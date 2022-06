Presidente em viagem aos Estados Unidos e até usou capacete em motociata

Bolsonaro inaugurou um vice-consulado brasileiro em Orlando e participou de motociata na cidade dos EUA (foto: Gregg Newton/AFP)

Depois de inaugurar um vice-consulado brasileiro em Orlando, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), participou, ontem, de uma motociata promovida por apoiadores que moram nos Estados Unidos. Marcado de última hora, e sem constar na agenda oficial do presidente, é a primeira vez que o chefe do Executivo faz um passeio desses fora do Brasil. Antes, no entanto, ele participou da inauguração do vice-consulado do Brasil em Orlando (EUA).





“Aqui também teremos urnas para as eleições de outubro.” Diferentemente do que já fez em outras ocasiões no Brasil, o presidente utilizou capacete durante o trajeto de motocicleta. E, claro, subiu no palanque eleitoral, aproveitando o reduto de brasileiros que moram em Orlando. Em 2018, o presidente recebeu cerca de 80% dos votos no primeiro turno e se aproximou de 91% no segundo turno. A Flórida é um dos estados mais conservadores dos EUA. Cerca de 200 mil brasileiros vivem na região.





“Aqui é um retrato da grande parte sadia do povo brasileiro”, destacou o presidente Bolsonaro. E ele quase caiu no momento em que se dirigia ao microfone para falar, se desequilibrou e precisou se apoiar no ministro Carlos França.





Na última perna de sua viagem nos EUA, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que pretende se encontrar com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, atualmente considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o investiga por disseminação de fake news, ameaça a autoridades e atuação em milícia digital. Santos está em Orlando para participar de um congresso de conservadores brasileiros.





“Se ele, Allan dos Santos, estiver presente, eu falo com ele, é um cidadão. Sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro, se expressou, se foi bem ou mal, sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão”, acrescentou ainda o presidente Jair Messias Bolsonaro.





Perguntado pela BBC News Brasil se isso não seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, o presidente brasileiro alertou que “o Supremo tem que entender que eles não são deuses. Todos nós somos autoridades subordinadas à Constituição. Alguns do Supremo, não são todos, têm que tirar da cabeça que não são os todo-poderosos”.





Se o atual presidente da República Jair Bolsonaro costuma repetir, inúmeras vezes, que as urnas eletrônicas não são auditáveis e já sugeriu que pode não aceitar o resultado da eleição em outubro, é melhor finalizar de uma vez.





Ter otimismo





“O teto de gastos, que deve ser comemorado, é algo que será discutido, não há dúvida, porque com o aumento das despesas e o aumento da arrecadação, em algum momento. Será preciso rever essa fórmula para aumentar investimentos no Brasil.” Iniciou assim Rodrigo Pacheco, que estava presidindo o país. Mas, quando há inflação com dois dígitos, taxa de juros em alta e gasolina com dois dígitos, temos que manter a responsabilidade fiscal, sob pena de tudo desandar. E finalizou: “Sentimos depressão no Brasil, um pessimismo de que as coisas não vão. Mas vamos ter otimismo”.





Má companhia´





O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou ainda ontem que pretende se encontrar com o ex-presidente norte-americano republicano Donald Trump antes das eleições no Brasil, em outubro. A fala foi feita a jornalistas durante sua passagem por Orlando, na Flórida. “Conversei com ele essa semana e o convidei como sempre. Ele quer, dois meses antes da eleição, encontrar-se comigo aqui ou lá”, disse Bolsonaro à imprensa, no vice-consulado local. A última notícia de Trump é que um Comitê da Câmara dos EUA afirma que ele incentivou uma tentativa de golpe.





A estabilidade





A mortalidade por câncer de mama no Brasil se mantém estável desde 2008 e isso se deve em parte pela dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento, alertou o coordenador do Hospital das Clínicas de Goiás, Rufo de Freitas, em audiência da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que 17.825 morreram de câncer de mama em 2020. É o que mais mata mulheres no país. “A gente sabe que o câncer de mama é o mais comum e o que mais mata no nosso país”, ressaltou Welinton Prado (Pros-MG).





Só para elas





Amanhã, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral realiza o Encontro das Magistradas Eleitorais: Debatendo a violência política de gênero. O evento será no Salão Nobre da corte, em Brasília (DF), no formato híbrido, e será transmitido pelo canal do TSE no YouTube. A participação presencial será exclusiva às magistradas. O objetivo é debater normas e legislações que promovam o enfrentamento da violência de gênero nos diversos panoramas da política e das eleições no Brasil, assim como as experiências em

outros países.





Veio da Europa





A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou, ontem, o segundo caso de varíola dos macacos no estado. A doença foi detectada em um homem de 29 anos, que está isolado em sua residência em Vinhedo, no interior do estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso é considerado importado, porque o homem tem histórico de viagem a Portugal e Espanha. Ele teve os primeiros sintomas ainda na Europa. Em nota, o Ministério da Saúde informou que novas amostras do paciente foram coletadas e serão analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.





pingafogo





.Em tempo, sobre a nota ‘Ter otimismo’: o senador Rodrigo Pacheco falou sobre o assunto ao participar do 2º Encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais (Conalec), que acontece na Paraíba. Até ontem, ele acumulava a Presidência da República.





.Mais um Em tempo, sobre as notas de Bolsonaro na Flórida. Além de Bolsonaro, participaram da cerimônia o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, o que segurou Bolsonaro, e o da Justiça, Anderson Torres.





.Para registro: o organizador da motociata de Bolsonaro nos EUA é de família de pecuaristas na Amazônia e líder do movimento Yes Brasil USA. Mário Martins Jr. é neto de ruralista do Pará que foi senador pela Arena, partido que apoiou a ditadura. Ele foi assessor no governo Jader Barbalho.





.Já para a nota ‘Só para elas’, vale destacar que o evento tem o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Escola Nacional da Magistratura (ENM). O Encontro das Magistradas Eleitorais foi incluído no calendário fixo da Justiça Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral (EJE).





.Sendo assim, tenha um bom domingo em família. FIM!