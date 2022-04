Palanques estão sendo montados com Lula e Alckmin, Bolsonaro e Braga Netto

General é o nome preferido para ser vice na chapa de Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

“O Lula já fechou o time, escalou o vice ali, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um ferrenho opositor do Lula por décadas. E atacava o PT de tudo que era maneira e com ataques positivos. Agora mudou, né? Pelo poder, se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente.”

Quem diz é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), que voltou a atacar, ontem, a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silve (PT), que também vai disputar o comando do Palácio do Planalto, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que será seu vice.

Na sexta-feira passada, o presidente foi ao Twitter: “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”. “Kkkkkkkkkkkkkk”. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a indicação de Alckmin para a vice-presidência em uma chapa com Lula é a continuação de uma aliança realizada nos últimos anos com o PSB.

Já ontem, Bolsonaro voltou a criticar o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que, se depender do magistrado, Luiz Inácio Lula da Silva voltará a ser presidente da República.

“Fachin tirou Lula da cadeia, tornou elegível e está presidindo o TSE. Se depender do Fachin, do voto do Fachin, ele será presidente da República”, deixou claro Bolsonaro em entrevista ao podcast Irmãos Dias. Bolsonaro ainda declarou que a anulação dos processos do ex-presidente petista por erros de foro “não tem cabimento”.

Quer arquivar. Isso mesmo, tem mais. A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arquive o pedido para que seja investigada a conduta do presidente Bolsonaro e do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no caso das verbas distribuídas que favoreciam pastores de verbas públicas.

A AGU alega que houve só uma “menção indevida” ao presidente na crise e que não há elementos que justifiquem a abertura de apuração pela Justiça Eleitoral. O PT pede que o TSE adote providências contra os dois. Punidos, Bolsonaro e o ex-ministro ficariam inelegíveis.





Para encerrar. Em todo o país, 22 estudantes tiraram a nota máxima, ou seja, nota 1 mil, na redação do

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número de redações nota 1 mil foi inferior ao da edição de 2020.

A correção do Enem é divulgada só para fins pedagógicos. Sendo assim... sem comentários.