O déficit de bilhões e a insistência de Bolsonaro com fraude nas eleições

É apenas o começo, mas vale o esforço de prestar bem atenção, já que no meio do caminho quem paga a conta somos todos nós, os contribuintes que pagam a conta. Melhor dar logo o que interessa, embora o resultado só virá, de fato, no ano que vem.





Com a aprovação do parecer do relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), fica aberto o prazo para a apresentação de emendas dos parlamentares, das comissões e de bancadas estaduais. Melhor deixar claro de uma vez o que interessa e explicar do que se trata.





A Constituição determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votada antes do recesso parlamentar, previsto para o período de 17 a 31 deste mês. Caso contrário, o Congresso não pode entrar em recesso. Já as contas, quem prevê é o Governo Federal.





Juntando o Tesouro Nacional, a Previdência Social e ainda o Banco Central (BC), a previsão para o ano que vem é de um déficit primário de R$ 170,47 bilhões, já que no meio do caminho estão as contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.





Isso mesmo, os juros ficam de fora. A conta sobe cada vez mais, se a economia não engrenar para diminuir o rombo. Pode piorar? A má notícia deixa claro que os aposentados e trabalhadores vão, mais uma vez, pagar a conta: a proposta do governo estabelece que o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.147 e não terá aumento acima da inflação em 2022. Nada de um troquinho a mais.





Chega de economia, afinal tem presidente da República avisando. “Se não for assim, é sinal de que já está escolhido quem vai nos comandar. E as pessoas que chegam na fraude não têm compromisso com vocês. Não sou Jairzinho paz e amor.” Começou assim Bolsonaro. Ele voltou a ressaltar que haverá fraude nas eleições, caso não seja adotado o voto impresso.





“Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições, os limites impostos pela Constituição. Ao final, combinamos uma reunião entre os três poderes.”





Desta vez é o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ao avisar que vai articular uma reunião entre os presidentes dos poderes da República, o que inclui, além dele, o Executivo, de Bolsonaro, e o Legislativo, que deve juntar também os comandantes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).





Tudo começa...

…como sempre, com a insistência do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e a sua, dia sim e outro também, defesa do voto impresso. É um papelão um dia, o outro também. Melhor dar voz então ao agora decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes: “Não é função das Forças Armadas fazerem ameaças à CPI ou ao Parlamento. Pelo contrário, as Forças Armadas têm o poder e o dever de proteger as instituições”. Vale sempre repetir, Gilmar, além de jurista e magistrado, é também e professor. Aula dada ontem, sem tirar nem pôr.





E antes:

O ministro Gilmar Mendes deixou claro: “Entender que isso é tão consistente quanto a mensagem que diz que o homem não foi à Lua”. Ele estava inspirado: “Eventuais exageros de um lado ou de outro encontram sempre um modo de ser contraposto, e há formas legais de fazer os devidos reparos. Acho que é preciso reduzir esse nervosismo”. E tem mais: “Já tinham ouvido falar de Hélio Negão? Já tinham ouvido falar de Bia Kicis?”. A resposta é: nada mais é necessário registrar.





Sem conversa agora

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou ontem que ainda não é hora de discutir nomes de candidatos para a eleição presidencial do ano que vem. “Não discutirei agora o processo eleitoral de 2022. Meu compromisso é com a estabilidade do país, e isso exige foco nos muitos problemas que ainda temos em 2021.” O parlamentar é sondado pelo PSD, presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab, para disputar o Palácio do Planalto como terceira via contra a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Nada britânico

Marcus Rashford, de 23 anos, Jadon Sancho, de 21, e Bukayo Saka, de 19, foram alvos de ofensas, em especial nas publicações virtuais da web depois de terem fracassado, ou melhor, perdido mesmo, na cobrança de pênaltis contra a Itália na final de domingo depois do empate de 1 a1 no tempo normal e na prorrogação. O fato mais detalhado é que eles erraram as cobranças de pênaltis contra a Itália no empate de 1 a 1 do tempo normal.





Luto

O ex-embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima morreu, aos 88 anos, em Brasília. Ele estava internado com problemas renais em um hospital particular desde sábado, segundo sua assessoria. Ele contraiu infecção urinária que causou septicemia. Ele foi embaixador do Brasil em Londres, Washington e Roma. Viúvo de Lúcia Flecha de Lima, que faleceu em 2017, o diplomata teve cinco filhos. O corpo será velado hoje no Palácio do Itamaraty, em uma cerimônia restrita por causa da pandemia da COVID. Depois, segundo a assessoria, será trazido para Belo Horizonte para ser sepultado no jazigo da família. "Ao longo de sua carreira, o embaixador Paulo Tarso dedicou-se ao ideal de que a política externa pode e deve contribuir para melhorar concretamente a inserção internacional do país e a vida de todos os brasileiros. Sua coragem e criatividade marcaram todos que tiveram a oportunidade de trabalhar a seu lado", afirmou o Itamaraty, em nota.





