Bolsonaro participa do lançamento do programa Turismo Sem Drogas

“O Brasil tem que voltar à normalidade para todos nós sonhamos com dias melhores” (sic), quem diz é o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), ao reconhecer a difícil situação econômica do país, mas disse que é preciso que as críticas tenham fundamento. E tem as fake news: ''A vacina é importante? Para muita gente é. Mas respeito quem não quer tomar. Várias vacinas não têm comprovação científica''.





Bolsonaro participou, ontem, do lançamento do programa Turismo sem Drogas, que prevê a execução de ações e estratégias de prevenção a entorpecentes nas atividades do setor. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença de diversas autoridades.





''A ação turismo sem drogas visa sensibilizar turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar as experiências culturais, gastronômicas, esportivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor humano do nosso povo sem o uso de substâncias maléficas à saúde e que associadas a atividades que trazem grandes prejuízos à sociedade'', ressaltou o diretor-presidente da Embratur, Carlos Brito.





Nada turístico, no entanto, é o próximo registro: ''Os signatários não têm como concordar com um texto que fragilize a independência e a autonomia institucionais, pressupostos absolutamente necessários ao exercício da missão do Ministério Público''. É a reação da proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).





Ainda há pontos fundamentais que exigem a continuidade da discussão, em consonância com o delineamento e os princípios constitucionais do Ministério Público. A Câmara dos Deputados tentou votar a PEC ontem, mas não houve acordo entre os parlamentares.





Sem consenso, o jeito foi adiar. Quem passou recibo foi o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). ''Não dá para sentar em cima.'' Só que não deu, não foi votada. Lira reclamou e ressaltou que havia um acordo para que a nota fosse de apoio à PEC. Não foi bem assim, melhor esperar os próximos capítulos.





Os deputados Hildo Rocha (MDB-MA) e Tadeu Alencar (PSB-PE) alertaram que não haveria de fato um consenso sobre as mudanças. As bancadas de outros três partidos – Psol, Novo e Rede – também defenderam o adiamento da votação e a continuidade dos debates.