Ponto final na CPI? Esqueça Bolsonaro! Ele se defende atacando Renan

“Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele que, pela mãos da grande maioria de vocês, me botaram à frente do Executivo nacional. É difícil? Sabíamos. Não vai ser fácil, sabemos também. Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo nessa CPI”.





“Um recado que eu tenho para esse indivíduo: Se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês (população) e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade, o povo quer ser feliz e no que depender desse governo, assim será”, concluiu.





Para deixar claro de uma vez o alvo presidencial foi senador Renan Calheiros (MDB–AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID–19. Como o presidente Jair Messias Bolsonaro teve agenda lá em Alagoas fica bem claro e explícito o ataque.





Tudo bem que é coisa séria, mas não dá para resistir: ainda na visita em Maceió, o presidente da República andou de carro com a porta aberta, o que é proibido pelas leis de trânsito. A ação é tida como infração grave, prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro, e prevê multa com retenção do automóvel.





Vamos a ele: “conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados: Infração grave. A penalidade é de multa e pode haver ainda uma medida administrativa, ou seja, a retenção do veículo para transbordo”.





Voltando ao que interessa de fato, o presidente da República, Jair Bolsonaro, alegou que o “gerente–geral da Pfizer na América Latina bota ponto final na CPI do Renan. O Brasil não foi um dos primeiros países em todo o mundo a ter o registro da vacina Pfizer”. Muito antes pelo contrário merecem os “parabéns Anvisa e Min. Eduardo Pazuello”.





Aos fatos: o ex-presidente da Pfizer no Brasil e presidente da farmacêutica na América Latina, Carlos Murillo, deixou claro que a empresa fez três ofertas de vacina ao Brasil ainda em agosto do ano passado: nos dias 14, 18 e 26 daquele mês. Aos parlamentares, ele informou que as ofertas seriam de 30 milhões de doses ou 70 milhões delas.

O prazo da proposta tinha validade de 15 dias, só que não teve resposta do governo brasileiro. Sendo assim, já basta por hoje.









TSE informa

“O Brasil tem muitos problemas que o processo democrático e a democracia ajudam a enfrentar e resolver, mas um desses problemas não é a Urna Eletrônica, que até aqui tem sido parte da solução, assegurando um sistema íntegro e permite que a alternância de poder sem que jamais se tenha questionado de maneira documentada e efetiva a manifestação da vontade popular”. A declaração foi feita, ontem, do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Toque mineiro

Barroso fez uma saudação especial ao ministro Carlos Mário Velloso (foto), então presidente do TSE, por ter coordenado a iniciativa pioneira que ajudou a mudar o cenário político e eleitoral do Brasil da maneira como todos nós votamos atualmente. Já que tem um mineiro, vale os registros. Em 6 de dezembro de 1994 assumiu a presidência do TSE. Em 27 de maio de 1999 assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), que presidiu até 2001.





Tweets do dia

Maceió/AL, agora. Um abraço meu Nordeste. @ jairbolsonaro. Para os outros: SUSPEITO. Para si próprio: LADRÃO. Agora em deslocamento para Alagoas, junto com o Pres Câmara Arthur Lira. Mais @ jairbolsonaro. A pior aprovação a Bolsonaro desde o início do seu governo, de acordo com o Instituto “Datafolha” é a resposta do povo para uma gestão marcada pela fome, desemprego e milhares de mortes por uma doença para a qual já existe vacina. @ alessandromolon.





Obra parada

“É importante salientar a fundamental importância que essa via tem para o Norte de Minas e o desenvolvimento da região”. A frase é do deputado federal Paulo Guedes (PT–MG). O fato é que a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública, hoje, isso mesmo, em plena sexta-feira, para tratar das ações e retomar as obras da rodovia BR–135, no trecho entre Manga e Itacarambi. Atualmente ela está paralisada “porque houve entraves relacionados ao licenciamento ambiental”.





CPI da COVID

Foi encerrado, ontem, o depoimento do presidente regional da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo. Ele fez questão de deixar claro que os 110 países a quem a Pfizer vendeu vacinas não contestaram as cláusulas impostas pela empresa, consideradas leoninas pelo governo brasileiro. Carlos Murillo disse à senadora Soraya Thronicke (PSL–MS) não ter informação sobre mortes por COVID–19 após a vacina, mas a Pfizer monitora a vacinação em todo o mundo. Murillo afirmou que 490 milhões de doses já foram aplicadas em outros países. Perdeu de novo Bolsonaro.









Pinga Fogo





A Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado volta a se reunir, terça–feira, às 9h, quando deverá ouvir o ex–ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo (foto). Pelo jeito, o ex–chanceler terá que se explicar, já que sua situação política se deteriorou foi com críticas de deputados e senadores.





Para que fique claro, tem homônimo no meio do caminho sobre a nota Obra parada. Não confunda o deputado federal petista mineiro Paulo Guedes com o Paulo Roberto Nunes Guedes, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro.





Em tempo, sobre o ministro Barroso: ele destacou ainda o processo de distribuição “admirável” das urnas eletrônicas pelo país a cada eleição, uma vez que chega aos eleitores das populações ribeirinhas e comunidades indígenas, seja por avião, automóvel, lombo de jegue ou a pé.





Sobre a infração de trânsito cometida pelo presidente Jair Bolsonaro vale lembrar que ontem foi Dia do Automóvel e o mês de maio é dedicado à conscientização sobre os acidentes de trânsito. Com nas outras campanhas, o mês ganhou uma cor: Maio Amarelo.





As pesquisas mais recentes de opinião pública não mentem. Sendo assim, só nos resta esperar pelos próximos capítulos, porque vem mais por aí. FIM!





