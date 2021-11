Mês da consciência negra: crianças negras têm nome

O título desse artigo parece óbvio, mas, na prática, não é bem assim. Desde a infância, por diversas vezes nosso nome é substituído por ofensas e apelidos racistas, como: "nega do saravá", “macaco”, “asfalto”, "carvão", "galinha preta", "fumaça", entre outros.

Tanto no meu ensino fundamental como na convivência com colegas em brincadeiras na rua, minha infância foi marcada por esses apelidos maldosos - que ficavam ainda piores quando pedi para não ser chamado assim. Com isso, em várias situações ficava mais calado, quieto para não ser visto e, assim, evitar ser alvo dessas “brincadeiras”.