração Michel Temer. Vale repetir e dar o devido crédito.





Plateia chique

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, ontem, que a Justiça Eleitoral vai garantir que a votação nas eleições deste ano seja segura, transparente e confiável. “A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia será de maneira segura, transparente e confiável”, declarou. Estavam presentes ao encontro a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Alexandre de Moraes tem feito discursos a favor das urnas e do processo eleitoral brasileiro.





E nada de armas

Por falar em TSE, a corte decidiu, por unanimidade, proibir o transporte de armas e munições por atiradores e caçadores na véspera das eleições e no dia seguinte ao pleito. No dia da eleição, já estava proibido. Quem insistir terá prisão em flagrante, por porte ilegal de arma. “No dia anterior e posterior não se justifica essa verdadeira licença para que pessoas possam transportar armas de grosso calibre”, afirmou o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.





Negócio de carbono

O Banco do Brasil firmou, ontem, três contratos de projetos de créditos de carbono nos biomas Amazônia e cerrado. Também assinou o primeiro negócio comercial de créditos desse tipo da instituição no Sul do país. De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a proximidade com clientes permite atuar gerando valor em etapas do ciclo do mercado de carbono. “A partir de análises em 80 propriedades por todo o país, nossas equipes técnicas mapearam cerca de 500 mil hectares de terras que podem ser habilitadas para o mercado de carbono”, afirmou.





Furacão nos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, disse ontem que o furacão Ian pode ser um dos mais mortais da história da Flórida, acrescentando que viajaria ao estado quando fosse apropriado, e disse que o governador Ron DeSantis, um feroz rival político, agradeceu a resposta rápida do governo federal à tempestade. “Este pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida”, acrescentou o presidente. Ele alertou as empresas de energia para não se envolverem em manipulação de preços.





Atestado de óbito

A rainha Elizabeth II morreu por causas naturais. É o que foi publicado ontem, de acordo com o atestado de óbito da monarca divulgado. Ela morreu às 15h10 no horário local (11h10 no horário de Brasília). Foram cerca de três horas antes de o Palácio de Buckingham anunciar a morte. A filha da monarca, a princesa Anne, foi quem registrou o óbito, de acordo com o Registro Geral da Escócia. Apesar de a rainha já haver apresentado problemas pontuais de saúde e cancelado diversos compromissos desde o fim de 2021, a causa oficial de sua morte ainda não havia sido divulgada.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Furacão nos EUA’: “Os números ainda não estão claros, mas estamos ouvindo relatos iniciais do que pode ser uma perda substancial de vidas”, disse Joe Biden durante visita à sede da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, em Washington.





E tem mais: Joe Biden, democrata, e Ron DeSantis, republicano, podem ser rivais em uma disputa presidencial em 2024 e, antes que a tempestade ocorresse, o presidente planejava um forte ataque político em um comício na Flórida, nesta semana.





Datafolha: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos na corrida presidencial. É o que informa o Instituto Datafolha, que tem sede em de São Paulo.





Já o ainda presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), marca 36%. Às vésperas da eleição, o petista segue no limiar para uma vitória já na primeira rodada.





No segundo turno, Lula tem 54%, diante dos 39% de Jair Bolsonaro. Melhor esperar para conferir, mas o FIM está muito perto.