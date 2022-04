Bolsonaro passeia de moto em SP, que exigiu segurança de 1,9 mil PMs

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo informou que fez a segurança do evento com aeronaves, drones e viaturas, envolvendo um total de 1,9 mil policiais. O custo do esquema é, segundo a pasta, de R$ 1 milhão. A AutoBan, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que a rodovia dos Bandeirantes foi interditada entre os quilômetros 13 e 138 para o tráfego dos motociclistas. Os motoristas que saem da capital paulista rumo ao interior tiveram de utilizar a Via Anhanguera.





Para que fique claro, trata-se de uma passeio com motociclistas em São Paulo comandada por nada menos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). O grupo saiu por volta das 10h30 da região do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e seguiu em direção a Americana, no interior do estado, em um percurso de cerca de 120 quilômetros.





Não é novidade. O presidente já acompanhou motociatas em Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.





Ele também já aproveitou esses episódios para fazer ataques às urnas eletrônicas, às vacinas contra a pandemia da COVID-19 e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também da mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal (STF), além de já ter sido multado por não usar máscara e cometido infração por usar capacete irregular.





Só que tem mais: “Isso que o WhatsAppp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil é inadmissível e inaceitável. Não vai ser cumprido esse acordo se, porventura, eles realmente tenham feito, com informações que tenho até o presente momento”. É ainda do presidente Bolsonaro. Já basta, né?





Não, não basta, diante do próximo registro: o Poder Executivo encaminhou ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem com previsão de aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294.





De acordo com o Palácio do Planalto, a proposta apresenta uma meta de deficit primário de nada menos que R$ 65,9 bilhões para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e R$ 3 bilhões para o Programa de Dispêndios Globais.





Só que tem o resumo das contas públicas. Trata-se de uma redução em relação a este ano, que tem previsão de déficit primário de R$ 79,4 bilhões na Lei Orçamentária Anual. Já o PIB tem previsão de crescimento real de 2,5% no ano que vem. A expectativa do governo é pessimista.





Fala quem pode

“O mundo está em guerra”. O lamento veio do papa Francisco, ontem, na Sexta–feira Santa, poucas horas antes de presidir a Via Crucis noturna no Coliseu de Roma, na qual duas mulheres da Ucrânia e da Rússia levaram a cruz como mensagem de reconciliação aos dois países em guerra. “Neste momento, na Europa, esta guerra nos atinge com força. Mas vamos olhar um pouco mais longe. O mundo está em guerra. Síria, Iêmen, e depois pense nos rohingya, nos expulsos, nos sem pátria. Em todo lugar há guerra”, ressaltou o pontífice.





Coliseu romano

“Eu entendo os governantes que compram armas, eu os entendo. Não os justifico, mas os entendo. Se fosse um modelo de paz, isso não seria necessário. Mas vivemos com esse esquema demoníaco, que temos que nos matar pelo poder, pela segurança, por muitas coisas”, frisou. Francisco presidiu ontem novamente no Coliseu Romano, que é o símbolo do martírio dos cristãos, a Via Crucis noturna.





Tem de apurar

A vereadora de São Paulo Erika Hilton (Psol) acionou o Ministério Público do estado para cobrar investigação sobre os recursos públicos utilizados para garantir a motociata com o presidente Jair Messias Bolsonaro, ontem na capital paulista. A vereadora anota ainda que a motociata “está sendo utilizada para fins de promoção pessoal, além do presidente da República, Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, de Ricardo Salles, e de Jorge Seif, todos pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2022, o que pode configurar ato de improbidade administrativa”.





Indignação

“Recebo com indignação a notícia do atentado – ainda inexplicado – contra o jornalista Gabriel Luiz. Gabriel vocaliza as reivindicações de comunidades do DF, fazendo jornalismo investigativo profundo e sério. Desejo pleno restabelecimento ao profissional”. Foi o tweet. Melhor o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fazer o registro: ele se referiu ao ataque ao jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, esfaqueado na noite de quinta-feira em Brasília. O repórter foi atacado por dois homens perto do prédio onde mora.





Ele é do ramo

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal, com mandato de um ano. A empresa divulgou comunicado oficial e publicou em seu site um convite para a posse de Coelho no cargo, que ocorreu na quinta-feira. Ele é do ramo, tem currículo respeitável. Ferreira Coelho foi presidente do Conselho de Administração do Pré-Sal Petróleo e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro do ano passado.





PINGA FOGO