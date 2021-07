Rosa Weber rejeita quebra de sigilo de assessor da Presidência da República

Ministra Rosa Weber está no plantão do STF durante o recesso do Poder Judiciário (foto: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL - 10/12/18)





A ilustração fala mais do que mil palavras. Além de estender a posse de arma do proprietário rural a toda a sua propriedade, para proteção das famílias, reduzimos drasticamente as invasões de terra: a postagem é alusiva ao Dia do Agricultor. Nesta quarta-feira, leia-se, ontem, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) compartilhou uma fotografia que mostra a sombra de um homem carregando uma espingarda.





Uma pesquisa no banco de imagens mostra, na realidade, que a foto, escolhida pela Secom, é da silhueta de um caçador levando uma espingarda ao ombro. E seria de autoria do fotógrafo Hugo Prinsloo, da África do Sul.





O que interessa de fato é que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República apagou, isso mesmo, também ontem, o post com a foto de um homem armado feito horas antes em sua conta no Twitter como homenagem ao Dia do Agricultor.





“Hoje, homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da COVID-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”, foi o registro atualizado para tentar amenizar. Adiantou não, já tinha viralizado.





“Os documentos sigilosos arrecadados pela CPI da COVID, desde que guardem nexo de pertinência com o objeto da apuração legislativa em curso e interessem aos trabalhos investigativos, poderão ser acessados em sessão secreta”. Começou assim a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.





Ela deixa claro que o acesso às investigações “só poderão ser acessados unicamente pelos senadores que integram a comissão de inquérito, sem prejuízo da possibilidade de exame do material pelo próprio investigado e/ou seu advogado constituído”.





E a ministra Rosa Weber deu o seu veredicto: rejeitou ontem um pedido para suspender as quebras de sigilo telefônico e telemático do assessor da Presidência da República Tércio Arnaud Tomaz. De acordo com a ministra, não houve “desvio de finalidade”.





Já que estamos na praia feminina, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que é advogada, pastora evangélica e política brasileira, afirmou ontem que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o “mais cor-de-rosa da história”.

Isso mostra o compromisso do meu presidente no combate à violência contra a mulher… Sei não se o presidente Bolsonaro gostou desta história. Cor-de-Rosa? Eu, hein! Já basta, né?





Mourão no Peru

O novo presidente do Peru, Pedro Castillo, tomou posse ontem, diante da presença dos presidentes de todos os países vizinhos em Lima, exceto do brasileiro, Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que já havia representado o Brasil na posse de Alberto Fernández, na Argentina. Bolsonaro foi apenas às cerimônias de posse de Luis Lacalle Pou, no Uruguai, e de Lasso, no Equador. Diante do plenário do Congresso unicameral, ele afirmou: "Juro pela população do Peru, por um país sem corrupção e por uma nova Constituição", disse Castillo ao assumir. Ele afirmou também que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para convocar uma assembleia constituinte. Disse também que a mídia deve ser "mais bem regulada" e que os tratados de livre comércio devem ser "melhorados, priorizando o interesse nacional".





O carteiro Lira

“Como prioridade para o segundo semestre, teremos votações importantes. Na primeira semana, com a volta do recesso, estamos com tranquilidade para votar a primeira etapa da reforma tributária, a que define as novas regras para o Imposto de Renda. Vamos analisar também a privatização dos Correios, além das reformas política e administrativa. Temos ainda que discutir a reforma eleitoral”. A Câmara dos Deputados segue fazendo seu papel, que é aprovar modernização legislativa, sempre em discussão com a maioria dos líderes. Tudo isso é do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).





Seja cuidadoso

“Minas atingiu a terrível marca de 50 mil vidas perdidas pela COVID-19. É uma dor nunca antes imaginada. Minha solidariedade e meus sentimentos às famílias das vítimas. Estamos em luto, mas a luta pela vida do povo mineiro jamais cessará”. Começou assim, o presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Agostinho Patrus (PV). Ele acrescentou: “A pandemia não acabou e precisamos manter as medidas de prevenção. Cuidem-se mesmo que estejam vacinados e, se chegou a sua vez, não importa a marca: vacina boa é aquela que está no braço e salva vidas”.



E teve posse

A cerimônia de posse foi acompanhada por parlamentares do Centrão. A mãe do recém-escolhido ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira (PP-PI), tomou posse ontem como senadora no lugar do filho. Eliane Nogueira nunca exerceu cargo político, ou seja, ela ainda não sabe direitinho o que vai fazer por lá. A cerimônia de posse foi acompanhada por diversos parlamentares do Centrão, entre eles, como tudo passa por Minas na política nacional, o deputado federal Antônio Pinheirinho (PP-MG).





Fala almirante

“Não vai faltar energia. Estamos adotando medidas desde o ano passado, quando observamos que as afluências nas principais bacias hidrográficas estavam muito baixas e depois quando terminou o período úmido em abril, verificamos que foi a pior crise com escassez hídrica da história do país, dos últimos 90, 100 anos. Mas isso não é motivo de preocupação para a sociedade”. Quem voltou a negar que há risco de racionamento foi o ministro de Minas e Energia, o almirante de esquadra, Bento Albuquerque.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre o ministro-almirante Bento Albuquerque. Ele participou ontem da reinauguração de uma dessas usinas. É uma Termelétrica chamada William Arjona, em Campo Grande (MS). Antes ele visitou ribeirinhos do Pantanal beneficiários do Programa Luz para Todos.





E vale registrar que, hoje, o ministro da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, vai lançar, às 11h30min, a campanha que tem como objetivo estimular a amamentação no Brasil. O evento será no auditório do Ministério da Saúde, em Brasília.





Já ontem, em suas redes sociais, o ministro Queiroga avisou: “Fiz dois importantes anúncios que venho dividir com vocês! Dois milhões de doses da AstraZeneca via Covax Facility chegam ao Brasil até sexta–feira”.





Ao programa CB.Poder do Correio Braziliense, integrante dos Diários Associados, com a TV Brasília a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) destacou em entrevista, ontem, “que não descarta a possibilidade de ter sofrido um atentado dez dias atrás”.





Ou seja, a novela ainda promete mais capítulos. Sendo assim, o melhor a fazer é encerrar por hoje. Se a política está quente, o frio continua, avisa o serviço de meteorologia. FIM!