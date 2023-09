Cabrales sabor picante

699

Cabrales representa o que há de mais robusto em termos de queijos azuis, graças ao seu intenso sabor forte, picante (foto: Reprodução)



A notícia de que os espanhóis venderam um queijo pelo mais alto preço do mundo (30 mil euros por 2kg) surpreendeu muita gente. O produto tão valorizado é do tipo cabrales, cuja maturação ocorre em cavernas da região norte do país. Como a compra foi feita por restaurante de área vizinha, especialistas torceram o nariz, alguns até desconfiando de truque marqueteiro. O queijo tem sabor picante. Dizem que temos coisas bem melhores por aqui.

TORNEIO DE TÊNIS

edição especial





O 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas está com as inscrições fechadas e todas as vagas preenchidas. A disputa começa dia 11, em quadras particulares. Nos dias 15, 16 e 17, as duplas se reúnem nas quadras do Minas Náutico Tênis Clube para as quartas de final, semi e finais. A premiação ocorrerá durante coquetel, dia 18, às 19h, no antigo Salão de Festas do Minas I. O Torneio Empresarial, em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas, tem como patrocinadores master

Banco Mercantil e Gerdau, e copatrocinadores, Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Automax, Bob’s, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Castor, Cerâmicas Braúnas, Supermercados Epa, Hermes Pardini, Jam Engenharia e Patrus Transportes. O evento conta com apoio da água Florença, Grupo Soluteste, Decopa, Verde que te quero Verde, Cervejaria Albanos, Minas Tênis Clube, Minas Solidário, Moove, Central Press e tem coordenação técnica da Wildmann Tênis e da Casalechi Tênis.





GESTÃO E

rede de negócios





Nos dias 3 e 4 de outubro, acontece em São Paulo mais uma edição do BConnected, maior evento de redes de negócios da América Latina. Executivos de projeção internacional já estão confirmados para palestrar e revelar cases de empresas do país e globais, como NBA, Arezzo&CO, Levis, Grupo Hope e Swarovski. O evento será transmitido em live para todo o país.





CERÂMICAS

Pure Gold





A ceramista mineira Thaís Mor foi escolhida para criar uma linha exclusiva de peças de cerâmica feitas manualmente e fundidas em ouro, inspiradas na Stella Pure Gold, a nova cerveja da Ambev, com

17% calorias a menos que a versão regular. O lançamento foi na última quarta-feira, no

ateliê de Thaís, no Bairro Santo Antônio.





OLimpÍADA DE HISTÓRIA

mineira ganha 1º lugar





A Unicamp promove anualmente a Olimpíada Nacional de História Brasileira (ONHB), da qual participam equipes de três alunos, estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e médio, além de um professor. A ONHB é o maior projeto de extensão da Unicamp e este ano bateu recorde de inscritos, com participação de 120 mil pessoas. A disputa tem seis fases on-line, realizadas em maio e junho, e os estudantes finalistas concorrem a vagas no curso de graduação em história da Unicamp. Alunos medalhistas têm a chance de ingressar na universidade sem fazer o vestibular, de acordo com seu desempenho. As medalhas da ONHB também são aceitas em outras universidades. A equipe do 3º ano do Colégio Sagrado Coração de Jesus, chamada “A Volta dos Imperadores”, aqui de BH, ganhou medalha de ouro e os alunos campeões são Stella Epiphanio Loureiro, Laura Barbosa do Amaral Leite e Eduardo Sousa Costa. Eles foram orientados pela professora Fabíola Franca Ferreira. Stella é filha de

Asterio Loureiro Filho.





LEILÃO

de Arte





A Errol Flynn Galeria de Arte promove mais um leilão, nos dias 11 e 12 deste mês, nas versões on-line e presencial. As duas noites começam às 19h30. Os lotes podem ser conhecidos na exposição que ficará montada entre os dias 6 e 10 na galeria, em Lourdes, com visitação das 10h às 20h.

CERÂMICA

objeto de arte





“Planos desiguais” é a mostra de estreia da galeria da nova casa

d’O Ateliê de Cerâmica, que fica em cartaz até dia 30, de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h. A cerâmica escultórica desenha superfícies inusitadas, encontrando a função de peças de mobiliário. Este é o mote da exposição que ocupa o salão principal da casa modernista tombada pelo patrimônio cultural de BH, que abriga O Ateliê de Cerâmica. A mostra reúne peças desenvolvidas por Flávia Soares e Daniel Romeiro.

SUSTO

europeu





As mudanças climáticas alteram o turismo europeu, com o desmoronamento gigantesco de montanhas e degelo rápido em locais icônicos. É o caso do famoso Mont Blanc, que perdeu grande parte de sua calota de gelo “eterno”. Já na fronteira franco-suíça, o temor é de que as famosas estações de esqui simplesmente deixem de operar em breve. Falta neve. Até miniciclones “tropicais” estão ocorrendo, um deles destruiu um vilarejo na Suíça.





VIROU

vinagre





Os franceses transformarão parte de seu vinho em vinagre, digo, álcool, para garantir preço e exclusividade do produto. E ainda gastaram 200 milhões de euros para executar a tarefa. O Brasil já fez o mesmo com seu café, quando Getúlio Vargas mandou queimar toda a nossa produção para impedir depreciação do preço no mercado mundial. Embora a prática seja perversa, garante a matemática econômica.

FESTIVAL

de sucesso





O Fire Festival, promoção da Hotmart, reuniu 8 mil pessoas no Expominas, vindas de

26 países e várias regiões do Brasil. Houve palestras para quem atua no negócio virtual de conteúdos. Uma delas, com Rafa Lotto, mostrou que influencers não são novidade, citando Coco Chanel como exemplo por ter focado em inovação (oferecendo roupas simples e práticas) e usado networking (bons contatos) poderoso. Citou ainda o sucesso da Desinchá (criada pelo Eduardo Vanzak, sócio da grife mineira Unity Seven), baseado nos mesmos princípios.





***





O dinâmico José Pedro Rezende (o JP da Hotmart) abriu a sua palestra no Fire Festival revelando números impressionantes da sua empresa. A saber: criada em 2012 com apenas seis colaboradores, em BH, hoje tem perto de 1,6 mil funcionários e realiza vendas em 180 países, além de estar presente, diretamente em sete deles. Um sucesso.





NOVO

Bar





Belo Horizonte acaba de ganhar o Montê Bar. A nova casa, que tem como sócios Pedro Lobo, Aline Prado e Elam Moura, fica no Edifício Cento e Quatro, no Centro da cidade, próximo à Praça da Estação.A casa funcionará de quarta a domingo, com programação dançante, além de comida descomplicada e curadoria com os melhores drinques de BH.

LIVRO

de fotos





O mais novo livro do arquiteto Carlos Teixeira reúne fotos da arquitetura de Belo Horizonte, fustes de

árvores anônimas e monumentos modernos, além de resquícios do cerrado de Brasília. Segundo o curador e professor Eduardo de Jesus, que assina o posfácio, “ao contrário da estabilidade sempre limpa da imagem digital, temos desintegração e ruído. Manchas que parcialmente cobrem a imagem e, de forma quase desconcertante, a ela se integram”. As fotos foram tiradas ao longo de 25 anos.





CINDERELA

geração ZZZ





O conservadorismo da geração Z (até 24 anos) tem várias implicações, apontam as pesquisas. Uma delas é o consumo de bebidas alcoólicas, que diminuiu bastante. Vendas de bebidas “zero álcool” bombaram. É só verificar o crescimento desse nicho nos supermercados. Mudou o horário de festas e saídas noturnas da turma: a maioria termina antes da meia-noite. Resumo: os filhos estão mais

conservadores do que os pais.

Marina e Izabela Tavares com Jackie Verneuil (foto: Florence Zyad/divulgação)

FEIJOADA

beneficente





Foi um sucesso a segunda feijoada em benefício do Instituto Café Solidário, promovido por Izabela Tavares, semana passada, no Outland. O encontro, animadíssimo, só terminou tarde da noite.





CASA ÁSTER

novo restaurante





Abriu, na última quinta-feira, a Casa Áster, espaço conceitual que funcionará temporariamente e será operado pelo Rullus, além de trazer eventos ligados a arquitetura, cultura e arte. A casa funcionará para café da manhã, almoço e jantar, enquanto não se iniciarem as obras do empreendimento de mesmo nome que

será construído no local. A previsão é 2024.





***





O Grupo Marias Bonitas de Lourdes já marcou para terça-feira, dia 5, às 17h, um encontro de mulheres no local, para colocar o papo em dia, descontrair e degustar as delícias do bufê Rullus.





AGRADÁVEL

Chás, cafés e confeitarias





Quem gosta de encontrar com amigos e amigas para um café ou chá da tarde pode esperar novidades. Mariana Laender vai lançar, em breve, o tradicional chá da tarde inglês na sua cafeteria,instalada dentro da Verde que te quero Verde, no Belvedere. Promete surpreender.





***





Já para quem gosta de estender o café com as amigas até mais tarde e fica sem opção, pois a maioria das cafeterias fecha às 19h, tem a Mole Antonelliana. A confeitaria, instalada na Casa Fiat de Cultura, funciona de terça a sexta até as 21h. Além das delícias do cardápio, o local ficou muito bonito e agradável.

POR AÍ...





O casal Julia e Pedro Moreira Villas Boas está feliz da vida com a chegada de Gabriela. Além da estreia dos papais, a menina trouxe a função de vovó para a fotógrafa e artista Mariangela Chiari. E tem forte DNA político: além do avô, João Alberto Pratini de Morais, pertence à tradicional família gaúcha, é bisneta do ex-deputado Denio Moreira, que também fez sucesso na antiga TV Itacolomi.





Dizem que, agora, os 90 anos são os novos 70, tamanha a animação desta turma e sua vitalidade inacreditável. Isso foi comprovado por Priscila Freire, que entrou em sua nona década de vida brindando com champanhe, dançando a noite toda e muito mais. O interessante é que ela mesma montou a playlist – que teve de Aretha Franklin à caetanesca “Soy loco por ti América”. Animação geral.





A prorrogação do prazo para consulta pública sobre a concessão da Serraria Souza Pinto (até o dia 17 próximo) mostra que a solução do assunto não é fácil. Palco para shows, feiras, desfiles de moda, festival de cinema e muito mais desde que foi aberto, em 1997, o lugar merece atenção. A “reurbanização” do entorno já seria um ótimo primeiro passo para atrair interessados.