Ministério da Defesa terá R$ 1,5 bi a mais no orçamento do ano que vem

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes confirmaram o envio do projeto de lei do orçamento ao Congresso Nacional (foto: MARCOS CORREA/PR - 27/4/20)

O Ministério da Defesa terá R$ 1,5 bilhão a mais no ano que vem do que no Orçamento aprovado para 2020. Os gastos da pasta devem somar R$ 116,127 bilhões em 2021. É claro que um presidente da República, que é militar, não deixaria de agradar aos seus pares. Para não dizer que não falei da praia da coluna, nas Comunicações, pasta recriada este ano por Jair Messias Bolsonaro, o gasto previsto para 2021 é de R$ 4,053 bilhões. Em valores, são R$ 2,681 bilhões a mais do que o autorizado neste ano.

Em meio às discussões para lançar o programa Renda Brasil, que substituirá o Bolsa-Família e será a marca social do governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Cidadania ganhou um reforço de R$ 7,836 bilhões em seu Orçamento para 2021. A proposta foi apresentada nessa segunda-feira pelo Ministério da Economia.

Falando na pasta da área econômica, vale o registro de que hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, participará de audiência pública virtual da comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as medidas do governo federal durante a pandemia de coronavírus.

Se comparecer, como prometeu, na reunião, marcada para as 10h, Paulo Guedes deverá dar informações aos senadores e deputados sobre as últimas medidas governamentais para enfrentar os efeitos das crises sanitária e econômica, lógico, porque é sua praia. E, claro, vai tratar da pandemia da COVID-19. Isso mesmo, o já velho e conhecido coronavírus.

Pelo menos, é o que esperam o senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da comissão mista do Congresso que acompanha as medidas do governo federal durante a pandemia. Para deixar claro, porque ela é mista, é que inclui também deputados, tanto que o representante da Câmara Federal é Francisco Júnior (PSD-GO). Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) é a vice-presidente.

Para deixar ainda mais claro, uma das tarefas dos parlamentares é traduzir dados, números e informações técnicas, com o objetivo de tentar dar maior clareza, de modo que a população possa conhecer os impactos da crise provocada pela pandemia. Não é tarefa difícil, o povo já sente na pele. O desemprego provocado por causa da COVID já fala por si.

Por fim, tem a chamada “regra de ouro”, aquela que proíbe o governo de se endividar para pagar, entre outras coisas, salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. Só que ainda faltam R$ 453,715 bilhões para cumpri-la. Melhor esperar a calculadora política engrenar um jeito.

Reza ecológica

Papa recorda o quinto aniversário da Laudato si, ou seja, Se elogiarmos: ouvir o grito da Terra e dos pobres. A mensagem do papa Francisco sobre o cuidado da Criação é contundente quando afirma que “estamos espremendo os bens do planeta. Espremendo-os, como se fosse uma laranja”. É por isso que o pontífice encoraja todas as pessoas a tomar consciência da grave “dívida ecológica”, resultado da exploração dos recursos naturais e da atividade de algumas multinacionais, que “fazem fora de seus países o que não é permitido nos seus”. Tudo isso é do site oficial Vatican News.

O telefonema

“Recebi agora há pouco uma ligação do senador @FlavioBolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o estado do Rio de Janeiro na renovação do Regime de Recuperação Fiscal. Diálogo! Todos pelo Rio!.” Quem republicou o tweet foi o governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC). Pelo jeito, o vice-governador Cláudio Bomfim de Castro e Silva, em pouquíssimos dias, sentiu a cadeira governamental bastante confortável. Mesmo só tendo tomado posse na última sexta-feira. Vale lembrar que, antes de Brasília, o Rio de Janeiro era praia, sem trocadilho, de praticamente toda a família bolsonarista.

Agora é réu

Na quinta-feira passada, como já registrado aqui, ele foi alvo na 73ª fase da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), batizada Ombro a Ombro. O fato novo é que o juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, acatou a denúncia contra Vital do Rêgo, que virou réu por suspeita corrupção e lavagem de dinheiro. O argumento de Bonat foi: “A denúncia descreve provas que lhe dão sustentação, representadas por depoimentos e documentos”. O ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) é suspeito de receber dinheiro para blindar a empreiteira OAS, envolvida em corrupção.

Longe disso

“A partir do monitoramento deste fim de semana, observou-se que algumas pessoas que circulam pelas ruas não seguem as orientações sobre o comportamento social. Há alguns dias, academias entraram para a onda amarela e tivemos conhecimento de que nem todos os usuários estão seguindo as normas. Também tivemos retorno semelhante do setor de bares e restaurantes”, alertou o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde (SES), João Pinho. “Por isso, reforçamos a importância de que todos sigam as diretrizes, fazendo uso de máscara, de álcool em gel e respeitando o distanciamento, para não ser preciso rever as regras”, reforçou João Pinho. Deve ser por isso que o secretário Carlos Eduardo Amaral e seu adjunto, Marcelo Cabral, não apareceram. Estavam distantes.

Nos trilhos

Agora é fato. O trem de passageiros da estrada de ferro que liga Vitória a Minas Gerais voltará a circular hoje, depois de ficar mais de cinco meses longe dos trilhos, já que as viagens haviam sido suspensas. Só que não serão vendidos bilhetes para o mesmo dia de viagem. Já o embarque dos passageiros será encerrado 15 minutos antes do horário de partida do trem. E tem um detalhe, só será permitida uma bagagem e uma bolsa pessoal por passageiro. E todo mundo terá os seus assentos marcados respeitando-se e tendo o distanciamento garantido.

PINGA FOGO