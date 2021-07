Crédito extraordinário para bancar auxílio pago pela Caixa foi aberto por medida provisória (foto: Juarez Rodrigues/E.M/D.A Press - 22/12/20)













O benefício acabaria em julho e, com a prorrogação, também será pago em agosto, setembro e outubro. De acordo com a Secretaria–Geral da Presidência, o decreto de prorrogação já foi assinado, ontem, para que fique bem claro, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.

O custo previsto é de R$ 9 bilhões. A informação sobre o pagamento será feito por meio de Medida Provisória (MP), que vai abrir um novo crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania. A atual regra em vigor, que prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, fica assim mantida.

É uma no cravo, outra na ferradura. O combustível político informa que “Os preços praticados pela Petrobras seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”. Melhor ter cuidado com os caminhoneiros.

Vai manter o valor do diesel? Claro que não. Os preços médios de venda de gasolina e diesel da Petrobras para as distribuidoras passarão a ser de R$ 2,69 e R$ 2,81 por litro. No acumulado do ano, o diesel da Petrobras subiu cerca de 40% enquanto a gasolina avançou 46%. Melhor não pegar a estrada e tratar de buscar notícias capazes de não doer no bolso.

O jeito é voltar à política. “Estamos reticentes em permitir que a CPI se transforme em palco para versões. Queremos desvendar o que hoje é um enorme esquema de corrupção diagnosticado no Ministério da Saúde”.

Quem deixou claro e de forma bem objetiva foi o vice–presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede–AP). Foi em entrevista à jornalista Denise Rothenburg do Correio Braziliense, integrante dos Diários Associados.

“Lugar de aluno e de professor é na sala de aula. Enquanto a escola estiver com seu portão fechado, o portão da minha casa estará aberto para atender a um aluno com dificuldade”. Quem diz é Cecília Rodrigues da Silva Santana, professora há cerca de 20 anos, isso mesmo, com atuação na rede pública por quase duas décadas.

O pedido, feito pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD–AM) ao procurador–geral Augusto Aras, em caráter de urgência, é a liberação de um procurador para auxiliar nos trabalhos da investigação. E solicitou que procurador Aldo de Campos Costa seja o indicado.

Para encerrar, o empresário Josué Gomes da Silva foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Ele é filho do ex–vice-presidente José Alencar, de saudosa lembrançaEle insiste

“Será o primeiro-ministro quem conduzirá o varejo político. E há possibilidade de destituição não traumática do primeiro-ministro se ele tiver perdido a sustentação política. O presidente não participa do varejo político”. Quem insiste em defender é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Tudo isso veio no Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. E resumiu: “o hiper–presidencialismo na feição latino–americana tem sido uma usina de problemas”.





Magistratura

“Essa interlocução entre os Poderes e o Ministério Público é muito importante, haja vista que muitas matérias tratadas no Legislativo repercutem no Poder Judiciário e no próprio MP. É importante esse diálogo, essa proximidade com os líderes da Câmara Federal”. Quem ressalta é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Ele esteve com os deputados federais Rodrigo de Castro (PSDB) e Fred Costa (Patriotas) (foto) e ainda do procurador–geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior.





A Santa Sé

O Papa Francisco está em boas condições e atento. É o que afirma o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no novo comunicado sobre as condições de saúde do Papa após a cirurgia ocorrida na noite de domingo. “Sua Santidade o Papa Francisco está em boas condições gerais, atento e respirando espontaneamente. A cirurgia para estenose diverticular realizada na noite de 4 de julho envolveu uma hemicolectomia esquerda e durou cerca de 3 horas”. É ainda do porta–voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Jeito mineiro

A indicação de Cláudio Viveiros para o STM teve como relator o senador mineiro Antonio Anastasia (PSD–MG). Daí ele destacar que o militar nasceu em Varginha (MG). Ressaltou que ele iniciou a sua carreira na Marinha em 1975. Promovido ao posto de almirante de Esquadra em 2018, atuou como chefe do Estado–Maior da Armada e chefiou a área de Assuntos Estratégicos e de Operações Conjuntas do Estado–Maior Forças Armadas. O almirante Cláudio Viveiros assume a vaga deixada, em março último, pelo ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos.





pingafogo