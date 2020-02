A missão quase impossível de Rogério Marinho

Rogério Marinho vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)

Talvez tenha sido até sem querer. Provavelmente, nem o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha uma expectativa tão favorável com a repercussão que a sua decisão de fato teve. Prestígio, ele já tinha, desde as articulações que comandou pela aprovação da reforma da Previdência ano passado.





Melhor deixar claro de uma vez que se trata do ministro Rogério Marinho.

Agora, ele vai comandar o Ministério de Desenvolvimento Regional, por onde passam as obras de infraestrutura. Ele traz algumas vantagens, uma delas chama mais a atenção. O bom relacionamento com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que detém a chave do cofre. Mas não fica nisso. Tem bom trânsito também no Congresso. A questão previdenciária explica por si.





O analista político da Arko Advice Carlos Eduardo Borenstein acredita que Rogério Marinho pode ajudar no atendimento de demandas dos congressistas e realização de políticas conjuntas. “É uma forma de melhorar a articulação política”, resume em sua análise. E tem razão, vale ressaltar.





Não é à toa que o presidente Bolsonaro deu a ele uma missão quase impossível. Bem, nem tanto, mas que vai dar trabalho é certo. Afinal, o ministro Rogério Marinho terá a função de apagar os vestígios petistas do programa Minha casa, minha vida, lançado em 2009 e que era um dos doces de coco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é financiado até hoje pela Caixa Econômica Federal.





Já que falamos no ministro Paulo Guedes, ele voltou a atacar os servidores públicos, em evento na Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro. E repetiu mais uma vez: “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. Dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático”.





Bastaria, mas já que Donald Trump é tão amigo do Bolsonaro, Paulo Guedes, pelo jeito, aproveitou a caminhada: “Nos Estados Unidos, o cara fica quatro, cinco anos sem ter reajuste e, de repente, quando dá o reajuste, todo mundo fica 'oh, muito obrigado'. Aqui é obrigado a dar porque o dinheiro está carimbado e ainda leva ovo, não pode andar no avião”.





Sendo assim, o melhor a fazer é seguir o conselho do ministro da Economia. É isso mesmo, vem ainda de Paulo Guedes, que acredita no Congresso e diz que os deputados e senadores estão “abraçados” com a agenda de reformas do governo. Melhor encerrar. Ah! Um abraço a todos! Goodbye.





A demissão

“Por decisão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, a secretária de Diversidade Cultural da Secretaria Especial de Cultura, Janicia Silva, será exonerada nesta data. Ainda não há nenhuma definição sobre quem vai ocupar o cargo”, informou a Secretaria Especial em nota. Para registro, o papel da Secretaria da Diversidade Cultural (SDC), que é vinculada ao Ministério do Turismo, é fortalecer e desenvolver as políticas culturais a partir de uma governança em rede, envolvendo os entes federados e ampliando a participação social.



No Vaticano

Na quarta-feira, o ex-presidente escreveu no Twitter: “Vou visitar o papa Francisco para agradecer não apenas sua solidariedade comigo em um momento difícil, mas, sobretudo, sua dedicação ao povo oprimido. Também quero discutir a experiência brasileira na luta contra a miséria”. A 10ª Vara Criminal Federal de Brasília decidiu marcar para 19 de fevereiro, às 14h30, a audiência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes. O texto foi assinado pelo juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite.



Prevenir

Faz todo sentido, afinal, a condenação chega a um total de 330 anos, 6 meses e 24 dias. Ele teria que ficar preso até 1 de Novembro de 2318. Daí o fato de o presidente Jair Bolsonaro autorizar o emprego das Forças Armadas em torno do Presídio Federal de Brasília. O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União de ontem. O documento é assinado ainda pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, general Fernando de Azevedo e Silva e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno (GSI).





Estradas da vida

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pretendia fazer o seu comercial tratando da malha ferroviária e ressaltando que “vamos investir R$ 30 bilhões em ferrovias nos próximos cinco ou seis anos”, mas fez questão de tentar esconder no finalzinho uma maior preocupação. Foi otimista, mas o tom não convence tanto assim. “Eu tenho 70 grupos de WhatsApp de caminhoneiros para vocês terem uma ideia. E eu costumo responder todas as questões. Dá um trabalho danado, mas é importante porque isso muda um ponto de vista, às vezes segura uma greve”. Uai, às vezes segura uma greve, tem risco dela vindo por aí? Eu, hein!





200 cidades

Pinga-fogo

Ainda do ministro Tarcísio Gomes de Freitas: ele participou ontem do 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde, realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), na cidade de Seropédica (RJ).





Detalhe nacional. A atiradora Anna Korakaki, que é grega e tem 23 anos, foi a escolhida para ser a protagonista do ato simbólico ao participar do revezamento da tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É a primeira mulher a participar do revezamento.





Onde está então o detalhe nacional? Resposta rápida: a atleta grega foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A propósito, faz parte da tradição dos Jogos Olímpicos um atleta do país, berço da Olimpíada, dar início ao revezamento da tocha.





Em tempo, sobre a nota A demissão: Nos últimos dias, correu a informação de que Jane, como Janicia é mais conhecida, vinha tentando passar por cima da chefe como, por exemplo, ao tentar exonerar funcionários sem a consulta de Regina Duarte, que nem nomeada oficialmente foi.





Mais um: Lula tinha depoimento marcado para 11 de fevereiro, mas pediu à Justiça para adiar o interrogatório. Ex-presidente deverá ficar fora do país entre os dias 12 e 15 de fevereiro; encontro com o pontífice será no dia 13.

O deputado Dalmo Ribeiro (PSDB) apresentou projeto de lei que prorroga o prazo para pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para beneficiar estabelecimentos que foram afetados pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A iniciativa vem reforçar o pacote de ajuda aos atingidos que tramita na Assembleia Legislativa (ALMG). O cálculo feito é que a medida beneficiará cerca de 200 localidades mineiras onde foi decretada estado de calamidade pública pelo Governo do Estado ou pelas administrações municipais.