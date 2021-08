Um corpo negro e trans em ambientes públicos é lido como público

Mj Rodriguez, mulher trans que protagoniza a série Pose da Netflix, foi indicada ao Emmy (foto: Netflix)



Desde muito cedo, a criança negra já sente o gosto amargo do racismo: ouvimos piadas com nossos cabelos e nossos traços. Somos alvo de músicas e “brincadeiras” que só reforçam estereótipos da comunidade negra. Desde criança, lidamos com rejeições e a falta de referências para construção da nossa autoestima.

Infelizmente, essas e outras situações racistas ainda atravessam nossas vidas também na fase adulta. Ou seja, a vida inteira nós sentimos o peso do racismo. E o pior: desde que iniciei a transição -- e principalmente quando iniciei a terapia hormonal e passei a exteriorizar minha identidade de gênero --, passei a vivenciar ainda mais agressões e discriminações.









Posso afirmar que homens negros em ambientes públicos são tratados com muita agressividade e, ao mesmo tempo, as pessoas têm receio e medo de se aproximar. Ou seja, nossa presença quase sempre é lida como perigo, algo que as pessoas precisam temer ou “atacarem antes”. E, como sou um homem negro retinto e transexual, toda essa agresividade é elevada ao quadrado.Sabe por quê?

Acredite: para muitas pessoas, minha transexualidade e meu corpo negro permitem que eu seja tocado, questionado e agredido. Tudo ao mesmo tempo. Já perdi as contas de quantas vezes pessoas me encararam na rua com um semblante fechado e, logo em seguida, vieram para cima de mim, tentando me agredir. Pessoas que nunca vi na vida me questionam com um tom bravo se sou “homem ou mulher”.

Algumas pessoas dão risada, fazendo piadas. Uma vez, durante uma viagem, uma mulher falou: “você está tentando me enganar, né?" e tocou e apertou meu corpo sem a minha permissão. Na cabeça dessa senhora e de tantas outras pessoas que já cruzaram meu caminho, meu um corpo negro e trans é um corpo público. Sem falar no olhar zoológico.

"Um corpo negro e trans em ambientes publicos é lido como um corpo público”. Essa frase que é título desse artigo, conhecei por causa da Giovana Heliodoro, mulher trans, afrotransfeminista e historiadora, durante uma palestra e eu me identifiquei na mesma hora com as palavras dela.





Infelizmente, é isso que ainda acontece no Brasil. Corpos que não se encaixam no “padrão”, que não performam uma cis-heterormatividade ou que não são brancos, muitas vezes, são marginalizados sumariamente. Como se não tivessem valor, fossem descartáveis ou que não devessem existir. Corpos que podem ser violentados, abusados, tocados. Ou então corpos que foram feitos para serem alvos de chacota.





Na prática, não existe comoção ou solidariedade, quando nossos corpos negros e trans passam por essas violências. Tanto que, quando estou na rua, a sensação que tenho é que algumas pessoas querem pegar um graveto e me cutucarem para ver minha reação, como se não houvesse humanidade em mim. Para essas pessoas, não existe a necessidade de nos tratar com respeito, amor, compaixão e dignidade, afinal, nossos corpos não merecem isso. Nós não somos lidos como seres humanos.





Sem falar nas pessoas transexuais que, infelizmente, perderam suas vidas por serem quem são. O Brasil se mantém na vergonhosa liderança do ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. Só em 2020, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas. Número 41% maior do que em 2019, quando foram registrados 124 homicídios. Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

A barbárie é tamanha que, de acordo com esse relatório, a vítima mais jovem tinha apenas 15 anos de idade; a mais velha, 29. Outros alarmantes dados também reforçam o título desse artigo: Segundo a Antra, 71% dos crimes contra pessoas trans aconteceram em locais públicos. Além disso, ao menos 78% das vítimas foram identificadas como pessoas negras (pretas e pardas).

Assim como são as negras as que têm a menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal de trabalho e a políticas públicas. Em metade dos casos, as mortes foram por armas de fogo e 77% dos crimes tiveram requintes de crueldade. Ainda de acordo com a Antra, a expectativa de vida de Travestis e Mulheres transexuais é de 35 anos. Menos da metade que a expectativa de vida da população brasileira, que é de 74,96 anos.

Infelizmente, por essa barbárie se repetir ano após ano, muitas pessoas olham para essa pesquisa apenas como números frios e distantes. Esquecem que essas pessoas são seres humanos com história. Tinham mães, irmãos, amigos, sonhos profissionais, projetos, desejos e apenas queriam viver suas vidas como são.





Deixo uma dica para te ajudar a se aproximar da realidade das pessoas negras e transexuais: confira a excelente série Pose da Netflix. Ela se passa durante a década de 1980 e início da 1990, mergulhada na cultura ballroom. Nela, você vai conhecer a protagonista Blanca Evangelista (Mj Rodriguez), uma mulher negra e transexual que acolhe pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade em Nova York.

Você não tem ideia da força, sensibilidade e amor que essa mulher tem! %u2800 A série traz o maior elenco transgênero da história da televisão norte-americana e, com certeza, pode te ajudar a mudar seu olhar sobre nossos corpos negros e transexuais.





“It is necessary to constantly remind ourselves that we are not an abomination” (“É necessário nos lembrar constantemente que não somos uma abominação”), Marlon Riggs, 1957-1994





Pessoas negras e transexuais. Nós existimos e resistimos!