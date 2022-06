Apesar da carestia de alimentos, presidente do BC mantém otimismo

“Temos um grande custo social. Preços de alimentos estão subindo, preço da energia está subindo, e temos a parcela mais pobre da população com necessidade de alguma assistência. Transferir uma parte do choque positivo, leia-se aumento de arrecadação, para resolver as questões sociais, por meio de subsídios.” Essa é uma solução boa, mas o problema é: “Uma vez que você cria os subsídios, há o risco de se tornarem um gasto permanente”.





Quem diz é do ramo, é nada menos que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Os registros foram por videoconferência com instituições financeiras internacionais. Ele deixou claro que essas medidas poderiam amenizar o custo social da inflação sobre a população de menor renda. Ele ressaltou o fato de que nem sempre a dinâmica do mercado pode corrigir choques de preços causados por eventos externos.





Mas Roberto Campos Neto está otimista. Para o presidente do Banco Central, as exportações recordes de grãos e de petróleo estão beneficiando o Brasil e impulsionando a arrecadação, dos impostos cobrados, óbvio, do governo. Desde o segundo semestre de 2020, as commodities, os conhecidos bens primários com cotação internacional, têm se valorizado. Com o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro, as cotações subiram ainda mais e atingiram os maiores níveis em quase duas décadas, isso mesmo, nada menos que 20 anos.





Pena que na política propriamente dita não esteja na mesma toada. Mas, pelo menos, tem mineiro que sabe do que ele informa, já que é médico. O deputado federal Mário Heringer (PDT-MG) defendeu em discurso, ontem, o retorno do uso das máscaras na Câmara dos Deputados.





Médico e integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, o parlamentar ressaltou que a capital federal é região propagadora do coronavírus. “Nós, aqui, somos um ponto emissor de contaminação, porque as pessoas vêm dos estados, se contaminam aqui e levam para outros estados. Isso aqui é uma máquina de manter a COVID-19 ativa.”





“Porque, aqui, é uma cidade aonde as pessoas vão para todas as partes do Brasil, semanalmente. É muito importante que nós saibamos que Brasília, com seu desenho político, propicia, aí, a contaminação, a difusão da contaminação”, alertou.





Presidindo a sessão, o deputado Pinheirinho (PP-MG) se comprometeu a consultar a secretaria para deliberar sobre o assunto, com opinião dos parlamentares integrantes da Comissão de Seguridade Social e Família.





Placar 10 a 1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o comandante das eleições de outubro. Ele foi eleito para a missão diante da votação no início da sessão da mais alta corte de Justiça do país. Moraes foi reconduzido por 10 votos a 1. O TSE é composto por sete ministros: três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas nomeados pelo presidente da República entre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, a partir de lista tríplice indicada pelo STF.





PIX na eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, fez consulta formulada pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD) autorizando o uso do pagamento instantâneo via PIX para arrecadação de campanha nas eleições gerais deste ano. Na consulta, o PSD também perguntou se seria permitido o pagamento, mediante PIX, pelas contas de outros recursos e do fundo partidário, independentemente do período eleitoral. “Isso é compatível com o regime de financiamento de partidos e de campanha”, disse o relator da consulta, ministro Sérgio Banhos.





Agora é fato

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval, ontem, à concessão do Aeroporto de Congonhas (SP) e de outros 14 terminais. O governo federal pretende fazer o leilão desses terminais neste ano. A novela acabou, enfim. Dos 15 terminais a serem leiloados, dois ficam em São Paulo (Congonhas e Campo de Marte), três no Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã), cinco no Pará (Altamira, Belém, Marabá, Santarém e Parauapebas), um no Rio de Janeiro (Jacarepaguá), três em Minas Gerais (Montes Claros, Uberlândia e Uberaba) e um no Amapá (Macapá).





Dói no bolso

O partido Rede Sustentabilidade apresentou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) sobre o aumento de 15,5% nos planos de saúde. Na ação, a Rede solicita que o governo responda dentro de 48 horas os motivos do reajuste e pede que Bolsonaro apresente um “plano de redução nos preços” dos seguros em 10 dias. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários. Ou seja, em 2021, foi determinado um reajuste negativo de 8,19% nos planos de saúde individuais.





Aécio dá o troco

“Arrogante e desrespeitosa a afirmação do ex-presidente Lula de que o PSDB acabou. Por maiores que tenham sido os equívocos dos nossos atuais dirigentes ao priorizar, até aqui, um projeto regional em detrimento da nossa responsabilidade maior de lançar uma candidatura presidencial competitiva para se contrapor aos dois extremos, o PSDB continua e continuará a ser essencial ao Brasil. E o tempo mostrará isso.” Quem ressalta é o ex-governador Aécio Neves (PSDB-MG). Ele reagiu diante dos ataques do petista contra o PSDB durante discurso na terça-feira.





PINGA FOGO