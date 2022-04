Jair Bolsonaro participou de motociata na manhã de ontem em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo (foto: Isac Nóbrega/PR)





“O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado, soltavam bandidos, ninguém falava nada. Eu solto os inocentes”, afirmou o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) na visita à feira de agronegócios Agrishow, de tecnologia para o agronegócio, em Ribeirão Preto (SP).





Pouco antes das 9h, ele seguiu em carro oficial até um posto de gasolina onde mais apoiadores, em motos e carros, o esperavam. Bolsonaro desceu do veículo no meio da rua e foi ao encontro deles para tirar selfies. Em seguida, de moto, saiu em cortejo até o Parque Tecnológico, escoltado por policiais militares e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O presidente da República voltou, ontem, a tratar do perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Ele será cumprido e “é constitucional”. A fala foi durante a abertura da Agrishow. O evento deve durar uma semana e deve receber 150 mil visitantes e movimentar R$ 3 bilhões.





No início de seu discurso, Bolsonaro afirmou que jamais esperava ser presidente da República: “Missão de Deus e a Ele eu agradeço”, disse. E reforçou que “só Deus me tira daquela cadeira”. Depois da fala, o chefe do Executivo foi aplaudido pelos presentes.





Durante a sua fala, Bolsonaro disse que, na hora de escolher um parlamentar nas eleições de outubro, o eleitor deve procurar saber qual foi o posicionamento do seu candidato sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 135/19), do voto impresso, no plenário da Câmara dos Deputados, votada em agosto do ano passado.





“Com as eleições durante o corrente ano, vocês se perguntam: ‘Em quem eu vou votar?’.” E responde o presidente: “Eu digo. O problema é de vocês, mas vou dar uma dica, no caso de deputado federal e senador. Veja como o seu parlamentar votou a PEC do Voto Impresso”.





“Parlamentares do PT, PCdoB, Psol confiam 100% na urna eletrônica, é impressionante”, disse ainda Bolsonaro: “Do nosso lado, também tem gente que confia, por pressão do presidente ou dos líderes do partido”.





“A Justiça Eleitoral é um patrimônio democrático imprescindível. Atacar a Justiça Eleitoral é atacar a democracia”, disse o presidente Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin. Ele afirmou ainda que a democracia é “inegociável”.





As eleições gerais no Brasil em 2022 estão agendadas para 2 de outubro, em primeiro turno, e 30 de outubro, em segundo turno, onde houver. Serão eleitos o presidente, o vice-presidente, governadores, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas.





Será recado?

“Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano, por isso nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo.” Na postagem nas redes sociais, ele colocou uma imagem da Bandeira Nacional. A publicação é do ministro general Luiz Eduardo Ramos, comandante da Secretaria-Geral da Presidência da República, e devidamente publicado pelo @MinLuizRamos. O alvo era o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Teve reação

O general com posto no Palácio do Planalto reagiu à fala do ministro Luís Roberto Barroso durante videoconferência, ao participar do Brazil Summit Europe 2022, no domingo, em seminário promovido pela universidade alemã Hertie School, de Berlim. O ministro Barroso citou ainda no evento os desfiles de tanques de guerra que têm, na verdade, “uma intenção intimidatória” e as eleições sempre foram “totalmente limpas e seguras” desde a redemocratização.





Nem rezando…

Basta o projeto que o líder da bancada evangélica na Câmara Federal, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), apresentou: projeto de resolução para dificultar a perda de mandato parlamentar. É óbvio que a reação vem por causa da condenação do seu colega Daniel Silveira (PTB-RJ). “A perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e presencial, devendo obter, para sua consecução, obrigatoriamente, 340 votos ou 2/3 de votos favoráveis do total de membros da Casa.” Atualmente, a perda do mandato é por maioria absoluta.





Agenda do BBB

Os presidentes das frentes parlamentares Evangélica, da Segurança Pública e do Agronegócio, conhecidas como bancadas da Bíblia, da Bala e do Boi, pediram que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), promova a realização de “ato cívico pela liberdade de expressão” na quarta-feira, no Palácio do Planalto. O ato do evento é assinado pelos deputados Capitão Augusto (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Sérgio Souza (MDB-PR). Eles são nada menos que os presidentes das frentes parlamentares Evangélica, da Segurança Pública e do Agronegócio.





Antes de encerrar

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, parabenizou, ontem, o seu colega francês, Emmanuel Macron, depois de uma primeira tentativa frustrada porque o líder francês estava festejando a sua reeleição. Biden não atrapalhou a festa. Quando pôde telefonar, o norte-americano “ressaltou a relação próxima e duradoura entre Estados Unidos e França, nosso aliado mais antigo, baseada nos valores democráticos e econômicos e prioridades globais comuns”.





Pinga-fogo

Nota do Itamaraty: “O governo brasileiro cumprimenta Emmanuel Macron pela reeleição à Presidência francesa. O Brasil reafirma a disposição de aprofundar laços históricos dos dois países e que trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta seguir ampla agenda bilateral”.





Tudo isso foi por nota do Itamaraty. O presidente Jair Messias Bolsonaro não se manifestou. Presidentes brasileiro e francês divergem sobre política ambiental e Amazônia. Tem mais: “Ver a extrema-direita derrotada será sempre motivo de alegria”, publicou o @cirogomes.





“Meus parabéns @EmmanuelMacron pela sua ampla vitória nas urnas. Torço pelo sucesso do seu governo, pelo progresso das condições de vida do povo francês e pelo desenvolvimento da integração da União Europeia”. Dessa vez é tweet do ex-presidente @LulaOficial.





Em tempo, sobre a nota ‘Antes de encerrar’: “Tentei falar com ele ontem à noite. Falei com sua equipe e Macron estava na Torre Eiffel, aproveitando”, relatou o presidente Joe Biden à imprensa, na manhã dessa segunda-feira. O fuso horário… Ah! Deixa pra lá.





Sendo assim, melhor encerrar por hoje. A semana está só começando e promete muita confusão no atual cenário. FIM!