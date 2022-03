O Supremo Tribunal Federal e a pesquisa das Fake News

(foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE - 28/10/21)



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) volte a usar a tornozoleira eletrônica. Moraes ainda proibiu Silveira de deixar o Rio de Janeiro, exceto para idas a Brasília que sejam relacionadas ao exercício do mandato na Câmara dos Deputados.





A decisão do ministro atendeu ao pedido da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, em manifestação enviada, na sexta-feira, ao STF. No ofício, ela afirmou que Silveira vem agindo contra a democracia e aproveitado aparições públicas para atacar o tribunal e seus integrantes. O argumento foi acatado por Moraes.





Para 60% dos brasileiros, as notícias falsas podem influenciar muito os resultados das eleições de 2022, de acordo com pesquisa publicada ontem pelo Datafolha. Os entrevistados responderam à pergunta sobre a possibilidade de as fake news influenciarem a votação deste ano.





Melhor dar os números: podem influenciar muito: 60%; já influenciar um pouco soma 22%; não podem influenciar traz 15%. E os que não sabem, que somam 3%, o que pouca diferença faz. Mesmo assim, é preciso ter cuidado, já que as notícias falsas podem confundir.





Pelo jeito, tem candidato de olho nisso. Ele mesmo avisa: “Temos que ter cuidado com a fábrica de mentiras e fake news da família Bolsonaro. Nós não vamos fazer o jogo rasteiro deles. A verdade vai vencer a mentira. @LulaOficial”.





Já que estamos nesta praia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que entre 14 e 18 de março foram emitidos 96.425 novos títulos de eleitor, em todo o Brasil e no exterior, para jovens entre 15 e 18 anos de idade. Para votar na eleição de outubro, é preciso emitir o documento até 4 de maio.





Antes de finalizar, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou ontem aos apoiadores de sempre e também aos jornalistas de plantão, por dever do ofício. Ele transformou a agenda em ato de filiação. Mas a desculpa não cola, é para evitar problemas com a lei eleitoral.





“É o lançamento da pré-candidatura. Não começa a campanha ainda. A campanha é 45 dias antes, mas é para mostrar que eu sou candidato à reeleição”, declarou o presidente ontem.





Depois do já tradicional passeio de moto da manhã, Jair Bolsonaro retornou ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial enquanto estiver no cargo de presidente da República.

Avança aí!

A atriz Samanta Quadrado, da novela da Globo “Um lugar ao sol”, que tem síndrome de Down, falou com orgulho do que já conquistou: “Eu tenho 34 anos, eu sou youtuber do ‘Canal da Sassa’, eu sou influenciadora digital, eu sou um pouquinho modelo, sou um pouquinho de tudo. Também palestrante e cerimonialista. Faço muita coisa. Em 2004, tive meu primeiro emprego, quando tinha 16 anos”. O fato político é que participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados pelo Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março) pediram avanços na legislação.

Futebol alegre

Teve deputado que anunciou nas primeiras horas desse último sábado ter levantado extremamente feliz e gratificado. Tudo por causa de uma pesquisa. Calma, ainda não é a eleitoral. O deputado é João Leite (foto) (PSDB), que recebeu a notícia de que seu filho Helton Leite, goleiro reserva do Benfica de Portugal, foi reconhecido como um dos 25 goleiros brasileiros mais valiosos da Europa. Está cotado em 4 milhões de euros. Helton diz ficar feliz também, quando comparado ao pai como o maior goleiro do Atlético Mineiro dos últimos tempos.

O centenário

O Partido Comunista Brasileiro (PCB), o mais antigo do país, que foi fundado em 25 de março de 1922, completou 100 anos. Para comemorar essa data histórica, o Comitê Estadual do PCB vai realizar um conjunto de atividades, com destaque para o ato político em homenagem ao centenário do Partidão. O ato foi ontem e contou com a presença da professora Sofia Manzano, pré-candidata do PCB à Presidência da República, e de Renata Regina, pré-candidata ao governo de Minas. Também teve uma homenagem à velha-guarda comunista de Minas Gerais.





E tem a guerra

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, deixou claro que a invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça a segurança global e que as “democracias de todo o mundo precisam se preparar para uma longa luta contra a autocracia. “Precisamos nos preparar para a longa luta que temos pela frente”. Bastaria, mas Biden ressaltou que “o Ocidente está mais forte, mais unido do que jamais esteve”. Ele encerrou três dias de reuniões de emergência na Europa com o G7, o Conselho Europeu e a Otan.

Estão no Brasil

Chegou ontem ao Brasil um grupo de 47 ucranianos que estava na Polônia. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que eles foram apoiados pela força-tarefa da embaixada do Brasil em Varsóvia. Ela providenciou os documentos de viagem e cuidou das notas dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas. Os ucranianos também tiveram o apoio do gonsulado-geral em Frankfurt, onde foi realizada uma conexão de voo. Todos eles desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

(foto: Michel Jesus/Camara dos Deputados 19/5/20)

PINGA FOGO